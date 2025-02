2025 startete für die Affiliate-Branche recht aufbrausend: Erst der Skandal um die Browser-Extension „Honey“ von Paypal, jetzt die massiven Einschränkungen und Abmahnungen von Gutschein-Whitelabel-Websites durch Google, die kürzlich auch in Deutschland eingetreten sind. Außerdem wurde der allseits bekannte Affiliate Trend Report 2025 publiziert, der die wichtigsten Themen der Branche auf den Tisch bringt. All das lest ihr in unseren aktuellen Affiliate News.

Neuigkeiten aus der Branche

Google streicht auch in Deutschland Gutschein-Whitelabel-Websites aus den Suchergebnissen

Es war die Neuigkeit der Branche im Januar: Jegliche Drittinhalte, die zu Monetarierungszwecken auf großen Verlagsportalen eingebunden wurden, wurden von Google abgestraft und ohne weiteres aus den Sucherergebnissen verbannt. Was bereits in den USA, UK, Asien und Australien seit letztem Jahr in Kraft getreten ist, ist damit seit Kurzem auch in Deutschland allgegenwärtig.

Googles Sanktionen betreffen insbesondere ein zentrales Affiliate-Geschäftsmodell: die Gutschein-Whitelabel-Websites, wie sie zum Beispiel bei Focus oder Spiegel gegenwärtig waren, sind über die Abfrage in der Google-Suche nach Gutscheinen nicht mehr auffindbar. Unser Team Lead Affiliate Marketing Robert Förster hat sich dem Thema für eine Einschätzung und Zusammenfassung noch detaillierter gewidmet: Seinen Artikel findet ihr hier auf unserem Blog.

Mehr Details zum Geschehen erhaltet ihr im Blogartikel unseres Team Leads Robert Förster.

Mehr denn je ist das Hinterfragen der eigenen Strategie des Partnerprogramms jetzt wichtig, um zu evaluieren, wie mögliche Umverteilungen auf Domains, die nicht auf Whitelabel-Websites setzen bspw. durch eine nachhaltige Gutscheinstrategie abgefedert werden können. Auch bleibt abzuwarten, wie Gutschein-Whitelabel-Websites auf die Einschränkungen reagieren und welche Möglichkeiten stattdessen ergriffen werden. Wir halten euch hierzu auf dem Laufenden!

Die wichtigsten Ergebnisse des Trend Reports 2025

Der Affiliate Marketing Trend Report 2025 ist im Januar erschienen. Auf 150 Seiten wurden hier wieder die Umfrageergebnisse von 1.300 Befragten, die im Affiliate Marketing tätig sind, zusammengefasst. In unserem Weekly Newsletter #4 haben wir schon angeteasert, was die Affiliate-Branche aktuell und künftig beschäftigt. Hier möchten wir auf die wichtigsten Trends nochmal im Detail eingehen und euch in diesem Zuge auch unsere wichtigsten Lesetipps dazu vorstellen. Affiliate Marketing als weiterhin zentrale Säule im Marketing-Mix Grundsätzlich eine sehr gute News im diesjährigen Trend Report ist, dass sich die Branche, trotz aktuell schwieriger politischer und wirtschaftlicher Zeiten, optimistisch zeigt und den Marketingkanal als wichtige Säule für die Performance im Online Marketing einstuft. Der Affiliate Marketing Trend Report für das neue Jahr, zusammengestellt von xpose360

Dafür sprechen auch die Umsatz-Erfolge in 2024: 45 % der Advertiser, 40 % der Affiliates und 60 % der Agenturen und Netzwerke verzeichneten steigende Umsätze. Die gute Performance des Kanals begründet also entsprechend, warum 81 % der Advertiser zu dem Schluss kommen, dass Affiliate Marketing in ihrem Online-Marketing-Mix nicht mehr wegzudenken ist. Sie wollen künftig noch stärker auf eine automatisierte und leistungsgerechte Vergütung der Publisher setzen (52 %).

Relevanz von Affiliate Marketing im Mix aus Sicht der Advertiser (Quelle: Trend Report 2025)

Das klingt alles vielversprechend für die Zukunft der Branche. Dennoch fragen wir uns, welche Advertiser hier tatsächlich die monetären Möglichkeiten und Mittel haben, um die Potenziale bei steigenden WKZ-Kosten der großen und performancebringenden Publisher auszuschöpfen. Die kleinen bis mittelständischen Unternehmen, denen oftmals kein zusätzliches Budget neben der Provision zur Verfügung stehen, hinken hier eher hinterher und müssen sich um gute Platzierungen ohne zusätzliches Budget bemühen. Und das ist bei steigenden (WKZ)-Kosten der Publisher schwierig zu handhaben. Marius Hasselkus hat das im Projecter-Webinar „Affiliate Marketing auf CPO-Basis? ‚Sag mal, geht’s noch!?‘“ springend auf den Punkt gebracht. Unsere prognostizierten Trends und Herausforderungen in der ersten Auslese des Jahres greifen diese Problematik ebenfalls für 2025 auf.

Wir wollen die detaillierten Analysen des Positiv-Trends aus dem Trend Report natürlich nicht schmälern. Viel eher möchten wir auf die Individualität der strategischen Ausrichtung unterschiedlicher Programme und ihrer Advertiser hinweisen, denen ebenfalls Beachtung geschenkt und/oder ein Zugang zum Markt möglich gemacht werden muss. Denn sie sind ebenso Teil der Branche, wie die bekannten und großen Advertiser, die allein dadurch bereits profitieren.

Künstliche Intelligenz ist die unschlagbare Nummer 1

Wenig überraschend ist, dass das absolute Top-Thema mit mehr als 55 % Künstliche Intelligenz über alle befragten Gruppen hinweg bleibt, wie auch in den Jahren zuvor. Die Wichtigkeit der Nutzung von KI im Arbeitsalltag wird dadurch untermauert, dass 43 % der befragten Affiliates mit KI bereits konkrete Wachstumschancen realisieren konnten.

Fakt ist, dass die Dominanz Künstlicher Intelligenz im Affiliate Marketing beweist, wie schnell und massiv sich die Branche wandeln kann. Während Automatisierung, Tracking-Verbesserungen und datenbasierte Attribution große Chance bieten, führen veränderte Traffic-Quellen und regulatorische Herausforderungen auch zu Risiken. Unternehmen, Agenturen, Netzwerke und Affiliates, die frühzeitig in AI-gestützte Optimierung und neue Traffic-Strategien investieren, können die genannten Herausforderungen besser bewältigen. Die Ergebnisse des Trend Reports bestärken, wie wichtig der Einsatz von AI auf allen Seiten der Branche ist.

Affiliate-Trends aus Sicht der Affiliates (Quelle: Trend Report 2025)

Die Sorge um die Zukunft von Gutschein-Publishern

Bereits aus den Auswertungen des Trend Reports ging die Sorge der Publisher (insbesondere aus dem Gutschein-Segment) hervor, sich der Herausforderung zu stellen, dass Google als starker Konkurrent bei der Anzeige von Coupons in den Suchergebnissen einsteigt. 78 % Prozent der Affiliates sehen das berechtigt als Gefahr an. Die Kombination aus Google-Restriktionen gegen Gutschein-Whitelabel-Websites und der gleichzeitigen eigenen Gutschein-Integration zeigt eine klare Strategie: Google will den Gutscheinmarkt für sich selbst optimieren.

Das führt zu zweierlei Risiken für Gutschein-Seiten: ein massiv zu erwartender Traffic-Verlust von Gutschein-Whitelabel-Websites und Google als direkten Konkurrenten durch die Ausspielung von Google-Gutscheinen in den SERPs. Die aktuelle Lage versetzt die Branche in Anspannung und erste Gutschein-Publisher ergreifen bereits Maßnahmen. Aktuell können wir die Veränderungen nur weiter mitverfolgen und euch hier auf dem Laufenden halten.

Bewertung aus Sicht der Affiliates (Quelle: Trend Report 2025)

Unser Lieblingsthema: Fraud-Prevention

Heiß diskutiert und in aller Munde aufgrund des aktuellen Honey-Skandals bleibt für Agenturen, Netzwerke und Technologie-Anbieter neben altbekannten Top-Themen wie Attribution, Traffic und Cookieless Future mit 42 % das Thema Fraud Prevention. Das spiegelt deutlich den Wunsch nach Transparenz und Fairness wieder, wofür im vergangenen Jahr mehrfach auf diversen Events der Branche appelliert wurde. Auch für uns bei Projecter ist das das wichtigste Kriterium in der Zusammenarbeit mit Publishern.

Hierzu möchten wir nochmal auf Marius‘ Gastbeitrag bei OMR Reviews hinweisen, der verdeutlicht, wie Fraud im Partnerprogramm vorgebeugt, erkannt und entsprechend minimiert werden kann. Aufgrund der Sammelklage gegen Paypal bzgl. der Browser-Extension Honey sowie aufgrund von diversen Publishern, die durch undurchsichtige Werbemaßnahmen ihr Unwesen treiben, ist das ein nach wie vor aktuelles Thema der Branche.

Affiliate-Trends aus Sicht der Agenturen, Netzwerke und Technologie-Anbieter (Quelle: Trend Report 2025)

Zum Abschluss wollen wir unsere Teammitglieder sprechen lassen, die neben vielen weiteren Expert*innen aus der Branche im Trend Report 2025 eine treffende Zusammenfassung und einen Ausblick für dieses Jahr geben konnten:

„Affiliate Marketing wird auch 2025 eine tragende Säule im Marketing-Mix bleiben und bietet eine attraktive Alternative zu großen Plattformen wie Google, Meta, Criteo und anderen. Solange Unternehmen und Marketingentscheider*innen ein Verständnis für den Kanal und seine Potenziale entwickeln, eröffnet Affiliate Marketing selbst in Krisenzeiten vielversprechende Wachstumschancen.“ Falko Reß, Specialist Affiliate Marketing bei Projecter

Marius Hasselkus, ehem. Affiliate Marketing Senior Specialist bei Projecter „Ich bin mir unsicher, ob ich das als Trend sehen würde, aber das größte Thema wird die Pflege des gesamtheitlichen Rufs des Kanals werden. Affiliate Marketing hat enorme Potenziale und Wissen in Form der vielen Akteure, die in der Branche agieren können. Wir müssen uns nicht hinter anderen Marketingkanälen verstecken, verbringen aber viel Zeit damit, die Inkrementalität des Kanals zu rechtfertigen und Zweifel bei Advertisern zu beseitigen. Wir als Kanal werden laut meiner Erfahrung mehr hinterfragt als es sein muss. Im Kanal sehe ich also Transparenz, Ehrlichkeit und Vertrauen als maßgebliche Attribute, die wir erhalten, pflegen und weiterentwickeln müssen – und das nicht nur über Lobhudelei bei LinkedIn, sondern in der Betreuung von Advertisern, Affiliates und Marketers. Dazu gehört aber natürlich wasserdichtes Tracking, sichtbare und nachweisbare Werbeleistung von Affiliates (looking at you – Metanetzwerke 😉) und die Weiterentwicklung der Marketing-Technologien im Kanal.“