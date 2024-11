Social Media News 10/2024: Instagram 🤝 Spotify

Instagram

Bye, bye IGTV

Wichtig für alle Accounts, die noch IGTV nutzen: Ab 15. November endet die Unterstützung für IGTV-Serien und alle bestehenden Serieninhalte werden entfernt. Der Grund? Instagram möchte sich vollständig auf das Wachstum von Reels konzentrieren. Aber keine Sorge, ihr habt noch ein wenig Zeit, um eure Serien in Reels umzuwandeln oder zu archivieren. Mehr Infos findet ihr auf der Website von Instagram.

Best Practices – neue Funktion im Professional Dashboard

Eine neue Funktion, die für Brands und Creator auf Instagram hilfreich sein könnte: die Best Practices auf dem Professional Dashboard. Diese sollen Creatorn nützliche Informationen geben, mit denen sie ihren Content optimieren und mehr Menschen erreichen können.

Die Best Practices lassen sich nun im Professional Dashboard finden (Quelle: Meta).

Die neue „Create Thread“-Funktion

Mit diesem neuen Feature lassen sich noch einfacher Postings auf Threads erstellen: einfach einen selbst verfassten Kommentar gedrückt halten und schon öffnet sich die Option „Thread erstellen“. Dieser Thread gibt nicht nur den Kommentar, sondern auch den dazugehörigen Instagram-Post wieder. Erste Nutzer*innen haben diese Funktion bereits entdeckt, sie ist aber noch nicht bei allen verfügbar:

Einzelbild-Posts im Reels-Tab

Einige von euch haben dieses neue Feature vielleicht bereits beim Scrollen entdeckt: Im Reels-Tab werden nicht nur Videos angezeigt, sondern auch Einzelbilder. Eine hilfreiche Möglichkeit für Social-Media-Manager*innen, um auch mit Bild-Postings mehr Reichweite zu erzielen, denn sie erscheinen im gleichen Bereich wie Reels – die bekanntlich aktuell vom Algorithmus stark gepusht werden. Wie im folgenden Post sieht ein Einzelbild im Reels-Tab aus. Habt ihr diese Änderung bereits entdeckt?

Neue Lautstärkeregelungen für Reels

Die Stimmen im Reel sind zu leise, die Musik ist zu laut? Mit der neuen Lautstärkeregelung für Reels lässt sich das in Zukunft vermeiden, denn damit lassen sich problemlos Kamera-Audio, Musik und Stimmen anpassen. Dank der Voice-Enhance-Funktion können Stimmen klarer hervorgehoben und Hintergrundgeräusche minimiert werden. Damit möchte Instagram vermeiden, dass Nutzer*innen andere Apps zur Bearbeitung von Video-Content nutzen. Eine aus unserer Sicht sehr nützliche Funktion!

Einfacheres Verwalten und Posten von Reel-EntwĂĽrfen

Content Creator und Social-Media-Manager*innen kennen das Problem: Es befinden sich viele Reel Entwürfe in der App – aber welcher Entwurf gehört nochmal zu welchem Trend? Dank eines neuen Features können Entwürfe nun individuell benannt und sogar dupliziert werden. Und das ist noch nicht alles: Vom Entwürfe-Menü könnt ihr eure Reels direkt einplanen. Super praktisch!

Instagram 🤝 Spotify

Instagram und Spotify gehen ab sofort Hand in Hand: Mit einem neuen Feature lässt sich Instagram ganz einfach mit der Musik-App verbinden. So können Instagram-Nutzer*innen Lieder, die sie über das soziale Netzwerk entdeckt haben, in nur wenigen Klicks direkt auf Spotify speichern.

(Quelle: Instagram auf Threads)

Accounts versteckt in den Stories taggen

Ihr liebt ansprechende Stories auf Instagram – ohne Sticker, die so gar nicht ins Bild passen? Eine neue Story-Funktion ermöglicht es euch, Personen versteckt zu taggen. So ist ihr Account nicht auf der Story zu sehen, sie können die Story jedoch reposten.

