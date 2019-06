Update der Google Quality Rater Guidelines – Was hat sich geändert?

Im Mai aktualisierte Google seine Quality Rater Guidelines. Wir schauen uns an, was sich darin geändert hat und welche Auswirkungen dies für Website-Betreiber bedeutet.

Seit Google vergangenes Jahr seine Quality Rater Guidelines umfassend überarbeitet hat, gilt das 254-seitige Dokument als eine Art heiliger Gral in der SEO-Branche. Denn Google zeigt hierin sehr genau auf, was die Suchmaschine als qualitativ guten und was als weniger guten Content betrachtet. Dass Google seine Qualitätsoffensive ernst meint, merkte man dann spätestens im August 2018, als das sogenannte Medic-Update ausgespielt wurde.

Kurz erklärt: Was sind die Google Quality Rater Guidelines überhaupt?

Dabei handelt es sich um interne Schulungsdokumente für Googles (meist externe) Such-Evaluatoren (Search Evaluators genannt). Diese bewerten in einer speziellen Testumgebung Googles Suchergebnisse und die dazugehörigen Landingpages zu bestimmten Such-Phrasen vor und nach einem Algorithmus-Update. Damit soll eingeschätzt werden, ob die Suchergebnisse des Updates die Nutzerintention besser erfüllt.

Googles Quality Rater Guidelines zeigen diesen Search Evaluators genau auf, was sie wie bewerten sollen und auf welche Punkte die Suchmaschine besonderen Wert legt. Grundsätzlich geht es dabei um die Einschätzung, ob eine Landingpage eine hohe inhaltliche Qualität aufweist und ob die Seite als Ganzes vertrauenswürdig ist.

Die zentralen Inhalte daraus haben wir euch in diesem Blogartikel bereits zusammengefasst.

In der aktuellen Version der Quality Rater Guidelines hat Google vor allem kleinere Anpassungen vorgenommen, anstatt das Dokument komplett zu überarbeiten. Auffällig ist dabei vor allem, dass der Begriff „Page Quality“ nun deutlich häufiger verwendet wird und die Bezeichnung E-A-T (Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness) ersetzt.

Google spricht dies selbst in den beinhalteten FAQ Page Quality an. Auf die Frage, ob denn die Einschätzung der Expertise für die Bewertung aller Inhalte notwendig sei, antwortet Google:

“Remember that we are not just talking about formal expertise. High quality pages involve time, effort, expertise, and talent/skill. Sharing personal experience is a form of everyday expertise.

Specifically for content creators, everyday expertise can be assessed based on the talent/skill level depicted in the MC (e.g., great hair­styling advice, painting/crafting abilities, skillful home/DIY work, etc.). In cases where the content creator is not demonstrating formal or everyday expertise but is not doing any harm, Medium is an appropriate rating.

Pretty much any topic has some form of expert, but E­A­T is especially important for YMYL pages.”