Affiliate Marketing Auslese Oktober 2022

Im Oktober gab es im Marketing einige Preise zu gewinnen: Unter anderem wurden die Global Performance Marketing Awards vergeben. Wir verraten euch, welche Affiliate Cases gewonnen haben. Außerdem gab es eine Namensänderung, die für Aufsehen gesorgt hat. Apropos Namen: Der Black Friday darf weiterhin Black Friday heißen, aber lest selbst! Welche Neuigkeiten es noch gab, haben wir euch wieder in unserer Affiliate Marketing Auslese zusammengefasst – und diesmal auch ein eBook als kostenlosen Download , ein Gruß aus unserem SEO-Team, dabei!

Neuigkeiten aus der Branche

Neues Fachkräftezertifikat für Affiliate Marketing

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. bietet ein neues Fachkräftezertifikat für Affiliate Marketing an:

Das Zertifikat soll Hilfestellung sowohl für Kunden wie auch für Arbeitgeber leisten, um qualifizierte Fachkräfte identifizieren zu können. Dank des Zertifikates können Fachkräfte aus unserem Bereich einen soliden, umfassenden und praxisnahen Wissensstand nachweisen. – Valentina Piol, stellv. Vorsitzende der Fokusgruppe Affiliate Marketing

Vom Beirat wurde dazu ein umfangreicher Fragenkatalog entwickelt. Der erfolgreiche Prüfungsabschluss bestätigt dann die Ausbildung zum Affiliate Manager. Wenn ihr das Zertifikat auch erhalten wollt, empfehlen wir euch unser Affiliate Marketing eBook zur Vorbereitung.

Die Gewinner der Global Performance Marketing Awards 2022

Die Global Performance Marketing Awards 2022 wurden verliehen und geben uns auch dieses Jahr die Chance, interessante Cases und Marktentwicklungen zu beobachten. Hier ein paar ausgewählte und aus unserer Sicht spannende Kategorien und ihre Gewinner:

Webgains gemeinsam mit Lounge in der Kategorie „Best Affiliate Programme Launch or Relaunch“

Awin gemeinsam mit Etsy in der Kategorie „Most Creative Partnership“

Awin als „Best Affiliate Network“

Impact als „Best Performance Marketing Technology“

OMR: Webgains ist das Top-Affiliate-Netzwerk in der DACH-Region

Mit den Auszeichnungen geht es gleich weiter: OMR Reviews haben dem Affiliate-Netzwerk Webgains die Siegel „Top Rated Network“ und „Leader“ in der Kategorie Affiliate-Netzwerke verliehen. Mit 250.000 Publishern und 1.850 Advertisern ist Webgains unserer Meinung nach auf jeden Fall eines der relevantesten Netzwerke in der DACH-Region.

Die Affiliate-Branche scheint aber im Moment sehr viel mit Verleihungen und Preisen beschäftigt zu sein. Ob es überhaupt ein bestes Affiliate-Netzwerk im gesamten DACH-Raum gibt, würden wir gerne anzweifeln. Jedes hat seine eigenen Qualitäten. Sicher sagen können wir, dass Webgains mit seinem Kunden-Support einen sehr guten Job macht, denn dieser Meinung sind nicht nur wir, sondern auch die Nutzer*innen von OMR Reviews. Mit unseren Ansprechpartner*innen schreiben wir regelmäßig über Tracking-, Feed- und Datenschutzthemen und pflegen einen engen Kontakt.

„Des Kaisers neue Kleider“: Data Studio ist tot, lang lebe Looker Studio

Am 11. Oktober 2022 hat Google ein Rebranding des Tools Data Studio zu Looker Studio vollzogen. Mit dieser Änderung vereinheitlicht Google seine Cloud-BI-Produktfamilie unter der Marke Looker. Kurzer Rückblick an dieser Stelle: 2019 hat Google das Analyse-Unternehmen Looker für 2,6 Milliarden US-Dollar gekauft. Im Grunde hat sich bisher nur der Name und das Logo geändert. Das Tool selbst hat sich nicht verändert – zumindest noch nicht, wie es scheint. Es ist nach wie vor frei nutzbar und hat die selben Features wie Data Studio. Sonst ändert sich erst einmal nichts.

Jedoch kündigte Google mit diesem Rebranding Looker Studio Pro an, das die kostenpflichtige Version von Looker Studio ist und erweiterte Unternehmensfunktionen und technischen Support bietet. Wir nutzen Looker Studio intensiv und tagtäglich für unsere Kunden-Reportings und sind daher sehr gespannt ob der neuen Ankündigung und deren Umsetzung.

Black Friday bleibt Black Friday 🎉

Über diesen Rechtsstreit haben wir schon öfter berichtet: Die in Hongkong sitzende Muttergesellschaft Super Union Holdings Ltd., zu der auch die Tochter Black Friday GmbH (z.B. blackfridaysale.de) gehört, hat sich den Markennamen gesichert und andere Konkurrenten abgemahnt bzw. mit Lizenzen zur Kasse gebeten. Blackfriday.de hat sich erfolgreich für eine Löschung des Markennamens eingesetzt. Zuletzt war nun auch die Berufung erfolglos.

