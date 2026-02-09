Die Affiliate-Marketing-Landschaft steht vor einem ereignisreichen Jahr 2026. Während neue Allianzen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich die Marktforschung und Synergien im Sektor auf ein neues Level heben, untermauern aktuelle Marktprognosen die ungebrochene Resilienz des Kanals. Doch die Branche wächst nicht nur quantitativ: Angesichts jüngster Compliance-Debatten rund um prominente Player wie Honey zeigt das Ökosystem eine neue Entschlossenheit bei der Durchsetzung von Qualitätsstandards. Die wichtigsten Neuigkeiten aus dem letzten Monat erfahrt ihr wie immer hier in unseren Affiliate News.

Neuigkeiten aus der Branche

Affiliate-Verbände kollaborieren für Research-Studie und Synergien

Deutschland und das United Kingdom stehen zusammen für rund 50 % des ausgegebenen Digital Marketing Spend. Da macht es nur Sinn, dass die beiden großen Affiliate-Marketing-Industrie-Verbände APMA und der neu konstituierte deutsche APMC die Kräfte bündeln und Synergien finden. Beide Märkte können von den gegenseitigen Insights profitieren und gemeinsam wachsen.

Zur Erinnerung: der APMC wurde kürzlich unter dem Dach des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) gegründet und bei der Affiliate Conference 2025 im November vorgestellt. André Koegler und Markus Wigbels sind hier federführend und verantworten den Aufstellung des neuen Branchenverbands.

Wenn es nach Kevin Edwards geht, dem Gründer und Director des englischen Pendants, wird uns Ende April ein ausführlicher Vergleichsbericht über Trends, Wachstum und Herausforderungen ins Haus stehen. Das sind nicht nur gute Nachrichten für alle Analyst*innen, die hoffentlich mit fundierten Zahlen gefüttert werden, sondern das ist allgemein als Meilenstein anzusehen, der das Image der Szene und des Ökosystems Affiliate positiv beeinflussen wird. Wir sind gespannt und werden als Mitglied des APMC von allen Insights berichten!

Affiliate Marketing bleibt reselient und auf Wachstumskurs

Die Affiliate-Branche bleibt stabil und widerstandsfähig gegen die Rezession: Aktuelle Statistiken prognostizieren für 2025 einen globalen Marktwert von über 18 Milliarden US-Dollar. Für 2026 wird dieser auf 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Besonders spannend für Advertiser ist der beeindruckende Return on Ad Spend (ROAS), der im Schnitt bei 1.200 bis 1.500 % liegen soll.

Neben dem finanziellen Wachstum prägen technologische Trends die kommenden Monate. Künstliche Intelligenz optimiert Kampagnen durch präziseres Targeting, während Voice-Search und mobil-optimierter Content zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wer 2026 im Online Marketing erfolgreich sein will, sollte also spätestens jetzt starten und das Ökosystem Affiliate Marketing anwerfen.

Wo wächst der Channel am meisten? Das entnehmt ihr dem Original-Screenshot aus dem Artikel:

Der Image-Schaden „Honey“ wird aufgearbeitet

Der Fall Honey, der mit großer Reichweite auf YouTube aufbereitet wurde, löst Reaktionen bei Netzwerken und PayPal aus (wir berichteten fortlaufend, z. B. in unserer letzten Ausgabe). Als erste Reaktionen haben die Netzwerke Rakuten und Impact den Vertrauensverlust geahndet und den Partner als möglichen Kooperationspartner entfernt. Stand heute kann man in beiden Netzwerken nicht mehr mit Honey zusammenarbeiten. Impact ging schnell sogar noch einen Schritt weiter und hat weitere Partner aus dem Netzwerk entfernt. Wir sagen: Bravo, das sind die Schritte, die aus Transparenz und Compliance folgen müssen!

PayPal, das Mutterunternehmen von Honey hat sich derweil zu den beendeten Partnerschaften mit Rakuten geäußert:

„The code causing this behavior has been identified and no longer has an impact. The code was implemented prior to PayPal’s acquisition, and appears to affect less than 0.1 % of Honey’s traffic.“

Verglichen wird hier die Gesamtheit der von Honeys beeinflussten Conversions, außerdem wurde der entsprechende Code wohl gelöscht. Es wird angestrebt, weiter mit entsprechenden Netzwerken zusammenzuarbeiten. Währenddessen hat PayPal aber wohl größere Probleme, die nur teilweise mit der Tochter zusammenhängen – die Aktie hat derzeit hohe Verluste.

Awin bestätigt Policy-Verstöße von Honey

Und was sagt der Elefant im europäischen Affiliate-Raum zu den Vorfällen? Awin hat sich tatsächlich endlich zu der Kooperation mit Honey in einem Schreiben an seine Advertiser geäußert. Das Schreiben haben wir hier für euch abgebildet:

Merchants

Sind Affiliate Manager die besseren GEO-Expert*innen?

Die Art und Weise, wie Marken entdeckt werden, wandelt sich fundamental: Weg von „10 blue Links“ in Suchmaschinen, hin zu Antworten von KI-Modellen wie ChatGPT oder Perplexity. In dieser neuen „Citation Economy“ rücken Affiliate Manager ins Zentrum der Strategie, so die These des lesenswerten Artikel bei den Kolleg*innen von Affiverse. Da Large Language Models (LLMs) ihre Antworten auf Basis einer Vielfalt vertrauenswürdiger Drittquellen generieren, wird das Beziehungsmanagement zu Publishern und Nischenseiten zum entscheidenden Hebel für die KI-Präsenz.

Durch gezieltes Generative Engine Optimization (GEO) stellen Affiliate Manager sicher, dass Marken in KI-Antworten korrekt zitiert und positiv bewertet werden. Erste Daten zeigen: Traffic aus KI-Empfehlungen konvertieren bis zu 23 Mal besser als die klassische organische Suche. Wer Partnerschaften mit Review-Seiten, Reddit-Autor*innen und YouTube-Creatoren aktiv steuert, sichert sich heute die Sichtbarkeit von morgen. Interesse am Thema? Wir finden die These super spannend, sprich uns an!