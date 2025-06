Social Media News 05/2025: Von nützlichen Instagram-Updates für Social-Media-Manager*innen bis zu TikToks „AI Alive“-Funktion

Instagram

Das Insta Grid anpassen – ganz nach euren Wünschen

Ein neues Feature, das wir eher durch Zufall entdeckt haben – und von dem wir begeistert sind: erste Nutzer*innen können ihr Beitrags-Raster auf dem Instagram-Profil bearbeiten und Beiträge frei anordnen. Dazu müsst ihr einfach lange auf einen eurer Instagram-Beiträge im Raster tippen und „Raster bearbeiten“ auswählen:

Für Unternehmen, Marken und Influencer*innen wird es damit zukünftig noch einfacher, das eigene Profil individueller und nicht abhängig vom Datum der Postings zu gestalten.

Posten im 3:4 Format

Ab sofort können 3:4 Fotos exakt so auf Instagram geteilt werden, wie sie aufgenommen wurden, ganz ohne das Bild noch einmal extra zuschneiden zu müssen. Bisher mussten wir in Kauf nehmen, dass Instagram solche Fotos automatisch zugeschnitten hat und dadurch manchmal wichtige Bildinhalte verloren gingen. Der offizielle Instagram Account @creators hat über das neue Feature auf Threads informiert:

Mehr Sicherheit für Teams mit Shared Access

Das Shared Access Feature, das bereits eine Testphase durchlaufen hat, ist jetzt endlich offiziell da. Damit können nun Accounts im Team verwaltet werden, aber ohne sensible Passwörter an alle Teammitglieder weitergeben zu müssen. Es können bis zu drei weitere Personen eingeladen werden, beim Account Management zu helfen. Die Account-Inhaber*innen können außerdem individuell einstellen, welche Rechte die eingeladenen Personen erhalten: beispielsweise kann das Verwalten von Direktnachrichten oder das Hinzufügen von Inhalten zu einer Story eingeschränkt werden.

Automatische Übersetzung in Reels

Wenn ihr auf Instagram Reels veröffentlichen möchtet, könnt ihr auf viele Features zurückgreifen. Neue Reel Fonts, den kollaborativen Reels Feed Blend oder Unlockable Reels gehören dort dazu. Jetzt gibt es auch ein neues Übersetzungs-Feature, das automatisch Inhalte in die Sprache übersetzt, die die Viewer als Standard festgelegt haben. Demnach übersetzt Instagram bei allen, die auf die Testfunktion zugreifen können, Texte und Caption Sticker automatisch. Mit so einem Feature könnt ihr natürlich auf noch mehr Reichweite und Interaktionen mit den Reels hoffen:

Like-Zeitpunkt einsehen

Zu welchem Zeitpunkt hat ein User ein Reel geliket? Instagram testet jetzt eine neue Metrik, die genau diese Info sichtbar machen soll. Creator und Brands können so den sekundengenauen Zeitpunkt in einem Reel, zu welchem User einen Like gegeben haben, sehen:

Mehr Raum für Stories

Um Stories noch mehr Raum zu geben, experimentiert Instagram derzeit mit einem Splash Screen, bei dem mehrere Accounts, die eine Story hochgeladen haben, veranschaulicht werden.

Der Instagram Splash Screen (Quelle: @oncescuradu auf Threads)

Das ist vorerst nur ein limitierter Test, der noch nicht für alle User verfügbar ist. Möglicherweise wird dieser Screen, sollte er umfassender ausgerollt werden, im Story Tray verfügbar sein, um mehrere Story-Optionen auf einen Blick anzuzeigen. In der Story-Ausspielung ändert sich für Creator mit dieser Funktion aber nichts.

Threads

Threads wird flügge

Threads testet den nächsten Schritt, um sich von Instagram abzukapseln: Einige EU-Nutzer*innen können sich neuerdings ein Threads-Profil erstellen, ohne ihren Instagram Login verwenden zu müssen. Stattdessen benutzen sie eine E-Mail-Adresse oder Handynummer.

Das bedeutet, dass ihr wahrscheinlich bald einen Threads-Account mit Usernamen unabhängig von einem Instagram Account erstellen könnt.

Nun können Creator auch auf Threads bis zu fünf Links im Profil hinzufügen. Zusätzlich dazu gibt es neue Optionen, um Einblicke in die Performance von Links zu bekommen. Ein neues wöchentliches Insights Recap gibt euch außerdem einen zusammengefassten Überblick über die Anzahl geteilter Posts, Gesamt-Views, neu gewonnener Follower und Antworten auf Posts, womit ihr die Performance verschiedener Wochen miteinander vergleichen könnt. Für Inspiration im Community Management sollen außerdem personalisierte Tipps durch die App helfen.

Die besten Postingzeiten auf Threads

Das Team von Buffer hat rund 730.000 Threads Posts ausgewertet, um herauszufinden, welche Zeitfenster das höchste Engagement auf Threads erzielen.

Posts zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr erzielen werktags das höchste Engagement. Besonders stark performt laut Buffer der Mittwoch um 7:00 Uhr morgens. Ein überraschender Ausreißer ist Sonntag um 1:00 Uhr nachts – offenbar eine Zeit, zu der die Community besonders aktiv ist.

Neben Mittwoch sind Freitag und Donnerstag besonders gute Tage für hohe Interaktionsraten. Samstag und Sonntag hingegen zeigen deutlich schwächere Engagement-Werte. Es empfiehlt sich daher, Content bevorzugt unter der Woche zu veröffentlichen.

Nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch das Format beeinflusst die Performance maßgeblich. Posts mit Bildern erreichen laut Buffer-Analyse das höchste Engagement, gefolgt von Videos. Text- und Link Posts performen hingegen deutlich schwächer.

TikTok

AI Alive: Fotos, die zum Leben erwachen

Mit nur wenigen Klicks können mit der „AI Alive“-Funktion auf TikTok seit einer Weile statische Fotos in animierte Kurzvideos verwandelt werden, direkt in der App. Das Tool ist in die Story-Funktion integriert und kann beim Hochladen eines Bildes über die Kamera genutzt werden. Über einfache Text-Prompts, wie „Turn this into a cartoon“ oder „Make it a windy day“ erstellt die KI aus Fotos animierte Videos, die dann sogar durch visuelle Effekte, Animationen und Sounds ergänzt werden.

Wie aber bei vielen neuen KI-Funktionen, wird auch diese zunächst kritisch gesehen. TikTok betont, dass auch bei AI Alive strenge Sicherheitsmechanismen gelten. Bevor ein animiertes Video online geht, wird es demnach mehrfach geprüft. Erst nach der finalen Kontrolle wird das Video veröffentlicht. Alle generierten Inhalte haben außerdem einen AI-Hinweis. Zusätzlich sind C2PA-Metadaten eingebettet. So soll auch außerhalb der App erkennbar bleiben, dass es sich um KI-Content handelt.

Das TikTok AI Live Feature (Quelle: @lindseygamble_ auf Threads)

Und sonst so?

Ein neues Live-Streaming-Tool bei Bluesky soll Streamer*innen, Journalist*innen, aber eigentlich so ziemlich alle, die Live-Momente teilen möchten, unterstützen. Sichtbar werden die Live Streams mit dem „Live Now“-Button. In der Web-Version von Threads gibt es neuerdings den Emoji Picker, mit dem Emojis jetzt noch einfacher direkt durch den Post Composer in Threads integriert werden können. TikTok-Nutzer*innen können Songs, die ihnen gefallen, jetzt ganz einfach mit „Add to Music“ speichern und zu Spotify, Apple Music und Co. hinzufügen.