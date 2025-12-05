Der vergangene Monat brachte der Affiliate-Szene unser liebstes Branchen-Event seit dem Affiliate Stammtisch, die Affiliate Conference 2025. Diesmal in Berlin und mit hochkarätiger Bühne. Außerdem haben wir im Team über 1.000 Downloads unseres Affiliate Marketing eBooks in der neuesten Auflage gefeiert. 🎂 Welche großen News es außerdem gab und welche Artikel im letzten Monat besonders lesenswert waren, erfahrt ihr wie immer bei uns.

Neuigkeiten aus der Branche

Google muss an Idealo zahlen

Das Landgericht Berlin hat den Tech-Konzern Google zu einer Zahlung von rund 465 Millionen Euro Schadenersatz an das Preisvergleichsportal Idealo verurteilt. Die Richter*innen sahen es als erwiesen an, dass Google seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht und über Jahre hinweg eigene Angebote, insbesondere Google Shopping, systematisch in den Suchergebnissen bevorzugt hat (sog. Self-Preferencing).

Obwohl die zugesprochene Summe weit unter Idealos Forderung lag, markiert das Urteil einen bedeutenden Präzedenzfall in Deutschland. Es ist eine der größten zivilrechtlich zugesprochenen Schadensersatzsummen gegen einen Big-Tech-Konzern, die auf Grundlage eines EU-Kartellrechtsverstoßes (hier: der EU-Strafe von 2017/2024) beruht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da sowohl Google als auch Idealo Berufung eingelegt haben. Dennoch sendet es ein klares Signal an den Markt: Der Missbrauch der Gatekeeper-Position zur Benachteiligung von Wettbewerbern kann nun auch von privaten Unternehmen erfolgreich mit hohen finanziellen Forderungen geahndet werden. Dies erhöht den Druck auf Google, für fairere Wettbewerbsbedingungen zu sorgen.

Wir feiern über 1.000 Downloads unseres Affiliate Marketing eBooks in der neusten Version

Nachdem unsere ersten Versionen des Affiliate-Marketing-Buchs über 15.000 Downloads und 800 Print-outs erzielt haben, konnten wir im November auch für unsere neueste Version, das Affiliate Marketing eBook 3.0, einen Meilenstein von über 1.000 Downloads feiern. Der perfekte Anlass, um das Ganze in 1.000 Kalorien (pro Kuchenstück) im PJ Design umzuwandeln, oder? 🎂

Ihr habt es noch nicht heruntergeladen? Könnt ihr hier erledigen! 👇

Paypal wird erste Bezahlmethode in ChatGPT

PayPal wird die erste digitale Bezahlmethode, die direkt in ChatGPT integriert ist. Mit der Funktion können Nutzer*innen Produkte innerhalb des Chats entdecken und sofort mit PayPal bezahlen, ohne auf eine Händler-Website wechseln zu müssen. Dahinter steht das neue Agentic Commerce Protocol, das Händlerkataloge automatisch in ChatGPT verfügbar machen kann – sofern Zahlungen bereits über PayPal laufen. Für Nutzer*innen bedeutet das: Produktrecherche und Kauf finden vollständig im Chat statt.

Für die Marketing- und Affiliate-Branche ist das ein bedeutender Einschnitt. Wenn Conversion und Checkout im Chat passieren, verlagert sich die Customer Journey weg von der klassischen Händlerseite. Das könnte zu weniger Seitenaufrufen führen und macht bestehende Trackingpfade weniger zuverlässig. Erste Daten zeigen außerdem, dass ChatGPT-Traffic bisher schlechter konvertiert als traditionelle Affiliate-Umfelder, was Fragen nach Attribution, Sichtbarkeit und der Rolle von Affiliates im KI-Commerce aufwirft.

Gleichzeitig eröffnet die Entwicklung neue Chancen: Wer früh versteht, wie Produktempfehlungen im Chat funktionieren, kann sich Sichtbarkeit in dieser neuen „Conversational Commerce“-Welt sichern. Auch für Advertiser wird relevant, wie sie ihre Produktdaten strukturiert bereitstellen und welche neuen Touchpoints im Chat entstehen. Ob das Modell langfristig erfolgreich ist, hängt jedoch stark davon ab, ob transparente Tracking- und Vergütungsmodelle für Affiliates geschaffen werden.

