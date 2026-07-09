Web Analytics News Q2 2026: Wenn ad_storage=granted, dann Google takes it all! 

Google sammelt ab sofort fleißig Daten von eingeloggten Nutzer*innen, wenn der Parameter ad_storage auf „granted“ steht. GA4 glänzt mit einem neuen AI Assistants Channel und einer Google Business Profile Verknüpfung und Meta wartet ebenfalls mit zwei Tracking Updates auf. Diese und weitere Web Analytics News aus dem zweiten Quartal haben wir für euch zusammengefasst!

Wenn ad_storage=granted, dann Google takes it all!

Bisher war es so: Wer GA4 und Google Ads verknüpft hatte, konnte über die GA4-Einstellungen (z. B. über die Aktivierung oder Deaktivierung von Google Signals) steuern, ob Google Ads Zugriff auf die Daten von eingeloggten Google-NutzerInnen erhält. Diese manuelle Kontrolle ist seit dem 15. Juni 2026 Geschichte. Steht das Google Consent Mode Signal ad_storage auf granted, zieht sich Google Ads alle Daten aus der Verknüpfung mit dem Google-Konto des Nutzers. Steht ad_storage auf denied, fällt Google Ads auf weniger persistente Signale (wie den gclid-Parameter in der URL) zurück.

Google verkauft das Ganze als „Vereinfachung“. In Wahrheit geht es um maximale Datensammlung auf Google Seite. Das mag aus Datenanalyse-Sicht einerseits attraktiv wirken, andererseits ist es aber durchaus problematisch, dass man Google Ads nicht mehr manuell erlauben kann, First-Party-Signale (wie Cookies oder URL-Parameter) zu nutzen, ohne gleichzeitig die kompletten Google-Login-Daten des Nutzers in den Datenstrom zu werfen.

Was jetzt zu tun ist: Überprüft eure Google Consent Mode Signale. Erst wenn NutzerInnen im Cookie-Banner explizit zugestimmt haben, dürfen die Signale auf granted stehen.

KI News

Bye bye AI Overview Tracking and hello AI Assistants Channel

Wenn ihr in den letzten Wochen in eure Analytics-Berichte geschaut habt, werdet ihr bei organischen Klicks aus Googles AI Overviews vermutlich einen massiven Einbruch gesehen haben. Bisher gab es einen cleveren Workaround (dokumentiert u.a. von Dana DiTomaso): Man konnte Klicks aus den AI Overviews über das Text-Fragment (#:~:text=) auslesen. Diese Möglichkeit besteht seit dem 12. Mai 2026 nicht mehr, da Google den Parameter nicht mehr ausliefert. Der Guide ist offiziell deprecated.

Fast zeitgleich (am 13. Mai 2026) hat Google einen brandneuen, nativen Channel in die Default Channel Group von GA4 eingeführt: AI Assistants. Traffic von Systemen wie ChatGPT, Gemini, Claude und Co. wird nun automatisch mit dem Medium: ai-assistant und der Campaign: ai-assistant gecrawlt und zugeordnet.

Metas neues GTM-Template und die „One-Click“ CAPI-Integration

Meta hatte im vergangenen Quartal gleich zwei Tracking Updates zu vermelden. Zum einen hat Meta sein offizielles Google Tag Manager Web-Template für das Meta-Pixel runderneuert: Es dockt jetzt nativ und dynamisch an bestehende Google-Analytics-Infrastrukturen und DataLayer-Setups an. Parameter und Keys können direkt ausgelesen und automatisch in das von Meta erwartete Format gemappt werden:

Quelle: Screenshot aus GTM

Und ja, wer das Meta Pixel Template von Stape nutzt, konnte schon länger von diesen Vorteilen profitieren und wird wenig beeindruckt sein. Dieses steht übrigens ebenfalls als Tag Template kostenlos in der Gallery zur Verfügung!

Zum anderen wurde im Events Manager ein „One-Click“-CAPI-Setup eingeführt, das ohne Entwickler, ohne Server-Infrastruktur und ohne Wartung funktionieren soll. Gekoppelt wird das mit einem neuen, „AI-enhanced“ Meta-Pixel, das eigenständig Produkt- und Metadaten von eurer Website scrapt, um Event-Daten automatisch anzureichern. Nicht überraschend bei Meta, aber Datenschutz und DSGVO-konformes Tracking sieht anders aus! Setzt stattdessen auf ein serverseitiges, manuell konfiguriertes GTM-CAPI-Setup. Meta wird in euren Werbekonten wegen vermeintlich schlechterer Match-Rates jammern. Aber die volle Kontrolle über euer Tracking und die Datenströme eurer Nutzer sollten es euch wert sein!

Google News

Vielleicht seid ihr auf LinkedIn bereits auf Simo Ahavas Beitrag zum Thema gestoßen: Google optimiert im Hintergrund grundlegend das Laden von Google Tags via GTM. Der GTM-Container fungiert künftig quasi selbst als Google Tag und Destinationen teilen sich globale Einstellungen, was die Ladezeit spürbar verbessern soll. Wie genau das aussehen wird und was sich konkret im GTM Interface ändern wird, bleibt abzuwarten.

Interaktionen wie Telefonanrufe, Klicks auf Wegbeschreibungen oder Rezensionen landen damit direkt in GA4 – bisher musste man sich hier mühsam mit UTM-Parametern auf Website-Links behelfen. Allerdings gibt es noch Einschränkungen: Die Daten sind nicht in benutzerdefinierten Explorationen verfügbar und die Aufbewahrungsfrist ist auf 6 Monate gedeckelt.