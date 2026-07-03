Sommerpause? Nicht bei den Socials! Ein neues Feature folgt dem anderen: Mit „W Social“ wurde eine europäische Konkurrenz zu Threads und X gelauncht, während Instagram langersehnte Features wie Bilder in den Kommentaren oder unterschiedlichen Captions bei Carousels rausbringt. Auch bei LinkedIn gibt es einige spannende Neuheiten.

Entwicklungen & Trends

Eine neue Plattform als X-Konkurrenz?

Nach Threads gibt es nun einen weiteren neuen Stern am Kurznachrichten-Himmel. Die Microblogging-Plattworm „W Social“ versteht sich als europäische Alternative zu großen US-Netzwerken wie X oder Threads. Hinter dem Projekt stecken die frühere eBay-Managerin Prof. Dr. Anna Zeiter und der schwedische Unternehmer Ingmar Rentzhog. Spannend: W Social wird von rund 80 europäischen Privatinvestoren finanziert. Staatliche EU-Gelder fließen nicht ein und eine Übernahme durch US-Tech-Giganten ist laut Satzung explizit ausgeschlossen.

Das Motto der Plattform: „Trust your feed“ – W Social setzt auf strenge europäische Datenschutzregeln, Server-Standorte in Europa und echte Nutzer*innen ohne Bots. Seit dem 17. Juni kann W Social in der Beta-Version getestet werden – mit einer Warteliste, in die sich Interessierte eintragen lassen können. Wir sind gespannt, wie sich dieses neue Netzwerk entwickelt.

Instagram

Mit Bildern kommentieren

Einige von euch haben diese neue Funktion bestimmt schon entdeckt: Bei Instagram kann man nun mit Bildern kommentieren. Ein Feature, das es schon seit einigen Monaten auf TikTok gibt und das dort für viel Interaktion sorgt. Nun möchte auch Instagram von diesem Hype profitieren. Das Feature bringt viele neue Möglichkeiten: mehr Austausch in den Kommentaren sowie viele Chancen für das Community Management von Brands und Creatorn.

Quelle: @sarah.roizman auf Threads

Carousels mit unterschiedlichen Captions

Eine weiteres spannendes neues Feature mit viel Potenzial: In Carousel-Beiträgen kann nun eine individuelle Caption zu jedem Foto hinzugefügt werden. Instagram reagiert damit auf die Beliebtheit von Carousels – z.B. für Monats- oder Urlaubsrückblicke – und macht die Beschreibung der einzelnen Fotos so noch einfacher. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Desktopversion & Neue Sound-Features bei Edits

Spannende News für Content Creator (und Marken): Instagram’s Videobearbeitungs-App Edits gibt es nun auch als Desktopversion! Außerdem ist es euch mit ihrem neuen Feature „Save Imported Audio“ nun möglich, eigene Audios und Soundelemente in euren Content zu integrieren – so umgeht ihr auch die Gefahr von Urheberrechtsproblemen. Eine weitere spannende Funktion ist das „Loudness Match“, mit der automatisch die Lautstärken verschiedener Audios aneinander angepasst werden. Wir probieren es direkt aus – ihr auch? Mehr Infos zu den neuen Features gibt es auf Threads.

Euer Algorithmus wird noch persönlicher

Den Algorithmus noch persönlicher gestalten – das könnte laut Instagram CEO Adam Mosseri bald möglich sein. Mosseri teilte neue Ideen auf seinem Instagram-Kanal und bat um Feedback aus der Community. Mit einem Ziehen nach unten könnte auf der Instagram-Startseite beispielsweise eine Art persönliches Profil aufploppen, in welchem man eine Beschreibung zu sich selbst sowie seine Interessen eintragen kann. Auch beim Scrollen durch Instagram-Reels sollen Abfragen dieser Art regelmäßig erscheinen. Den Kommentaren nach zu urteilen, ist die Community noch unschlüssig. Viele Nutzer*innen wünschen sich stattdessen eher, dass ihnen Content der von ihnen gefolgten Profile wieder vermehrt angezeigt wird.

Reels auch in anderen Apps weiterschauen

Das Picture-in-Picture-Feature, also dass Video-Content in einem kleinen Fenster weiterläuft, obwohl die App verlassen wurde, kennen viele von euch sicher bereits von Apps wie YouTube. Erste Nutzer*innen entdecken diese neue Funktion jetzt auch bei Instagram. Solltet ihr beim Schauen von Reels die App wechseln, laufen sie weiter. So möchte Instagram die Verweildauer weiter aufrecht erhalten. Was haltet ihr von dieser neuen Funktion?

Mit der neuen Picture-in-Picture-Funktion laufen Reels weiter, auch wenn ihr die Instagram-App verlasst (Quelle: Lindsey Gamble auf Threads).

Im Test: Voice Sticker für Stories

Instagram testet aktuell einen spannenden neuen Story-Sticker. Mit dem Voice-Sticker können eigene Sprachaufnahmen in die Story integriert werden:

Mit dem neuen Sticker kann schon bald die eigene Stimme in Instagram Stories integriert werden (Quelle: Jonah Manzano auf Threads).

LinkedIn

Im Test: Collab-Posts

Collaborations haben sich auf Instagram zu einem wichtigen Tool entwickelt, um das eigene Netzwerk zu erweitern und die Reichweite zu stärken – denn Beiträge oder Reels tauchen mit diesem Feature in mehreren Profilen auf und werden so von unterschiedlichen Communities gesehen. Diese Collaborations sollen bald auch auf LinkedIn möglich sein.

Schon bald sind auch auf LinkedIn Collab-Posts möglich (Quelle: Manuel Kekeisen auf LinkedIn)

LinkedIn-Mitarbeiter Manuel Kekeisen teilte die News auf dem beruflichen Netzwerk. Laut den Kommentaren sollen Collab-Posts mit bis zu fünf Personen möglich sein. Ein spannendes neues Feature, das auch hier die Reichweite von News und Beiträge breiter streuen kann.

Mehr Transparenz durch eine neue Metrik

Ab sofort gibt es noch mehr hilfreiche Insights bei der Auswertung eurer LinkedIn-Posts. LinkedIn-Mitarbeiter Sam Corrao Canon teilte Einblicke in die neue Metrik. In der Analyse einzelner Postings erkennt ihr nun, welche Impressionen aus eurem eigenen Netzwerk (z.B. von euren Followern) stammen und welche außerhalb eures Netzwerkes neu hinzugekommen sind. Diese Metrik schafft so mehr Transparenz und zeigt euch, welche Inhalte wo am besten ankommen.

YouTube

YouTube teilte spannende News auf Threads: Mit verschiedenen Features bekommen YouTube Shorts nun ein Upgrade. Die Kurzvideos werden ab sofort nicht mehr mit einem klassischen „Daumen hoch“ versehen, sondern – so wie man es von Reels oder TikToks kennt – mit einem Herz geliked. Auch der „Daumen runter“-Button geht in den Ruhestand, stattdessen können Nutzer*innen angeben, dass sie an Content „nicht interessiert“ sind. Die Funktion „Bildschirm aufräumen“ und die Anpassung der Geschwindigkeit hat sich YouTube von anderen Netzwerken wie TikTok abgeschaut.

Ebenfalls neu: YouTube launcht eine eigene lizenzierte Sound-Bibliothek mit Songs, die Creator in ihren Videos oder Carousels im Shorts-Feed bedenkenlos nutzen können.

Und sonst so?

In den USA startet Instagram jetzt mit einer Version für den TV. So können Reels auf dem großen Bildschirm angeschaut werden.