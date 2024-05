Was es sonst in der Social-Media-Welt Neues gibt? Das erfahrt ihr in unseren Social Media News für April 2024! 👇🏻

Instagram

Im Test: Suche mit KI

KI ist überall. Bald auch in der Instagram-Suche? Aktuell wird dieses Feature getestet. Mithilfe von KI kann so einfacher nach Inhalten, z. B. nach Reels mit einem bestimmten Thema, gesucht werden. Einen Einblick in das Feature teilte Social-Media-Experte Matt Navarra auf Threads:

Diese Funktion kann vor allem für die Redaktionsplanung und Content-Erstellung hilfreich sein. So kann einfacher nach trendigen Themen, Reels, Vorlagen oder Sounds gesucht werden. Wir sind gespannt, wann dieses Feature ausgerollt wird.

Im Test: Mehr Reichweite für Reels

Ein neues Reel-Feature verspricht mehr Reichweite: Durch die gezielte Ausspielung von Reels an Nicht-Follower sollen neue Zielgruppen angesprochen werden können. Dieser „Experiment Mode“ befindet sich aktuell im Test. Entwickler Alessandro Paluzzi teilte einen Screenshot dieser möglichen neuen Funktion auf Threads:

Den Threads-Kommentaren nach zu urteilen, sind einige Instagram-Nutzer*innen von diesem Feature nicht sehr überzeugt. Instagram steht mit seinem Algorithmus nämlich schon länger in der Kritik, da viele Inhalte selbst der eigenen Community nicht mehr ausgespielt werden. Dass nun Inhalte den eigenen Followern gar nicht mehr angezeigt werden sollen, stößt verständlicherweise sauer auf. Wir sind gespannt, ob das Feature eingeführt wird und welchen Effekt es erzielt.

Neue Story-Features

Es gibt neue, spannende Features für eure Instagram Stories! Mit „Cutout Stickers“ könnt ihr in Sekundenschnelle aus eigenen Fotos Sticker kreieren und in eure Story einfügen. Im Test ist außerdem der „Pals Sticker“, der es Nutzer*innen zukünftig erlauben könnte, ein virtuelles Haustier in die Story zu setzen. Mit solchen Neuerungen strebt Instagram eine weitere Personalisierung der Nutzererfahrung an.

Auch das neue Polaroid-Feature peppt eure Stories auf. Dort könnt ihr eure Fotos im Polaroid-Style in eurer Story posten. Eure Follower sehen das Bild aber erst, wenn sie ihr Handy schütteln. „Shake, shake, shake it like a polaroid picture“ – Achtung, Ohrwurm incoming …

TikTok

Im Test: Dislike-Button à la YouTube

Die Videoplattform YouTube scheint aktuell eine große Inspiration für TikTok zu sein – und das nicht nur durch die ab sofort möglichen 30-Minuten-Videos – sondern auch durch den Dislike-Button, der aktuell getestet wird. Damit können TikTok-Nutzer*innen noch aktiver zeigen, welche Beiträge ihnen gefallen und welche nicht.

Den Dislike-Button gibt es bei YouTube schon lange. Jedoch wird er von der Community nicht immer als positiv bewertet, denn er fördert negative Interaktionen, wie auch Onlinemarketing.de betont. Wir sind gespannt, wann der Dislike-Button für alle Nutzer*innen verfügbar sein und wie er genutzt wird.

Im Test: TikTok Notes

Moment mal, wer kopiert hier jetzt eigentlich wen? Das könnte man sich denken, wenn man einen Blick auf das neue „TikTok Notes“-Feature wirft. Aktuell befindet es sich noch im Test, doch TikTok Notes haben eine starke Ähnlichkeit zu Instagram und Pinterest. Fotos und Carousels können bei TikTok schon seit einiger Zeit geteilt werden.

Die TikTok Notes teilen sich – wie man es von der Kurzvideo-App gewohnt ist – in eine For-You-Page und eine Following-Page auf. Aktuell gibt es diese neue Funktion nur bei einzelnen Accounts. Wir freuen uns schon darauf, TikTok Notes selbst auszuprobieren.

LinkedIn

LinkedIn Premium – bald auch für Firmen und Marken

Bald gibt es die Premiumvorteile des beruflichen Netzwerks nicht nur für das eigene Profil, sondern auch für Profile von Firmen und Marken. Das teilte LinkedIn im letzen Monat mit. Social-Media-Experte Matt Navarra teilte diese News und fasst die wichtigsten Infos zusammen:

Laut ihm soll es einige Vorteile für Premium-Firmen-Profile geben. Man kann sich einen eigenen Call-to-Action-Button einstellen, die Besucher*innen seiner Seite sehen, Testimonials anlegen, KI-Unterstützung bekommen, automatische Einladungen versenden und ein LinkedIn-Premium-Logo nutzen können. Das klingt doch schonmal sehr vielversprechend!

Bis jetzt waren LinkedIn-Premium-Vorteile nur für die persönlichen Profile möglich. Die Premium-Vorteile für Firmenprofile könnten dann von allen Admins des jeweiligen Unternehmens genutzt werden und vor allem für Recruiting und Marketing hilfreich sein. Laut LinkedIn soll der monatliche Preis bei etwa 100 Dollar liegen. Aktuell wird dieses Feature ausgerollt. Erste Firmenprofile können die Premiumversion bereits nutzen und sehen einen Aufruf in ihrem Profil.

Und sonst so?

Instagram hat ihren Notes ein kleines Update verpasst: Man kann nun mit bestimmten Prompts in den Notes seine Community zum Mitmachen anregen und eigene Notes werden über dem Profilbild angezeigt.

X (ehemals Twitter) schießt sich derweil bei den verbleibenden Nutzer*innen noch mehr ins Aus und möchte für jeden Post Geld verlangen.

Apropos „ins Aus schießen“ – auch YouTube trifft mit seinem neuen Desktop-Design nicht unbedingt auf Begeisterung.

Und bei X-Konkurrent Threads gibt es kleine, aber feine Updates. Schon bald können bspw. Reels via Video Player auf Threads geteilt und angezeigt werden.

Thementipps für die folgenden Monate

Thementipps für die folgenden Monate

Vom Tag der verlorenen Socke über den Weltbienentag bis hin zum Tag der Architektur und dem internationalen Tag der Freundschaft: Auch in den kommenden Wochen gibt es wieder einige Themen- und Feiertage, die spannend für eure Redaktionsplanung sein könnten.