Was sonst noch in der Affiliate-Branche los war

Der europäische Performance-Markt ist von strategischen Zukäufen geprägt: Die VerticalAds Group (VAG) übernimmt wesentliche technologienahe Geschäftsbereiche der deutschen Defacto GmbH.

Die VAG, bekannt für die Netzwerke CommunicationAds, FinanceAds und RetailAds, nutzt diesen Schritt, um ihre technologische Basis und ihr Managed Service-Angebot signifikant zu erweitern. Ziel ist es, die interne Technologieentwicklung zu beschleunigen und die Marktposition im DACH-Raum als Full-Service-Partner für Performance Marketing zu festigen. Diese Akquisition bestätigt den anhaltenden Trend zur Konsolidierung und Spezialisierung in der Affiliate-Industrie.

Merchants

AI gestaltet Attribution im Affiliate Marketing neu

Künstliche Intelligenz verändert aktuell die Einflussmechanismen und die Attribution im Affiliate Marketing. KI-Systeme können Nutzerverhalten besser verstehen, Muster in Echtzeit erkennen und Empfehlungen dynamisch anpassen – oft schneller und präziser als klassische Publisher-Touchpoints. Dadurch verschiebt sich die Einflussnahme weg von statischen Inhalten wie Blogartikeln, Preisvergleichen oder Social Posts hin zu KI-generierten Empfehlungen, die persönlicher und unmittelbarer wirken. Gleichzeitig entstehen neue Berührungspunkte, an denen Kaufentscheidungen ausgelöst werden – oft ohne sichtbaren Publisher-Kontakt.

Damit geraten traditionelle Attributionsmodelle zunehmend unter Druck. Wenn KI den Nutzerfluss steuert und Empfehlungen selbst generiert, wird es schwieriger zu erkennen, welcher Touchpoint den Kauf wirklich beeinflusst hat. First-Click, Last-Click oder lineare Modelle greifen hier immer weniger. Für Marken, Netzwerke und Publisher heißt das: Sie müssen Attribution neu denken und gleichzeitig beweisen, welchen konkreten Wert sie im KI-Zeitalter liefern. Gewinner*innen werden jene sein, die echte Expertise, hochwertigen Content oder datenbasierte Services bieten – denn reine Traffic- oder Gutscheinmodelle verlieren an Wirkung. Ein spannender, lesenswerter Artikel, gefunden auf affiversemedia.com.

Die Rolle der Loyalty-Publisher im Affiliate Marketing

Malte Hannig, Teamleiter Online Partner Management bei DeutschlandCard GmbH, erklärt in der aktuellen Ausgabe von #AskTheExpert, warum Loyalty-Publisher zu den zentralen Wachstumstreibern im Affiliate Marketing gehören. Loyalty-Modelle, von Cashback bis zu Bonusprogrammen, sind für viele Advertiser unverzichtbar, da sie nicht nur für Reichweite sorgen, sondern auch die Kundenbindung und den Wiederkauf stärken. Loyalty-Publisher wie DeutschlandCard oder Payback verfügen über Millionen aktiver User und sind aufgrund ihrer jahrzehntelangen Bekanntheit in der Bevölkerung mit hohem Trust ausgestattet, von dem die Partner profitieren können.

Der größte Erfolgshebel in der Zusammenarbeit sei laut Malte die dauerhafte Präsenz: Advertiser müssen die Reichweite der Publisher aktiv durch regelmäßige Aktionen wie Mehrfachpunkte oder erhöhtes Cashback nutzen, um Umsatz und Frequenz zu steigern. Das Vertical hat sich in den letzten Jahren von der reinen Transaktion erweitert: User werden heute in ihrer kompletten Customer Journey begleitet, etwa durch App-Games, Einkaufslisten und Preisvergleiche, nicht erst kurz vor dem Kauf.

