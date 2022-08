Affiliate Marketing Auslese Juli 2022

„Servus“ oder „Moin“, gefolgt von einem innigen Gruß oder einem Corona-Fist-Bump hieß es im vergangenen Monat wieder vielerorts. Grund waren die zahlreichen Affiliate-Meetups im Juli, bei denen wir oft auch vor Ort waren. Wir lassen den Prime Day 2022 Revue passieren und beobachten mit leichter Unruhe, dass Firefox in der aktuellen Version Tracking-Parameter aus URLs entfernt. Was es außerdem für News und Themen im vergangenen Monat gab, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Affiliate Marketing Auslese, diesen Monat von Robert.

Neuigkeiten aus der Branche

Firefox entfernt Tracking-Parameter aus den URLs

Der Browser Firefox macht erneut den Vorreiter beim Thema Datenschutz und entfernt mit der aktuellen Version 102 bekannte Tracking-Parameter aus den URLs. Das stellt eine primäre Gefahr für die Leistungsmessung im Affiliate Marketing dar, da es insbesondere die First-Party-Tracking-Verfahren der Affiliate-Netzwerke angreift. Die Unique Identifier der Netzwerke werden u. a. per URL an die Advertiser-Seite übergeben.

Momentan betrifft das folgende Black-List:

Facebook (fbclid)

Mailchimp (mc_eid)

Marketo (mkt_tok)

Hubspot (_hsenc)

und weitere: Vero, Drip & Olytics

Bisher der einzige Trost: Die Identifier der bekannten Affiliate-Netzwerke (awc, tduid, …) scheinen noch nicht betroffen zu sein, die Einstellung ist noch nicht per default in den Firefox-Einstellungen hinterlegt und Firefox hat bekanntlich nur einen Marktanteil um die 10%. Wann und ob die Konkurrenz von Safari und Google nachzieht ist noch nicht bekannt.

Alle Meetups im Corona-Neustart

Na, habt ihr euch auch auf einmal in einem völlig überfüllten ICE nach einem Tag voller Eindrücke, netter Branchengespräche, neuen und alten Kontakten und vielleicht auch dem ein oder anderen Kaltgetränk wiedergefunden? Dann ging es euch wie uns und ihr wart auf einem der zahlreichen Branchen-Meetups im Juli.

Panel-Diskussion „Roast the Network“, moderiert von Ingo Kamps und mit Marcus Seidel, Alexander Kube, Ralf Fischer, Tobias Allgeyer, Richard Oberhofer und Felix Schmidt

Vom Awin Think Tank im Juni haben wir schon ausführlich in unserem Recap berichtet. Das Highlight des Julis war jedoch die TaxtixX in München. Für die über 500 TeilnehmerInnen wurde ein abwechslungsreiches und spannendes Programm geliefert. Ein Highlight war die Panel-Diskussion „Roast the Network“, moderiert von Ingo Kamps mit ADCELL (Marcus Seidel), Awin (Alexander Kube), der verticalAds Group (Ralf Fischer), Webgains (Richard Oberhofer), Impact (Felix Schmidt) und CJ (Tobias Allgeyer). Abgerundet wurde das ganze abends wie immer mit der NetworkxX, die Gelegenheit bot für Austausch und intensiveres Kennenlernen. Die volle Ladung Recap bekommt ihr bei den KollegInnen vom Affiliateblog.

Darüber hinaus startet natürlich auch international die Szene wieder durch. Auf der Affiliate-World-Conference trafen sich z. B. über 4.000 Affiliate Marketers und Ecommerce-UnternehmerInnen in Barcelona.

Und wenn ihr mich noch nach meinem persönlichen Highlight im Juli fragt, dann muss ich euch antworten: RetailAds und CommunicationAds haben zusammen die traditionelle Floßfahrt wiederaufleben lassen. Und das war auf professioneller Ebene ein sehr erfolgreicher, erquicklicher Austausch und natürlich ein Riesenspaß!

