Was sind 301-Weiterleitungen und wann sollte man sie einsetzen?

Im Internet ist wohl kaum etwas weniger beständig als die URL zu einem bestimmten Inhalt. Es gibt viele Ursachen, warum sich der Link zu einer Seite, einem Bild oder einer bestimmten Datei ändert, zum Beispiel:

Beim Relaunch einer Website ändert sich nicht selten auch deren kompletter Aufbau und damit auch die URLs zu einzelnen Inhalten.

Bestehende Inhalte werden zusammengefasst und stehen unter einer neuen URL bereit.

Inhalte werden überarbeitet, wodurch sich auch die URL ändern kann.

Inhalte werden verschoben und befinden sich nun in einer anderen Kategorie oder in einem anderen Unterverzeichnis, was Auswirkungen auf die URL haben kann.

Ein Inhalt existiert schlichtweg nicht mehr.

Damit die Besucher und Suchmaschinen in diesen Fällen nicht vor einer Fehlerseite stehen und die geänderten Inhalte auch weiterhin gefunden werden können, kommen 301-Weiterleitungen zum Einsatz. Es gibt jedoch auch noch weitere Anwendungsbeispiele für solche Weiterleitungen.

Was ist eine 301-Weiterleitung?

Technisch gesehen ist die 301-Weiterleitung (auch Redirect genannt) ein Statuscode, der vom Server an den Client ausgespielt wird, wenn dieser zum Beispiel über den Browser eine Seite aufrufen will, die aber nicht mehr existiert, jedoch durch die eingerichtete Weiterleitung auf ein neues Ziel verweist:

Der User am Endgerät bekommt davon recht wenig mit, da die Weiterleitung automatisch erfolgt. Er bemerkt maximal, dass sich in der Adresszeile die URL zur gewünschten Seite geändert hat.

Wann sollte man eine 301-Weiterleitung einrichten?

Ein 301 Redirect macht immer dann Sinn, wenn sich die URL zu einem bestimmten Inhalt geändert hat oder man Duplicate Content vermeiden will. Mögliche Einsatzgebiete von 301-Weiterleitungen sind:

Beim Wechsel auf eine komplett neue Domain. Die alte Domain sollte auf die entsprechenden Inhalte der neuen Domain weitergeleitet werden, damit die SEO-Potentiale mit übernommen werden können.

Beispiel: die Domain wechselt von www.alte-url-zum-shop.de zu www.neuer-shop.de

Die alte Domain sollte auf die entsprechenden Inhalte der neuen Domain weitergeleitet werden, damit die SEO-Potentiale mit übernommen werden können. Beispiel: die Domain wechselt von www.alte-url-zum-shop.de zu www.neuer-shop.de Wenn Nutzer unter verschiedenen URL-Schreibweisen auf einen Inhalt zugreifen können. Ist ein Inhalt unter einer Domain mit beginnendem www und ohne beginnendem www erreichbar, ist dies ein klassischer Fall von Duplicate Content, der möglichst vermieden werden sollte. Man sollte sich für eine URL-Schreibweise entscheiden und die andere Version entsprechend weiterleiten. Ob eine URL mit oder ohne www aufgerufen werden kann, ist aus SEO-Sicht egal.

Wenn sich die URL-Struktur der Seite geändert hat. Ändern sich Unterverzeichnisse, die sich in der URL abbilden, so sollten die alten URLs entsprechend auf die neuen Ziele weiterleiten.

Beispiel: in einem Shop ändert sich die Kategoriestruktur von oberkategorie/unterkategorie-1/unterkategorie-2/ zu oberkategorie/neue-unterkategorie

Welche Vorteile gibt es bei 301-Redirects?

Weiterleitungen helfen den Suchmaschinen vor allem bei größeren Änderungen den neuen Aufbau zu verstehen und die bestehenden Inhalte an den neuen Orten zu finden. Dadurch, dass die 301-Weiterleitung als dauerhafte Weiterleitung zu verstehen ist, erhalten die Crawler der Suchmaschinen gleichzeitig auch den Hinweis, dass die alte URL nicht mehr indexiert werden muss. Wie John Mueller in einem Webmaster Hangout erklärte, wird außerdem der PageRank durch die Weiterleitung mit übernommen.

Was muss bei der Einrichtung von Weiterleitungen beachtet werden?

Auch wenn 301-Weiterleitungen sehr einfach einzurichten sind, gilt es dabei einige Punkte zu beachten, damit technisch und auch aus SEO-Gesichtspunkten keine Probleme auftreten.

Die Zielseite sollte zur Ursprungsseite passen. Bei Weiterleitungen ist es wichtig, dass die Zielseite thematisch identisch oder zumindest sehr ähnlich ist. Ist beispielsweise in einem Onlineshop ein Laufschuh nicht mehr erhältlich, sollte die alte URL idealerweise auf das Nachfolger-Modell oder aber allgemein auf die Laufschuh-Kategorie weitergeleitet werden, damit der Nutzer thematisch passend weiter stöbern kann. Wird er hingegen auf die Badelatschen-Kategorie geleitet, bringt ihm das nichts. Google behandelt thematisch weniger passende Weiterleitungen als Soft 404-Fehler. Die positiven Effekte der 301-Weiterleitung sind dann nicht vorhanden.

