Die vergangenen Wochen in der Affiliate-Branche waren geprägt von Unruhen bezüglich des Site Reputation Abuse Algorithmus von Google, was insbesondere Gutschein-Whitelabel-Websites hart trifft – wir berichteten bereits detailliert . Neben einem Update dazu sind Affiliate-Trends in den Nordics, ein Recap zum Digital Bash und mehr Updates zu unserem Affiliate Stammtisch im Juni Thema der aktuellen Affiliate Marketing News.

Neuigkeiten aus der Branche

Schon in der letzten Auslese und auch bei vielen betroffenen Publishern war die Entfernung der Whitelabel-Gutschein-Websites aus den SERPs ein Thema. Seit Ende Januar betrifft die Maßnahme auch Deutschland. Inzwischen ist ein Monat vergangen und die Neuigkeiten sind weiterhin präsent. Wie haben sich die Sichtbarkeitsverluste auf Gutschein- und Gutschein-Whitelabel-Sites ausgewirkt? Hier eine datenbasierte Übersicht aus Sistrix, zusammengestellt von Suxeedo SEO Director Hans-Hennig Raven:

📈 Wer sind die Gewinner? gutscheinsammler.de (+64 %)

coupons.de (+34 %)

sparwelt.de (+32 %) 📉 Wer sind die Verlierer? focus.de (-26 %)

stern.de (-17 %)

welt.de (-9 %)

Klar zu erkennen ist: während Gutschein-Whitelabel-Sites unter dem „Site Reputation Abuse“ von Google leiden, weil sie nicht mehr auffindbar sind, profitieren allgemeine Gutschein-Seiten von starken Zugewinnen hinsichtlich ihrer Auffindbarkeit. Besonders hart getroffen hat es die Gutscheinbereiche großer Whitelabel-Sites, wie gutscheine.focus.de, gutscheine.chip.de und gutscheine.computerbild.de (alle –99 %). Die Auswertungen werfen bei Marketer*innen derzeit aber auch viele Fragen auf, denn teilweise sind einige Gutschein-Whitelabel-Sites nicht betroffen und schneiden hinsichtlich der Rankings sogar recht gut ab.

Die Abstrafungen von Google lassen die Branche nach wie vor mit vielen Fragezeichen zurück. Für Advertiser ist es aktuell wichtiger denn je, eine nachhaltige Gutscheinstrategie zu fokussieren, die sich unter anderem auf eine diverse Publisherbasis im entsprechenden Segment konzentriert, um auf die starken Verschiebungen zu reagieren.

Insel-Hopping im Partner-Marketing: Atolls Weg zur globalen Skalierung

In einer aktuellen Folge des Podcasts vom Netzwerk Tradedoubler teilt der Publisher-Riese Atolls seine Strategien zur globalen Skalierung mit der Branche. Das Gespräch führen Podcast Host und Tradedoubler CEO Matthias Stadelmeyer und Gerhard Trautmann, CEO von Atolls. Sie sprechen unter anderem über Atolls’ Erfolgsgeschichte im Performance Marketing und wie das Unternehmen durch Expansion, Akquisitionen und strategische Partnerschaften zu einem führenden Akteur im Markt geworden ist.

Die Podcastfolge eignet sich für all diejenigen, die entweder neu in der Branche sind oder nochmal einen guten Überblick darüber haben möchten, welche Publisher zu Atolls gehören.

Affiliate-Trends in den Nordics

Um einmal andere Märkte außer dem deutschen zu beleuchten, fanden wir den Beitrag von Adtraction interessant: Hier werden hauptsächlich die Affiliate-Trends repräsentiert, die dieses Jahr in den Nordics eine Rolle spielen.

Interessant in Dänemark ist, dass hier die Attraktivität an Browser-Erweiterung zunehmend steigt. Aufgrund der derzeitigen Ereignisse bzgl. der Browser-Extention „Honey“ hätte man meinen können, dass in jedem Land von dieser Art Werbemöglichkeit Abstand genommen wird. Gerade bei jüngeren Generationen werden Browser-Erweiterungen in Dänemark gut und gern genutzt, um beim Online Shopping Preise zu vergleichen oder attraktive Gutscheine zu finden. Adtraction betont hierbei, dass Funktionen geboten werden, die verhindern, dass Browsererweiterungen die Cookies anderer Publisher überschreiben, und Provisionen so nicht ungerechtfertigt zugewiesen werden können, um das Interesse aller beteiligten Publisher zu schützen.