Traditionelle Floßfahrt auf der Isar, mit und von RetailAds und CommuncationAds

Vielen Dank an dieser Stelle für euer zahlreiches (positives) Feedback unterwegs auf den Meet-Ups. Uns bedeutet es wahnsinnig viel zu erfahren, dass die Auslese gelesen wird und damit so richtig „lebt“. Schreibt uns gerne Feedback in die Kommentare oder an aff-team@projecter.de, auch wenn ihr Themenvorschläge habt.

Preissensibilität der VerbraucherInnen steigt

Die Marktforschungsgesellschaft GfK gibt in einer Umfrage Einblicke in das Kaufverhalten deutscher VerbraucherInnen und InternetnutzerInnen. Eine spannende Zahl für uns: über 80% aller Befragten geben in Anbetracht steigender Preise an, genauer vergleichen zu wollen und Sparpotenziale zu nutzen. Deutliches Indiz dafür, dass die Inflation in den Köpfen angekommen und direkt in den Geldbörsen spürbar ist.

Im Affiliate Marketing sind das nicht die schlechtesten Nachrichten für alle AkteurInnen im letzten Drittel der Customer Journey. Ja, wir meinen euch, liebe Preisvergleichsseiten, Gutschein- und Cashback-Angebote. Für Advertiser heißt das umso mehr: Nutzt alle Potentiale im Affiliate Marketing und begegnet dieser Situation strategisch mit den richtigen PartnerInnen! 😊 Mehr im Artikel und beim Studienauftraggeber Galaxus.

“Leistungsmessung” statt Tracking

Dank Cookie-Problematik und Datenschutzrichtlinien wird es immer schwieriger, belastbare Daten als Abrechnungsgrundlage zu erheben und dann auch noch korrekt zu attribuieren. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat gerade ein Kompendium zum Thema veröffentlicht und versucht u. a. die Frage zu beantworten, warum Shop-BetreiberInnen und Werbetreibende gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit auf das Thema richten sollten, um nicht erhebliche Umsatzeinbußen zu riskieren. Wir haben uns dazu mit André Koegler, dem Vorsitzenden der Fokusgruppe Affiliate Marketing des BVDW, unterhalten.

Der BVDW schlägt vor, künftig nicht mehr einfach nur von „Tracking” zu sprechen, wenn die grundlegende Leistungsmessung oder auf Englisch „Performance Measurement“ gemeint ist. Die Verwechslungsgefahr zu viel weiterführenden Tracking-Methoden sei zu groß, denn mit „Tracking“ werde dort in der Regel das Nachverfolgen der Nutzer und ihrer Aktivitäten verstanden, um Profile aufzubauen und gezielt Angebote zu unterbreiten. Das werde im Affiliate Marketing nicht getan, wenn es darum geht, Publisher für ihre Leistungen zu vergüten.



Publisher

Der größte Prime Day ever?

Amazon hat Details zum diesjährigen Prime Day bekannt gegeben und will mit dem zweitägigen Shopping-Event erneut Rekorde gebrochen haben. So teilt Amazon mit, dass zum Prime Day 2022 mehr als 300 Millionen Einzelprodukte bestellt wurden – so viel wie an keinem anderen Prime Day bislang.

Im Laufe des Prime Day seien weltweit etwa 100.000 Produkte pro Minute über den virtuellen Tresen gereicht worden. Erneut zählen die Amazon-Geräte (vor allem aus den Produktfamilien Fire TV, Echo und Blink), Unterhaltungselektronik und Smart-Home-Produkte zu den populärsten Kategorien weltweit. Für viele Publisher bedeutete das natürlich sehr viel Arbeit, da Amazon nach Umsatzvolumen das mit Abstand größte Partnerprogramm führt. Viele Cashbacker und Gutschein-Seiten haben wieder parallel Aktionen und Kampagnen laufen lassen, sodass auch zunehmend andere Merchants vom Prime Day profitieren können.