Im Test: Social Library

Wir kennen es alle: Man hat mal mit diesem coolen Post interagiert und würde ihn gerne seinen Freund*innen zeigen – doch wo finde ich den jetzt auf die Schnelle? Eine Übersicht aller Posts und Reels, mit denen interagiert wurde – genau daran scheint Instagram aktuell zu arbeiten.

In der Übersicht werden Beiträge, die man mit Freund*innen geteilt, geliked oder gespeichert hat in Listen sortiert. So findet man schnell Content, den man sucht. Mehr Infos und erste Screenshots der neuen Funktion findet ihr bei Social Media Today.

WhatsApp-Sticker fĂĽr die Story

Besonders hilfreich für Marken und Unternehmen auf Instagram: Mit diesem neuen Sticker können (potenzielle) Kund*innen direkt auf einen WhatsApp-Chat einer mit Instagram verknüpften WhatsApp-Business-Nummer geleitet werden. Das sorgt für schnellere Interaktionen und Kundenbindung.

TikTok

Upgrade fĂĽr Untertitel

TikTok-Untertitel bekommen ein Makeover: Ab sofort muss für mehr Individualität bei den Untertiteln nicht mehr zu Third-Party-Apps zurückgegriffen werden. In TikTok sind nun weitere Schriftarten, eine Auswahl an Highlight-Optionen und die Integration von Emojis möglich.

Bibliothek fĂĽr Unlimited Sounds

Social-Media-Manager*innen kennen das Problem vielleicht: Sind TikTok-Videos länger als eine Minute, werden sie bei der Nutzung von kürzeren Songs oft stummgeschaltet. Um dieses Problem zu umgehen, stellt TikTok nun eine Unlimited Sounds Library zur Verfügung. Dort findet ihr Songs, die ihr für eure längeren Videos problemlos verwenden könnt.

Threads

Best Practices

Threads interessiert euch, ihr wisst aber gar nicht, wo ihr anfangen sollt und wie ihr euren Social-Media-Auftritt dort am besten gestaltet? Vielleicht helfen euch ja die Best Practices, die Threads fĂĽr Content Creator zur VerfĂĽgung stellt! Unsere Empfehlungen fĂĽr die Plattform haben wir auĂźerdem in einem Blogartikel fĂĽr euch zusammengestellt.

Einer unserer persönlichen Favoriten-Posts auf Threads – mit aktuellen Memes und Slang kann man dort auf Threads punkten (Quelle: @teekanne).

Mobile Insights

Wie hat euer Thread performt? Das lässt sich jetzt noch einfacher herausfinden: mit den frisch gelaunchten Mobile Insights! Dort seht ihr in der Threads-App auf einen Blick die Zahlen zu eurem Post.

LinkedIn

Google, bist du’s?

Nachdem TikTok seine Suchfunktion in den letzten Monaten ausgebaut hat, kommt jetzt auch LinkedIn mit einem detaillierteren Suchfeld daher. Wer in der LinkedIn-Suchleiste beispielsweise einen Namen eingibt, bekommt direkt dazu passende Begriffe a lĂ Google. Habt ihr die neue Suchfunktion schon entdeckt?

Und sonst so?

Instagram hat seine Profile Cards als eine Art digitale Businesskarte ausgerollt, erste Instagram-Nutzer*innen (außerhalb von Deutschland) können mit KI-generierten Charakteren chatten und TikTok führt Flip Stories ein. Bei Threads lässt sich nun schnell erkennen, wer von euren Freund*innen online ist und ihr habt zehn Minuten länger Zeit, um euren Post nachträglich zu bearbeiten.

Thementipps fĂĽr die folgenden Monate

Black Friday, Cyber Monday oder die Weihnachtsfeiertage – im goldenen Quartal gibt es einige Themen und Feiertage, die ihr in eurer Redaktionsplanung beachten könnt! 👇🏼