Die Löschung der umstrittenen Wortmarke konnte nicht verhindert werden, sodass die Marke „Black Friday“ am 14. Oktober 2022 durch das Kammergericht Berlin mit Wirkung ab dem 25. April 2019 für verfallen erklärt wurde. Das Kammergericht bestätigte damit die Löschung der Marke für alle Waren und Dienstleistungen, die nicht ohnehin bereits durch das Bundespatentgericht gelöscht worden waren. Die Revision ist nicht zugelassen. Damit bleibt dem Markeninhaber nur noch die Einreichung einer Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof. Etwas ausführlicher könnt ihr den Fall noch einmal im Artikel meiner Kollegin Franzi nachlesen.

Was ihr über den Einkauf von Weihnachtsgeschenken wissen solltet

Tradedoubler hat eine kleine, aber interessante User-Umfrage gestartet. 500 Teilnehmer*innen wurden zu ihrem Shopping-Verhalten in der Vorweihnachtszeit befragt. Kurz zusammengefasst sind das die Ergebnisse:

Mehr als die Hälfte der User startet mit dem Geschenke-Einkauf im November, 30 % sogar noch früher. Es bleiben nur 16 %, die kurz vor Weihnachten noch losziehen.

70 % der Umfrage-Teilnehmer*innen kaufen ihre Geschenke online.

Und sogar über 70 % davon benutzen dafür ihr Smartphone oder Tablet.

Die Relevanz des goldenen Quartals wird damit also nochmal unterstrichen. Es beginnt schon vor November und der Black Friday Ende November wird nach unserer Interpretation immer mehr zum Kern des Weihnachtsgeschenke-Shoppings.

Kostenloses SEO-eBook zum Download

Eure Affiliate-Marketing-Aktivitäten habt ihr für die kommende Zeit schon gut durchgeplant, aber ihr würdet gerne wissen, wie euer Onlineshop noch besser in den Suchmaschinen rankt? Oder vielleicht braucht euer Shop ja sogar mal einen Relaunch? Mein Kollege Michael aus dem SEO-Team hat sich die gängigsten eCommerce-Lösungen genauer angeschaut und zeigt euch in unserem kostenlosen eBook, wie ihr euren Shop fit für Google & Co. machst – jetzt herunterladen!

Unser neu erschienenes SEO-eBook, geschrieben von

Senior Specialist SEO Michael Brumm

Publisher

Pepper Business und My Dealz mit neuen Features

„Pricing Help“ nennt sich das größte neue Feature von My Dealz. Es hilft Advertisern, bei der Deal-Übergabe im Login-Bereich den Preis direkt mit der Konkurrenz zu vergleichen. Damit wird sichergestellt, dass nur Deals ihren Weg auf die Plattform finden, die möglichst hohes Interesse bei den Usern generieren und somit Potenzial für Impressions und Conversions haben. My Dealz dazu: „This is ‚helping your business maintain a competitive edge‘.“ Damit werden Deals natürlich auch vorsortiert und man muss im Bearbeitungsmodus von Pepper nicht so viel händisch ablehnen.

Merchants

Eine Empfehlung: der Affiliate Insider

Wir lesen jede Woche mit zunehmenden Interesse den englischsprachigen Newsletter von Affiliate Insider, geschrieben von Lee-Ann Johnstone, und können ihn euch wärmstens empfehlen. In der letzten Woche ging es um das Thema Partner-Aktivierung und uns gefällt Lee-Anns Herangehensweise dabei sehr. Mit der Frage und der Problemstellung, z. B. warum Partner*innen manchmal inaktiv bleiben, werden in ihrem Newsletter direkt Lösungsvorschläge verknüpft. Die 5 Topics sind:

Affiliate Applications are Not Properly Qualified They Can’t Promote Your Product Translate Your Terms & Conditions Categorise Your Content Correctly Your Cadence of Communicating is Wrong!

Der Newsletter ist vorrangig aus Advertiser-Seite geschrieben und klar an professionelle Affiliate Manager gerichtet. Ein sehr interessanter Artikel und Beitrag war auch das hochaktuelle Thema „Will The Rising Cost of Living Impact Affiliate Marketing?“. Passend dazu gab es letzten Monat auch einen Digital MeetUp des AffiliateBLOG.

Der AffiliateBLOG Digital MeetUp

Zu Gast beim MeetUp waren am 13. Oktober gleich drei Speaker:

Tommy Birringer von communicationAds mit dem Thema „Konsumklima im Wandel – Warum in Zukunft Authentizität und Vertrauen immer mehr an Bedeutung gewinnen“,

André Koegler, Vorsitzender der Fokusgruppe Affiliate Marketing im BVDW: „Erfolgreiche Partnerschaften ohne Fraud – wie Advertiser und Publisher nachhaltig zusammenarbeiten können“,

sowie Sven Metzger von Verivox als Gast im aufgezeichneten Affiliate-TalkxX-Podcast.

Aus dem erstgenannten Thema ist eine angeregte Diskussion in den Networking-Räumen entstanden. Eine gute Initiative war daraufhin die Umfrage des AffiliateBLOG. Auf die Ergebnisse sind wir hochgespannt.