Affiliate Marketing Auslese Mai 2023

Eine gute Neuigkeit ganz zu Beginn unserer Mai-Auslese: Die Affiliate-Marketing-Branche wächst weiter! Das zeigt zumindest der globale Affiliate Marketing Report des Browser Add-ons Affilitizer für Q1 2023 und dürfte Affiliate Marketer freuen. Klarna erweitert seine Affiliate-Marketing-Segmente außerdem mit einer Preisvergleichsplattform innerhalb der eigenen App und gemeinsam mit Payoneer ermöglicht Awin Publishern nun die Auszahlung eines Vorschusses entsprechend der bisherigen Auszahlungshistorie. Apropos Awin: Am 27. und 28. Juni 2023 findet wieder der Awin ThinkTank statt! Mehr Details erfahrt ihr wie immer in unserer Auslese.

Neuigkeiten aus der Branche

Insights zum Amazon PartnerNet bei der Sitzung des BVDW

Am 23. Mai fand eine Online-Sitzung des Bundesverbands für digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. statt, der Interessenvertretung für Unternehmen mit digitalem Fokus oder Unternehmen, deren Wertschöpfung auf dem Einsatz von digitaler Technologie basiert. Auf der Agenda der Fokusgruppe Affiliate Marketing standen Themen wie Nachhaltigkeit in der digitalen Branche, Updates zur Neuauflage des Code of Conduct sowie News zur geplanten Kurzanleitung über 1st Party Tracking und Server-to-Server Tracking.

Georg Wolf, General Manager des Affiliate-Programms von Amazon für Europa, gab außerdem Einblicke in das Thema Amazon PartnerNet – dem neben dem OTTO-Partnerprogramm wohl größten und interessantesten Partnerprogramm. Die wichtigsten Punkte haben wir euch hier zusammengefasst:

Aus öffentlichen Quellen abgeleitet, hat das Affiliate Marketing für Deutschland einen Traffic-Anteil von 5 % und kommt auf einen Umsatz von 1,7 Mrd. Dollar bei 85 Millionen Dollar Provisionszahlungen – im Vergleich dazu kann der Umsatz der USA grob mit dem Faktor 10 multipliziert werden.

Im Gegensatz zu Deutschland spielen Preisvergleiche keine große Rolle in den USA, sondern vor allem Ratgeberseiten, wie Wirecutter, die zu den stärksten Affiliate-Partner*innen gehören.

Affiliate Marketing muss als Paid Marketing gegen als allgemein kostenlos geltende Maßnahmen, wie Direct und Organic, ankommen und eine gezielte Reichweitenverlängerung generieren.

In der Vergangenheit wurden bekanntermaßen Partnerschaften, z. B. im Deal- und Cashback-Bereich, beendet, was jedoch laut Amazon nicht ohne Verwarnung oder Information erfolgt ist.

Mit der direkten vs. indirekten Vergütung soll vor allem der gezielten Produktbewerbung Respekt zukommen, indem die Publisher bei Verlinkung auf eine Produktdetailseite eine direkte Provision erhalten, wenn anschließend Produkte aus der gleichen Kategorie gekauft werden. Kaufen Konsument*innen in einer anderen Produktkategorie ein, wird das von Amazon als indirekt gewertet und demnach mit einem geringeren Provisionssatz entlohnt.

Im Social-Media-Bereich, der riesig ist und wächst, ist Amazon unterrepräsentiert, weshalb das Influencer-Programm parallel zum eigentlichen PartnerNet ins Leben gerufen wurde.

Fails waren das Onsite Publishing und auch Amazon Smiles – beide wurden aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Aktuell besonders spannend für Amazon: Kooperationen mit Banken, um – natürlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes – die Kund*innen zu finden, die noch keine Abbuchungen von Amazon haben, sowie Fintec-Modelle, die im Kosmos „Buy Now, Pay Later“ anzusiedeln sind.

Was sagt ihr zu den Insights über das Amazon PartnerNet? Überraschen euch die Aussagen oder hättet ihr euch das in dieser Art schon gedacht? Schreibt es uns doch gerne!

Der Global Affiliate Marketing Report: Welches Netzwerk wächst am stärksten?