Neugründung der Münchner Online Rebels

Eine Publisher-Neuigkeit hören wir aus München. Die Münchner Online Rebels haben sich mit Christina Hofer und Ingo Kamps als geschäftsführende GesellschafterInnen neu aus der cayada GmbH gegründet. Das Unternehmen möchte sich nicht nur wie gehabt um die Vermarktung des Axel Springer Inventars kümmern (Publisher „Contact Impact“ und Axel Springer Teaser Ad GmbH), sondern auch einen höheren Konzept- und individuellen Kundenfokus haben.

Christina kennt man zuvor von der Agentur Blue Summit (jetzt PIA Media) und von Telefónica. Einen persönlichen Einblick gibt Christina bei den KollegInnen vom affiliateblog.

Kreditkartenvergleich in der Schweiz mit Publisher-Empfehlung

Im Online-Vergleichstest von Kreditkarten von moneyland.ch ist eines aufgefallen: gewonnen hat ein sehr guter Bekannter von uns, poinz.ch! Die eigene Kreditkarte ist in Kooperation mit AE und Visa entstanden, sammelt online und offline automatisch bei Nutzung Cashback über das poinz-Konto und findet im Test wohl Anklang. Die Loyalty Card hat in vier Kategorien (Gelegenheitsnutzung, Wenignutzung, Inlandnutzung und Shopping) den 1. Platz des unabhängigen Vergleichs gewinnen können. Damit beweist poinz.ch, dass sich die Investitionen der Vergangenheit gelohnt haben und dass der Cashback-Publisher bei den Eidgenossen eine echte Macht ist.

Newsletter abonnieren 1x im Monat die aktuellsten Infos kompakt zusammengefasst!

Merchants

Rakuten gibt Gas im Influencer Management

Rakuten geht eine Partnerschaft mit Mavrck ein und will so das Inhouse Influencer Management auf ein neues Level heben. Eine verbesserte Suche sowieso weitere Tools (Reporting und Kommunikation) sollen hinzugekommen. Das sind erst einmal Nachrichten, die uns freuen. Influencer-Netzwerke haben ihren berechtigten Platz im Affiliate Marketing und einen hohen Impact auf viele Customer Journeys. Es gibt aber auch Nachteile im Affiliate Marketing: z. B. ist das Tracking in den verschiedenen Plattformen eingeschränkt und die Vorstellungen bei der Vergütung gehen doch oft etwas auseinander. Und ja, Rakuten Advertising ist natürlich international einer der wichtigsten Player auf dem Markt, wir sind jedoch gespannt, wie sich Rakuten auf dem DACH-Markt damit positioniert. Es gibt aus unserer Perspektive noch andere Baustellen, z. B. die ungewohnte Benutzeroberfläche hinsichtlich Provisionseinstellungen und dass keine unabhängigen Display-Kooperationen möglich sind.

Zusammenarbeit mit Agenturen

In einem spannenden Interview gibt Jessica Brown von Awin Insights über die Zusammenarbeit mit Agenturen in Großbritannien. Der Weg und die Potenziale der Zusammenarbeit zwischen uns Agenturen und Public Networks wird in dem Artikel sehr gut aufgezeigt. Für uns ist das ein extrem wichtiges und spannendes Thema. Wir arbeiten mit dem Awin-Top-Agency-Team in Deutschland sowie mit dem UK-Team für zwei weitere Advertiser sehr eng zusammen und pflegen regelmäßigen Austausch. Dieser Austausch ist auch mit anderen Public Networks (webgains, verticalAds, Adcell, tradedoubler, …) in gleicher Art und Weise gegeben. Der Punkt den wir an der Stelle herausarbeiten wollen: Diese Beziehungen in den Mittelpunkt zu rücken ist eine Win-Win-Situation für Agentur, Netzwerk und damit direkt für die gemeinsamen Kunden: die Merchants.