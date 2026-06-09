Und noch ein Tipp unsererseits: Am 24. Juni nehmen wir uns einen Vormittag Zeit, um euch in unserer Online Masterclass fit für die nächste Generation der Suche zu machen: GEO, zukunftsfähige Google Ads und euer Marketing AI Reset 2026 – jetzt kostenfrei anmelden .

Meta verspricht mit verschiedenen Abomodellen noch mehr exklusive Features, Facebook launcht ein ganz eigenes Community-Forum und Instagram testet Collaboration-Posts mit bis zu 15 Profilen sowie neue AI Content Labels. All das und noch mehr erfahrt ihr wieder in unseren Social Media News.

Die neuen Abomodelle im Überblick

Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus – und jetzt auch noch Meta One: Meta launcht neue Abomodelle mit verschiedenen Preisstufen und Vorteilen. Social-Media-Experte Matt Navarra hat die verschiedenen Modelle in einem Post auf Threads zusammengefasst. Er bezeichnet die neuen Abomodelle als „Metas Antwort auf Snapchat+, X Premium und YouTube Premium“ – in den Antworten des Threads findet man noch mehr Details zu den Modellen.

Facebook

Dass Reddit mittlerweile eine der wichtigsten und beliebtesten Plattformen ist, ist kein Geheimnis. Das Forum verzeichnet täglich bis zu 126 Millionen aktive Nutzer*innen. Auf diesen Erfolgszug möchten nun auch weitere Netzwerke aufspringen: Facebook seine eigene App namens „Forum“, die zum Austausch und zu öffentlichen Diskussionen anregen soll.

Die neue, Reddit-ähnliche App von Facebook (Quelle: Matt Navarra auf Threads)

Matt Navarra betont in seinem Post den Rückgang von qualitativ hochwertigem Content auf Facebook, wofür auch der Rückgang der Nutzerzahlen spricht. Es bleibt spannend, ob mit Forum neuen Schwung in die Facebook Communities gebracht werden kann.

Online Masterclass: GEO & Future-Proof Ads

Deine Strategie für die nächste Generation der Suche

Dass Reddit heute so erfolgreich ist, ist kein Zufall – das Forum ist zu einer der meistzitierten Quellen für ChatGPT und Google geworden. Willkommen in der Welt von GEO (Generative Engine Optimization): Die Suche verändert sich damit von Grund auf, und wer jetzt nicht handelt, verliert Sichtbarkeit an die Konkurrenz mit der besseren Strategie.

In unserem Masterclass Webinar am Mittwoch, den 24. Juni, bündeln wir für euch die wichtigsten Strategien und Insights rund um GEO und zukunftsfähiges Performance Marketing. Konkret, praxisnah und direkt aus dem Agenturalltag, mit echten Kampagnen und belastbaren Daten für euer restliches Jahr 2026 im Online Marketing. Jetzt kostenfrei anmelden.

Instagram

Plötzlich weniger Follower? Daran könnte es liegen

Viele Creator, wie Ann-Kathrin Schmitz von „Baby got Business“, berichteten in den letzten Wochen von schwindenden Followerzahlen. Der Grund dafür? Instagram räumte auf – und verabschiedete sich von vielen Bot-Accounts. Vom Follower-Verlust betroffen waren auch große Celebrities.

Neue Teleprompter-Funktion für eure Reels

Das Drehen von Instagram-Reels wird jetzt noch einfacher, denn das Teleprompter-Feature von Edits ist nun auch direkt über die Instagram-App zu finden. Damit können Reels aufgenommen werden, während das Skript automatisch mitläuft – super für alle Creator und Social-Media-Manager*innen.

Im Test: Collab-Posts mit bis zu 15 Accounts

Collaboration-Posts: Eine beliebte Möglichkeit, um gemeinsam mit bis zu fünf weiteren Accounts einen Post zu teilen, der auf den einzelnen Accounts erscheint – was zu mehr Reichweite führt. Nun wurden erste Postings entdeckt, die bis zu 15 weitere Accounts als Collaboration angeben – bspw. bei der Eiskunstläuferin Alysa Liu:

Sind nun Collabs mit bis zu 15 Profilen möglich? Dieser Post könnte ein Hinweis darauf sein (Quelle: Alysa Liu auf Instagram).

Im Test: Neues AI-Label

AI-Kennzeichnung wird immer wichtiger. Das KI-Label kann jedoch bald nicht nur unter einzelnen Postings gesetzt werden, sondern auch im Profil selbst. Mit dem Label „AI Creator“ möchte Instagram User sichtbar machen, die viel mit KI arbeiten. Dieses Label wird jedoch nicht nur in der Profil-Bio, sondern auch unter ausgewählten KI-Beiträgen anstelle des gewohnten „KI Info“-Labels angezeigt.

Mit „AI Creator“ möchte Instagram KI-Content noch sichtbarer machen (Quelle: @creators auf Instagram)

TikTok

Im Test: Neues Feature für Brand-Kooperationen

Einige TikTok-Creator können bereits auf einen neuen Profilbanner zugreifen, der aussagt, dass sie offen für Kooperationen mit Brands sind. Eine kleine aber feine Anpassung, die nicht nur Vorteile für Creator liefert, sondern es auch Marken einfacher macht, die passenden Personen für ihre Werbekampagnen zu finden. Habt ihr diese Banner schon entdeckt?

LinkedIn

Tipps für eure LinkedIn Videos

LinkedIn hat einen Guide mit Tipps zur Videoerstellung veröffentlicht. Unter anderem sollen Creator ihre echten Erfahrungen in Videos mit einer Postingfrequenz von ein bis zwei Videos pro Woche teilen. Inhaltlich komplexe Themen sollen dabei in einzelne Videos aufgebrochen werden. Der eigene Video-Feed ist bereits in den USA gelauncht und auch in weiteren Ländern erneut in Planung.