Die Affiliate-Marketing-Branche wächst weiter! Dies wurde in einem Beitrag auf affiliateblog.de berichtet. Gerade für Affiliate Marketer geht diese Headline natürlich runter wie Öl und auch in den Trend-Reports sowie in zahlreichen Blogbeiträgen über das Wachstum des Kanals gibt es nahezu ausnahmslos gute Neuigkeiten für die Branche – von den Gründen dafür haben wir bereits berichtet. In dem Beitrag bezieht sich die Blog-Autorin Sarah Kreuzer auf den globalen Marketing Report des Browser Add-ons Affilitizer für Q1 2023 mit insgesamt 108.702 berücksichtigten Programmen und 96 Netzwerken.



Besonders interessant fanden wir die Auswertung, welches Netzwerk aktuell am meisten wächst: Dabei hat Awin gemeinsam mit ShareASale die Nase vorn. Impact, Tradetracker, Rakuten, Adcell und Webgains sind jedoch ebenfalls vertreten. Wir freuen uns, über jeden Programmstart und für alle Netzwerke in der Branche, in der auch wir Advertiser gerne mit unseren Leistungen unterstützen.

Klarna ermöglicht einen eigenen Preisvergleich

Klarna erweitert seine Affiliate-Marketing-Segmente mit einer Preisvergleichsplattform innerhalb der eigenen App. Wie viel Leads das Unternehmen generiert, worin sich der Klarna-Preisvergleich von der Konkurrenz unterscheidet und welche Features er aktuell enthält lest ihr bei Computer Bild. Ob der Zahlungsanbieter damit zukünftig eine gößere Konkurrenz für Idealo & Co. sein wird? Wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen und freuen uns immer, wenn Platzhirsche etwas Konkurrenz bekommen.

Beim Payment-Dienstleister Klarna gibt es jetzt einen Preisvergleich für Produkte (Quelle: Computer Bild).

Publisher

Als Affiliate mit Verlinkungen Geld zu verdienen, klingt erstmal einfach. Es gibt jedoch einige Dinge, die dringend beachtet werden sollten – so z. B. die Kennzeichnung dieser Links als Werbung. Auf gründer.de gibt es einen guten Überblick über diesen Prozess und einen hilfreichen Leitfaden zur Verlinkung von Advertisern. Die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Affiliate-Links sind als Werbung zu kennzeichnen.

Ausnahmen gibt es, wenn der kommerzielle Gedanke hinter der Verlinkung deutlich ist. Jedoch liefert diese Vorschrift eher mehr Missverständnisse als Ausnahmen.

Im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig kennzeichnen.

Wie genau die Kennzeichnung stattfinden soll, ist nicht gesetzlich geregelt.

Empfehlung für die Kennzeichnung: Stern-Symbol (*) mit ausdrücklichem schriftlichem Hinweis an den Links oder auf den Bannern.

Außerdem gibt es im Beitrag einen spannenden Exkurs zum Thema „Affiliate-Piraterie“ und dem Schutz der eigenen Verlinkungen.

Publisher-Auszahlung mit Vorschuss dank Payoneer

Gemeinsam mit Payoneer ermöglicht Awin Publishern nun die Auszahlung eines Vorschusses entsprechend der bisherigen Auszahlungshistorie. Dabei können sich Publisher gegen eine einmalige, feste Gebühr bis zu 100 % der Provisionen sofort auszahlen lassen. Um an diesem Programm teilnehmen zu können, müssen Publisher mindestens sechs Monate bei Awin aktiv sein und ein Einkommen zwischen 2.000 und 300.000 Euro vorweisen können.



Mehr Infos dazu gibt es direkt bei Awin. Publisher sind so hinsichtlich ihres Einkommens immer weniger abhängig vom Sale-Validierungsprozess bei Advertisern und können so besser mit eigenem Kapital planen.

Merchants

Weiterhin hohe Nachfrage nach Gutschein-Codes

In einem Beitrag auf affiliateblog.de hat die Blog-Autorin Allegra Degni Rechercheergebnisse von trustdeals.de zusammengefasst: Es wurden die Suchanfragen je nach Gutschein recherchiert und schließlich Top-Webshops aufgelistet. Mit 135.000 Suchanfragen führt Zalando diese Liste an, dicht gefolgt von Shein und Douglas. Hier wird also schnell klar: Affiliate Marketing mit Gutscheinen ist ein Thema – und das seit Jahrzehnten. Auch das Fazit auf affiliateblog.de gestaltet sich positiv: Es gibt zahlreiche Potenziale für Gutschein-Affiliates und die Tendenz ist steigend.