Wie Adtraction das genau umsetzt, wird im Beitrag jedoch nicht erwähnt. Das wäre aufgrund der derzeitigen Diskussionen um das Thema jedoch sehr nötig, um skeptische Advertiser überhaupt noch davon zu überzeugen, mit Browser-Extentions zusammenzuarbeiten.

In Norwegen scheint ein anderer Trend an Beliebtheit zu gewinnen, der in anderen Beiträgen und Prognosen so bisher noch nicht aufgetaucht ist. Hier sind sogenannten Wunschlisten-Apps derzeit in aller Munde. Plattformen wie GoWish, Ønsk und Vipps ermöglichen es Nutzer*innen, ihre Lieblingsprodukte zu speichern und zu teilen. Das ermöglicht es, dass Marken und deren Produkte länger im Gedächtnis der User bleiben und auch noch zu späteren Zeitpunkten zu Transaktionen führen. Ein Geschäftsmodell, von dem bisher wenig auf dem deutschen Markt die Rede ist.

GoWish: ein Affiliate-Trend aus Norwegen

Der Beitrag zeigt, dass die Affiliate-Trends und -Methoden in den Nordics nur zum Teil mit denen der DACH-Region übereinstimmen. Teilweise sind hier sogar Geschäftsmodelle bei Nutzer*innen beliebt, die aktuell völlig in Verruf geraten sind. Hier gilt es, künftig einen gesunden Mittelweg zu finden, um zum einen die Bedürfnisse der Nutzerschaft zu decken und gleichzeitig faire und transparente Kooperationen auf Marketer-Ebene zu schaffen.

Digital Bash: die interessantesten Erkenntnisse für Affiliate Marketer

Im Februar fand ein Digital Bash Online Event zum Thema Affiliate Marketing statt, bei dem unser Affiliate Team die wichtigsten Insights zu aktuellen Branchenthemen eingesammelt hat. Verschiedene Speaker*innen kamen bei insgesamt vier übergeordneten Themenbereichen zum Zug:

Marcel Schöne, uppr GmbH, zum Thema „Mehr Budget, mehr Einfluss: so stärkt ihr Affiliate Marketing in euren Unternehmen“,

Igmar Albert & Jordan Riggon, adstrong, zum Thema „Wie du 2025 mit Affiliate CSS auf Google Shopping gewinnst“,

Alexander Hollstein, ONLYONEWAY, zum Thema „Programmanalyse & CJ: So optimierst du dein Partnerprogramm gezielt“ und

Melanie Stimpfle, xpose360, zum Thema „Affiliate Marketing Trends 2025“.

Besonders spannend für uns waren Vortrag 1 und 2, weil sie u. a. die aktuellen Schwierigkeiten der Branche skalieren. Marcel Schöne hob mit seinem Vortrag dementsprechend hervor, wie skeptisch Advertiser aktuell sind, was Affiliate Marketing betrifft, und dass sie dementsprechend wenig Bereitschaft zeigen, darin zu investieren, obwohl der Kanal sich erwiesenermaßen mit der richtigen Strategie und Ausrichtung als Performance-trächtig und nützlich in den Marketingmix jedes Unternehmens integrieren lässt.

Adstrong stellte im zweiten Vortrag wiederum vor, wie wichtig das Segment CSS für den Affiliate-Kanal ist – insbesondere, wenn ein großes Produktinventar vorliegt. Dabei wurden u. a. die Zweifel, die Advertiser oft von einer Zusammenarbeit mit CSS-Publisher abhält, widerlegt – nämlich die, dass die Google Shopping Anzeigen vom CSS-Publisher die eigenen übertrumpfen könnten und sich die Anzeigen dadurch kannibalisieren. Auch wir beißen bei unserer Arbeit mit Advertisern oft auf Granit, wenn es um die Implementierung von CSS-Publishern im Programm geht. Umso wichtiger war der Vortrag von adstrong daher, um noch einmal tatkräftige Argumente zu sammeln, die eine Zusammenarbeit mit CSS-Publishern unterstützen.