Eine zentrale Entwicklung sei der Shift von transaktionaler zu emotionaler Loyalität. Zwar bleiben Punkte und Rabatte der Hauptgrund für die Anmeldung, doch erwarten User zunehmend emotionale Bindung durch exklusive Member-Vorteile oder das Community-Gefühl. Die Zukunft wird noch datengetriebener sein: User wollen Hyperpersonalisierung statt Angebote nach dem Gießkannenprinzip.

Advertiser und Netzwerke müssen dafür saubere Daten liefern, etwa durch einheitliches Basket-Tracking oder sauber strukturierte Produkt-Feeds. Zukünftig werden vermehrt strategische Ziele wie Cross- und Upselling, Frequenzsteigerung und Churn Prevention neben den klassischen KPIs Sales oder Umsatz betrachtet. Ebenfalls sehr lesenswert und zu finden auf affiliateblog.de.

Events

Das war die Affiliate Conference 2025

Von der sehr gelungenen Affiliate Conference 2025 kam unser Affiliate Marketing Team mit frischen Eindrücken, Ideen und erweitertem Netzwerk zurück. Inklusive Pre-Events der Netzwerke, wie Awin, CJ & ADCELL, waren das zwei sehr inspirierende Tage. Das Event profitiert aus unserer Sicht deutlich vom neuen Standort in Berlin.

Unsere Teammitglieder Falko, Hanna, Johanna und Robert auf der Affiliate Conference 2025

Unsere Highlights und Learnings

In seiner Keynote „The Great Affiliate Reset“ erklärte Kevin Edwards (The APMA), Affiliate Marketing bekomme international nicht den nötigen Zuspruch bei Entscheider*innen. Die Gründe dafür seien „Perception Gap, Performance Gap & Capability Gap“. Er nannte auch Lösungen, um dies gemeinsam anzugehen: „Confidence in the basics“, „harness industry positivity in the AI age“ und „build future solutions together“.

André Koegler (impact.com) und Markus Wigbels (easy Marketing) sprachen in ihrem Vortrag „Zukunft der Verbandsarbeit im Affiliate & Partner Marketing – Qualität, Image, Lobbyarbeit“ darüber, warum das Affiliate Marketing an einem entscheidenden Wendepunkt steht und wie die neue BVDW-Working-Group eine gemeinsame, transparente und zukunftsfähige Branchenstruktur schaffen will, indem sie Qualität, Standards und Zusammenarbeit aller Marktteilnehmenden stärkt.

Diesmal waren wir außerdem mit einem eigenen Panel rund um das Thema AI auf der größten Affiliate-Bühne Deutschlands vertreten: Gemeinsam mit den Gästen hat unser Kollege und Strategist Affiliate Marketing Robert Förster über die Veränderung der Zielgruppen durch die KI-und LLM-Umwälzung gesprochen. Die Key Learnings aus der Diskussion auf der Bühne waren folgende:

Der Agentic Commerce wird die Online-Landschaft nachhaltig verändern. Neben dem klickbasierten Web wird sich ein Agentic Web entwickeln, mit ganz eigenen Regeln.

Vorstellbar sind für die Affiliate-Branche spezialisierte AIs, die einen konkreten Mehrwert für Nutzer*innen bringen.

AI könnte außerdem unsere Vergütungsmodelle umwerfen – es ist möglich, dass LLMs Content-Lieferanten in der Zukunft vergüten.

Durch die Entwicklung orientiert sich das Online Marketing insgesamt wieder mehr an den Nutzerbedürfnissen und nicht an Advertiser-Interessen.

Weiterhin die große Frage: Sind LLMs und deren beschränkte Funktionsweise auch nur eine Brückentechnologie für spezialisiertere AIs?

Was meint ihr zu dem Thema? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

V.l.n.r.: Robert mit den Panel-Gästen Malte Landwehr (Peec AI), Torsten Leidloff (ARTEFACT), Bosse Küllenberg (pilot Agenturgruppe & Leiter des AI-Techlab des BVDW) und Max Rose (audory)