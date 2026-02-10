Während Instagram seiner App „Edits“ neue Features schenkt, hat TikTok mit „PineDrama“ gleich eine ganz neue Kurzvideo-App rausgebracht. Auch bei Threads hat sich im vergangenen Monat viel bewegt … Das und noch mehr erfahrt ihr wie immer in unseren Social Media News.

Instagram

Eure Reel Insights lassen sich nun direkt in der Instagram-eigenen Videobearbeitungs-App „Edits“ einsehen. Super praktisch, denn so erkennt ihr direkt, welche Videos besonders gut liefen – und von welchen Trends ihr lieber die Finger lassen solltet. Neben dem Export von Insights und dem direkten Vergleich von Reels nutzt die App außerdem mittlerweile KI, um Kommentare zusammenzufassen oder Account-Insights zu teilen. Bearbeitet ihr euer Reel direkt in Edits, könnt ihr außerdem endlich klickbare Links hinzufügen. Diese können zwar nur zu einem weiteren Reel oder zu einem Instagram-Profil führen, sind aber dennoch ein spannendes neues Feature für Unternehmen und Marken. Über Edits könnt ihr Reels mit einem klickbaren Link ausstatten (Quelle: Instagram).

Im Test: Friends statt Follower

In der aktuellen Testphase für 2026 experimentiert Instagram bei einigen Creatoren mit einem „Friends Count“, der die klassische „Following“-Anzeige im Profil ersetzt. Diese neue Metrik definiert „Friends“ als Accounts, bei denen ein gegenseitiges Follow-Verhältnis besteht, was meist zu einer deutlich niedrigeren und exklusiven Zahl führt. Ziel der Plattform ist es, weg vom reinen Massen-Following zu kommen und stattdessen echte, zweiseitige Verbindungen und Menschlichkeit wieder stärker in den Fokus zu rücken.

Im Test: Carousels nachträglich neu ordnen

Daumen drücken, dann kommt diese lang erwartete Funktion hoffentlich bald! Aktuell testet Instagram die Möglichkeit, die Anordnung von Carousel-Posts auch nach dem Posten anpassen zu können. Bisher konnte man nur einzelne Posts aus dem Carousel entfernen, sie aber nicht neu anordnen.

Threads

Threads auf Überholkurs

Die Kurznachrichten-App Threads startete im Juli 2023 und wächst seitdem mit rasender Geschwindigkeit. Aktuell liegt die App bei durchschnittlich 141,5 Millionen monatlich aktiven Nutzer*innen (Quelle: TechCrunch) – Tendenz weiterhin steigend. Dieses Wachstum hat nun sogar das Wachstum der Social Media Plattform X überholt.

X lässt nach, während Threads weiterhin Nutzer*innen gewinnt (Quelle: Similarweb via TechCrunch).

So spannend diese Entwicklung ist, so wenig überraschend ist sie: Seit der Umbenennung von Twitter in X verliert die App immer mehr monatlich aktive Nutzer*innen – während Threads immer weiter boomt.

TikTok

Telenovelas im Hosentaschenformat

Na, wer von euch hat auch schon eine Episode der neuen, dramatischen Mini-Serien auf seiner For-You-Page entdeckt? TikTok hat daraus nun eine ganz eigene App gemacht. Mit „PineDrama“ launcht das Unternehmen eine Plattform, die das gewohnte Scroll-Verhalten mit dem Konzept einer Streaming-Plattform verbindet. Der Feed erinnert optisch stark an das klassische TikTok, besteht jedoch ausschließlich aus sogenannten Mikrodramen und fortlaufenden Serien. Eine Episode dauert meist nur rund eine Minute, wobei die nächste Folge der Geschichte direkt im Anschluss ausgespielt wird, um ein nahtloses Binge-Watching-Erlebnis im Hochformat zu ermöglichen.

Quelle: TikTok via TechCrunch

Im Test: Discussion Tab

Auf der Suche nach Themen, über die aktuell alle sprechen? Dann könnte der neue Discussion Tab das Richtige für euch sein. Aktuell noch im Test, soll der neue Tab TikTok-Content beinhalten, der Themen aus aktuellen politischen und popkulturellen Diskussionen beinhaltet. Wir sind gespannt, wann sich dieser neue Tab in unserer TikTok-App finden lässt.

Der neue Tab beinhaltet Themen, über die aktuell viel gesprochen und geteilt wird (Quelle: @jonahmanzano auf Threads).