KI, KI – überall KI. Die Netzwerke haben im vergangenen Monat pünktlich zum Start der Black-Friday-Saison nicht nur neue AI-Features gelauncht, sondern auch weitere spannende Tools, Insights und mehr. Alles Wichtige haben wir euch wieder in unseren Social Media News zusammengefasst!

Metas KI-Feed ist da

Jetzt ist sie auch in Europa verfügbar: die neue Meta AI App, inklusive dem neuen „Vibes“ Feed. Dort werden euch jede Menge KI-Videos ausgespielt (solltet ihr das sehen wollen), ihr könnt aber auch eigenen KI-Content kreieren und mit anderen teilen – von dort aus außerdem auch bei Facebook und Instagram als Stories und Reels. AI Slop ahoi … Habt ihr die App bereits ausprobiert?

Mark Zuckerberg kündigte den neuen „Vibes“-Feed der Meta AI App bereits im September an. Nun ist er auch in Europa verfügbar (Quelle: @zuck auf Threads).

Schützt euren Content

Tolle News für Creator*innen: Meta schafft mit dem neuen Content Protection Tool eine Möglichkeit, sich vor Content-Klau zu schützen. Das Tool schützt eure Reels, indem es euch informiert, sollten es Kopien eures Contents geben. Außerdem unterstützt euch das Tool dabei, Schritte gegen die Fake-Profile einzuleiten. Spannend: Sollte euch das Tool von euch kopierten Content anzeigen, könnt ihr den Content einerseits blocken und markieren oder mit einem „Original by“-Link noch mehr Views für euren eigenen Original-Content produzieren. Hier gibt es mehr Infos zu dem neuen Content Protection Tool.

Aktuell ist der Zugriff auf das Tool noch begrenzt und nur für bestimmte Mitglieder nutzbar. Wir hoffen jedoch, dass dieser wichtige Content-Schutz schon bald für alle zugänglich ist.

Mit dem neuen Content Protection Tool ist euer Content noch besser vor Fake-Profilen geschützt (Quelle: Facebook).

Instagram

Competitive Insights

Ja, ja – man soll sich nicht vergleichen. Aber manchmal kann das schon ganz schön nützlich sein. Zum Beispiel um herauszufinden, wie der eigene Content im Vergleich zur Konkurrenz performt. Diese Konkurrenzanalysen waren bisher recht aufwendig oder brauchten ein extra Tool. Nun hat Instagram die Competitive Insights gelauncht, mit denen man Kennzahlen wie Follower-Wachstum, Posting-Frequenz oder Reels-Aktivität mit bis zu zehn anderen Profilen vergleichen kann. Aktuell sind die Insights noch nicht für alle Nutzer*innen freigeschaltet.

Die Competitive Insights in der Instagram App zeigen euch, wie euer Content im Vergleich zu anderen ausgewählten Profilen performt (Quelle: @sarah.roizman auf Threads).

Reels im Profil filtern

Die beliebtesten Reels auf einen Blick: Nach und nach rollt Instagram die Funktion aus, Instagram Reels in Profilen nach Aktualität oder Relevanz zu filtern. So kann beliebter Content noch schneller gefunden werden:

Reels können nun gefiltert werden (Quelle: @oncescuradu auf Threads).

Collab-Posts nun auch nachträglich möglich

Collaboration-Posts sind eine tolle Möglichkeit, um sich mit anderen Marken und Creator*innnen zu verknüpfen und so gegenseitig für mehr Reichweite zu sorgen. Bisher konnte eine Collab nur beim Hochladen des Beitrages oder Reels eingestellt werden. Jetzt ist das Ganze auch im Nachgang möglich. Das macht es Social-Media-Manager*innen einfacher, auch nach dem Hochladen noch Collaborations abzuschließen und somit für zusätzliche Reichweite zu sorgen.

Neuen Content noch schneller erkennen

Vor ein paar Wochen eröffnete Instagram die Möglichkeit, Content im eigenen Grid nach Lust und Laune zu bearbeiten und zu verschieben. Diese neue Option – sowie oben angepinnte Beiträge und Reels – machen es schwerer, neuen Content direkt zu erkennen. Das neue „New“-Label soll das nun vereinfachen:

Das „New“-Label zeigt euch direkt, welcher Content am aktuellsten ist

(Quelle: @lindseygamble auf Threads).

Reel-Aufnahmen werden jetzt noch einfacher (und länger!)

Instagram hat der Reel-Aufnahme in der eigenen App ein Update verpasst: Clips lassen sich nun ganz einfach löschen, Multi-Clips laufen noch flüssiger und die Toolbar wurde überarbeitet. Damit möchte Instagram vermeiden, dass andere Apps für die Videoaufnahme oder die Bearbeitung verwendet werden – und orientiert sich wahrscheinlich auch an den vielfältigen Aufnahme- und Bearbeitungsmöglichkeiten von Konkurrenten wie TikTok.

Das Highlight: Über die Instagram-eigene Kamera aufgenommene Reels können bis zu 20 Minuten lang sein! Was es bei der Reel-Aufnahme sonst noch so Neues gibt, zeigt auch Content Creatorin Miranda Morey.

Content ganz einfach wiederfinden

Ihr kennt diesen Struggle wahrscheinlich: Man hat ein witziges, spannendes oder inspirierendes Reel gesehen, es aber nicht gespeichert. TikTok-Nutzer*innen können in diesen Fällen schon lange auf ihre Watch-History zurückgreifen, nun zieht Instagram nach. Über das Aktivitätszentrum in den Einstellungen wird euch ab sofort Content angezeigt, den ihr gesehen oder mit dem ihr interagiert habt. Das teilte Instagram CEO Adam Mosseri mit.

Threads

Podcasts im Fokus

Ihr möchtet euren Podcast stärker bewerben? Dann wäre Threads die richtige Plattform für euch. Denn mit der „Podcast Preview“ wurde eine neue Funktion geschaffen, um neue Podcast-Folgen stärker in den Fokus zu rücken. Das schafft Threads mit farbigen Hintergründen für neue Podcast-Folgen, Vorschaubildern und einem eigenem Profilbereich:

Threads rückt Podcasts jetzt stärker in den Fokus (Quelle: Threads).

TikTok

Auch hier boomen Podcasts

Nicht nur auf Threads rücken Podcasts immer mehr in den Fokus: Auch TikTok möchte den Podcast-Hype für sich nutzen. Gemeinsam mit der amerikanischen Audioplattform iHeartMedia schafft TikTok ein Podcast-Creator-Netzwerk mit bis zu 25 neuen Podcasts.

Spannende neue TikTok-KI-Funktionen

TikTok launcht drei neue KI-Funktionen, die für euch spannend sein könnten:

🤖 Mit Image-to-Video könnt ihr ein Foto hochladen und es nach euren Wünschen bewegen lassen.

🤖 Mit Text-to-Video lassen sich aus Text-Prompts Videos erstellen.

🤖 Mit der AI-Transition könnt ihr euren Clips spannende Übergänge verpassen.

Habt ihr diese neuen Funktionen bereits entdeckt?

Im Test: Selbst über KI-Content bestimmen

Ja, neue KI-Funktionen und AI-Apps können spannend sein. Aber wenn der eigene Feed voll mit KI-Kreationen ist, fehlen die echten Menschen. TikTok testet nun ein neues Tool, mit dem ihr selbst bestimmen könnt, wie viel KI-Content euch angezeigt wird. Über „Manage Topics“ könnt ihr dann nicht nur bestimmen, welche Themenvielfalt euch auf eurer Startseite angezeigt werden soll, sondern auch die Häufigkeit von KI-generiertem Content. Wir sind gespannt, wann das Tool ausgerollt wird.

Derzeit noch im Test: Selbst einstellen, wie viel KI-Content auf der TikTok-Startseite angezeigt wird. (Quelle: TikTok).

Und sonst so?

Instagram erlaubt aktuell nur noch drei Hashtags pro Post – falls ihr sie überhaupt noch nutzen solltet, denn Reichweite bringen sie eigentlich kaum noch.