Wir als Affiliate-Expert*innen raten hier aber jedem Advertiser, diesen – unbestritten riesengroßen – Impact nur mit einer gut überlegten Gutscheinstrategie und einer gewissen Awareness für das Thema anzugehen. Natürlich ist die Nachfrage nach Rabatten entsprechend hoch und User kaufen kaum noch ohne Codes – wenn nicht mindestens die Recherche dafür vor Kaufabschluss erfolgt. Dies bietet viel Potenzial: Jedoch sollte unserer Meinung nach stets hinterfragt werden, ob diese Strategien zu denen des eigenen Shops passen.

Wenn Merchants als Händler*innen viele vergleichbare Produkte anbieten, kann mit entsprechenden Gutschein-Affiliates über gezielte Aktionen der Bestpreis generiert oder ebenso der Mindestbestellwert angekurbelt werden. Listen Gutschein-Affiliates jedoch Standardangebote, in welchem hauptsächlich auf Deal- und Sale-Seiten des Advertisers verlinkt wird, ohne dass es einen dedizierten Gutschein gibt, sollte die Werbeleistung hinterfragt werden. In diesem Fall werden zwar User abgefangen, die tatsächliche Gutscheinnutzung wird jedoch nicht kommuniziert. Da sich oftmals schon bei Klick auf „Gutschein anzeigen“ (o. ä. Wortlaute) im Hintergrund die Advertiser-Seite öffnet, werden ggf. Cookies gesetzt und dem Gutschein-Affiliate zugewiesen, ohne dass die User-Intention, welche in diesen Fällen der Gutschein ist, erfüllt wird.

Events

Event-Tipp: der Awin ThinkTank 2023

Vom Partner Marketing über das Affiliate Tracking bis zu neusten Daten-Insights des Netzwerks: Am 27. und 28. Juni 2023 findet auf dem TEC Event Campus in Berlin der diesjährige Awin ThinkTank statt. Euch erwartet ein Event mit spannenden Brancheneinblicken, hochkarätigen Referent*innen, interaktiven Workshops und vielen Networking-Möglichkeiten. Tickets und weitere Infos zum Event gibt es direkt bei Awin. Wir sehen uns dort!

Auch für uns geht es bald zum Awin ThinkTank 2023.

Ein Rückblick auf die OMR 2023

So ziemlich alle, die auf LinkedIn aktiv sind, müssten den ein oder anderen OMR-Recap schon gelesen haben und auch auf der Messe gab es Meinungen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Wir von Projecter waren natürlich auch dabei. Über die Relevanz und fachliche Tiefe einzelner Vorträge lässt sich aus meiner Sicht streiten – den Mehrwert für mich als Affiliate Marketer und unser Affiliate-Marketing-Team habe ich allerdings darüber herausgeholt, weniger auf die „großen Bühnen“ zu schielen und neben den Vorträgen die persönlichen Austausche an den OMR-Ständen und bei den Networking-Veranstaltungen der Affiliate-Szene rund um das Event zu nutzen. Die Projecter-Kolleg*innen auf der OMR 2023

Ein paar interessante Einblicke gab es zum Beispiel in der Masterclass „Wachstum, aber maßgeschneidert“ von Awin, in der es darum ging, wie große Brands erfolgreiches Partner Marketing umsetzen: So geben Unternehmen 3/4 ihres Budgets für GAFA-Plattformen aus, obwohl sich das nicht selten als Black Box herausstellt – einfach nur, weil es schnelle Ergebnisse und Zahlen generiert. Das Fazit der Masterclass: Affiliate Marketing hat das Potenzial, Wachstum zu erzielen, das auf spezifische Geschäftsziele zugeschnitten ist, und für viele Probleme der Advertiser Lösungen zu bieten – und das für eine im Schnitt sehr günstige KUR.

Meine Highlights: die starke Präsenz der Affiliate-Marketing-Branche, die Premium-Expo mit ihren vielseitigen Messeständen und die sichtbaren Schritte der OMR-Crew in Richtung einer nachhaltigeren Veranstaltungsorganisation. Es gab dennoch auch ein paar Kritikpunkte, etwa die Programmplanung – „Hall is full“-Schriftzüge so weit das Auge reicht – oder die Preise für die Verpflegung. Alles in allem haben wir die Tage auf der OMR, nicht zuletzt auch gemeinsam im Projecter-Team, aber sehr genossen. Bis zum nächsten Jahr! 🚀