Wie werden 301-Weiterleitungen eingerichtet?

Die einfachste und gängigste Methode, um eine 301-Weiterleitung einzurichten, ist ein Eintrag in der .htaccess-Datei. Diese Datei muss dabei im Rootverzeichnis der Website abgelegt sein. Hier ist dann nur ein einzeiliger Befehl notwendig, damit die Weiterleitung eingerichtet ist. Dies kann beispielsweise so aussehen:

Redirect 301 /altes-verzeichnis/ https://www.domain.de/neues-verzeichnis/

Hierbei werden alle Aufrufe von /altes-verzeichnis/ auf /neues-verzeichnis/ weitergeleitet. Wichtig ist hierbei, dass die Ausgangs-URL als relativer Pfad angegeben wird und die Ziel-URL als absoluter Pfad.

Wie können umfangreichere Weiterleitungsregeln definiert werden?

Für die Anwendung komplexerer Weiterleitungen empfiehlt sich der Einsatz der Rewrite Engine. Dieses Modul wird mit Apache Servern mitgeliefert. Sollte das Modul nicht aktiv sein, wird ein Mitarbeiter des Hosters mit Sicherheit seinen Teil zur Installation beitragen können. Weiterleitungen mittels der Rewrite Engine sind im eigentlichen Sinne keine Weiterleitungen: Wie der Name des Moduls schon sagt, wird hier die URL lediglich umgeschrieben. Bei entsprechender Kombination kann man allerdings auch mit der Engine 301 Weiterleitungen erstellen. Diese Form des Redirects ist wesentlich dynamischer und kann komplexere Anweisungen ausführen als die zuvor vorgestellte Methode.

Die Rewrite Engine basiert auf der Prüfung von Regeln: Trifft eine spezifizierte Regel auf die angefragte URL zu, so wird der entsprechend hinterlegte Schritt ausgeführt. Um mit der Rewrite Engine ganze URL-Blocks abzufangen und umzuleiten, wird der Einsatz von regulären Ausdrücken (regular Expressions) nötig. Mittels dieser „Platzhalter“ lassen sich Schemata festlegen, die überprüft werden. Entspricht eine URL einem spezifizierten Muster, so wird die entsprechende Anweisung ausgeführt. Mit der Rewrite Engine lassen sich zahllose Varianten an Weiterleitungen einrichten.

Als klassisches Beispiel kann dieser Befehl gesehen werden, der alle Aufrufe ohne www auf die Domain mit beginnendem www weiterleitet:

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.domain\.de$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.de/$1 [L,R=301]

Auch via PHP oder JavaScript lassen sich 301-Weiterleitungen realisieren. Eine Übersicht von relevanten Code-Beispielen lässt sich auf dieser Seite finden.

Weiterleitungen in Content-Management-Systemen (CMS)

Die gängigsten CMS und Shopsysteme unterstützen URL-Weiterleitungen. Die .htaccess-Datei lässt sich dabei immer auch völlig unabhängig von der verwendeten CMS- oder Shop-Software einsetzen. Bequemer ist natürlich eine Pflege der Weiterleitungen über das Backend. WordPress bietet beispielsweise die Möglichkeit mit Plugins Weiterleitungen zu erstellen. An dieser Stelle sei Simple 301 Redirects als potentieller Kandidat erwähnt. Bei der Benutzung verschiedener Plugins ist zu beachten, das entsprechende Rechte an der .htaccess Datei vergeben werden müssen, sonst darf WordPress diese Datei nicht ändern und kann die Weiterleitung nicht einrichten.

Magento bietet beispielsweise entsprechende Einstellungen direkt vom Backend aus, ohne dass ein Plugin notwendig ist. Dabei sind relativ einfache Weiterleitungen möglich. Komplizierte Weiterleitungen samt URL-Umschreibung müssen dann doch manuell in der .htaccess vorgenommen werden. Shopware besitzt eine Redirect-Funktion nicht standardmäßig außerhalb der .htaccess-Datei. Jedoch gibt es auch hier ein empfehlenswertes Plugin, welches die Einrichtung über das Backend ermöglicht. Am besten überprüft man kurz, ob das verwendete CMS von Haus aus eine Redirect-Einstellung ermöglicht oder ob dies erst durch Erweiterungen hinzugefügt werden muss.

Fazit

Beim Einsatz von Weiterleitungen ist größte Sorgfalt gefordert. Für die Performance der Webseite ist ein sauberes Weiterleitungsschema unentbehrlich – sowohl um die User Experience qualitativ zu sichern als auch Google die Webseitenstruktur klar verständlich zu machen und keine leichtfertigen Ranking-Einbußen in Kauf zu nehmen.

Die eingerichteten Weiterleitungen sollten dabei sorgfältig überprüft werden. Weiterleitungsketten, bei denen eine URL in mehreren Schritten erst zu ihrem eigentlichen Ziel geführt wird, sollten dabei unbedingt vermieden werden.