Adstrong hat in einem Vortrag beim Digital Bash dargelegt, wie wichtig das Segment CSS für den Affiliate-Kanal ist.

Wenn ihr den Digital Bash zum Thema Affiliate Marketing verpasst haben solltet und jetzt neugierig geworden seid, dann geht’s hier zum Stream.

Merchants

Neues von Webgains: Eine Einführung ins Knowledge Hub

Im Januar hat das Partnernetzwerk Webgains den sog. Webgains Knowledge Hub eingeführt. Was darunter zu verstehen ist, fragt ihr euch? Nun, dieser Hub bietet eine Vielzahl an Infos, die für die Nutzer*innen des Netzwerks wichtig für eine erfolgreiche Programmpflege und Partnerschaft sein können – dazu zählen u. a. Plattformleitfäden, Best-Practice-Ressourcen und technische Unterstützungs-Möglichkeiten.

Das neue Knowledge Hub von Webgains zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, um Inhalte nach Kategorien zu durchsuchen oder über die Suchfunktion zu finden. Der Bereich „News & Updates“ stellt ein besonderes Merkmal des Hubs dar, denn hier finden Nutzer*innen künftig die neuesten Plattform-Updates und Feature-Releases.

Das Knowledge Hub zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die es ermöglicht, Inhalte nach Kategorien zu durchsuchen oder gezielt über die Suchfunktion zu finden. Bei Fragen zum Knowledge Hub könnt ihr euch direkt an die Ansprechpartner*innen von Webgains unter support@webgains.de wenden.

Publisher

Idealo verklagt Google … again

Idealo hat seine Schadensersatzklage gegen Google auf 3,3 Milliarden Euro erhöht. Ihr erinnert euch vielleicht, dass das Thema schon länger auf dem Tisch zwischen dem Preisvergleichsportal und der Suchmaschine liegt. Genau genommen seit 2019, als Idealo die erste Klage beim Landgericht Berlin einreichte. Warum? Angeklagt wurde Google deshalb, weil die eigenen Dienste um „Google Shopping“ in den Suchergebnissen angeblich besser platziert und damit gesehen werden, was ein klarer Nachteil für Wettbewerber*innen wie eben auch Idealo darstellt.

Die Erweiterung der Klage stützt sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom letzten Herbst, welches eine Strafe von 2,69 Milliarden Euro gegen Google bestätigt haben soll. Idealo reicht dies noch nicht und forderte weiterhin umfassende Auskünfte über Traffic, Umsätze und Gewinne von Google. Das Unternehmen betonte, dass der Einsatz über den Publisher selbst hinausgeht, weil ebenfalls der Missbrauch von Marktmacht zur Unterdrückung der Wahlfreiheit der Verbraucher*innen, wo sie Käufe tätigen möchten, adressiert wird.

Es hagelt also von verschiedenen Publisher-Segmenten starke Kritik gegenüber Google, die wir berechtigt finden, gerade, was die Klage von Idealo betrifft. Denn wenn bereits so große und reichweitenstarke Preisvergleichsportale wie Idealo durch das Hervorheben eigener Shopping-Anzeigen von Google benachteiligt werden, wie wirkt sich das dann erst auf die viel kleineren Publisher aus, die ohnehin schon stark für mehr Reichweite und Sichtbarkeit kämpfen müssen? Eine schnelle Einigung scheint noch lange nicht in Sicht zu sein.

Events

Affiliate Stammtisch 2025 – Jetzt euer Early Bird Ticket sichern!

Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder gemeinsam mit der Leipziger Agentur Adseed den Affiliate Stammtisch in Leipzig. Das Event findet am Donnerstag, den 19. Juni 2025, in der einzigartigen Moritzbastei statt und lädt wieder alle Marketer der Branche zu neusten Affiliate Insights und entspanntem Networking ein. Auch in diesem Jahr könnt ihr euch auf spannende Vorträge und Teilnehmer*innen freuen. Bis Ende März gibt es außerdem noch die Early Bird Tickets zum Vorteilspreis. Tickets sichern

Hier nochmal der Termin zum Vormerken:

Affiliate Stammtisch 2025

Donnerstag, 19. Juni

Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig