Wir haben die zweite Auflage des Affiliate-Marketing-Buchs einmal komplett auf den Kopf gestellt, gekĂŒrzt, neu geschrieben und ergĂ€nzt: Jetzt ist es da, das Affiliate Marketing eBook in der Version 3.0. Unser umfassendes Standardwerk fĂŒr Affiliates, Merchants und Agenturen, aber auch fĂŒr Auszubildende und Affiliate-Marketing-Interessierte könnt ihr euch jetzt kostenlos herunterladen. Außerdem hat es uns gefreut, das Comeback des Affiliate-Stammtisches in diesem Jahr gemeinsam mit adseed in der Moritzbastei veranstalten und feiern zu dĂŒrfen. Wir blicken auf den Launch unseres eBooks und den Stammtisch zurĂŒck – haben aber natĂŒrlich auch nicht vergessen, euch alle weiteren großen Neuigkeiten in Sachen Affiliate zusammenzustellen. Alle Updates findet ihr wie immer in unseren Affiliate Marketing News.

Neuigkeiten aus der Branche

Das Affiliate Marketing eBook 3.0 ist erschienen 🎉

Wir haben unser Affiliate-Marketing-Buch im September in der dritten, komplett aktualisierten Auflage als eBook veröffentlicht. Es ist jetzt zum kostenlosen Download auf der Projecter-Website verfĂŒgbar. Das branchenbekannte Standardwerk umfasst Expertenwissen fĂŒr Affiliates, Merchants und Agenturen auf mehr als 200 Seiten. Die bisherigen Versionen wurden bereitsÂ ĂŒber 15.000 Mal heruntergeladen.

Unsere Autor*innen Katja von der Burg, Johannes Rauner, Robert Förster und Marius Hasselkus haben das Buch um Themen ergÀnzt, die die Branche aktuell bewegen: z. B. der Unterschied zwischen Influencer*innen und Content-Websites, welche Fallstricke es gerade im Tracking-Prozess gibt und vieles mehr.

Mehr Infos und Impressionen vom Launch unseres eBooks am 13. September 2024 findet ihr im im Recap auf unserem Blog. Außerdem freuen wir uns stets ĂŒber ErwĂ€hnungen und Berichterstattung: Weitere Infos und Pressematerialien gibt‘s daher auch in unserer offiziellen Pressemitteilung.

PS: Ihr habt das Buch schon heruntergeladen und euch bereits das ein oder andere Kapitel durchgelesen? Dann freuen wir uns sehr ĂŒber Feedback, Anmerkungen oder konstruktive Kritik zur neuen Auflage in den Kommentaren.

Impressionen vom Launch Event unseres Affiliate Marketing eBooks in Leipzig (Fotos: Alexander Schenk)

Ein Wiedersehen zum Affiliate Stammtisch in der Moritzbastei

In diesem Jahr fand eine ganz besondere Ausgabe des Leipziger Affiliate Stammtisches statt: Nach mehreren Jahren Pause haben sich die Pforten der Moritzbastei wieder fĂŒr Branchenkolleg*innen bundesweit geöffnet. Umso mehr hat es uns gefreut, das Event gemeinsam mit adseed, einer weiteren Leipziger Agentur, veranstalten zu können. Das beliebte Networking-Event ist also wieder zurĂŒck: inklusive spannender GesprĂ€che, VortrĂ€ge und Networking-Möglichkeiten.

Martin Dorst (li.), GeschĂ€ftsfĂŒhrer von adseed, und Johannes Rauner, Head of Partner Management bei Projecter, haben den Affiliate Stammtisch eröffnet.

Zu Beginn gab es fĂŒnf spannende Keynotes mit anschließenden Diskussionsrunden zu unterschiedlichen Themen der Branche. Im ersten Vortrag gab Elisabeth Niekrenz, RechtsanwĂ€ltin bei Spirit Legal, einen Einblick in rechtliche Aspekte zu den Themen Cookie-Einwilligung, Transparenzpflichten und dem Einsatz von KI. Patrick Gundlach, Tracking- und Analytics-Experte, gab RatschlĂ€ge zum Finden und Analysieren der Performance-Daten in GA4.

Michael Bauer, SEO Manager bei Digitaleffects, sprach ĂŒber Trends und Herausforderungen der SEO-Landschaft und die Bedeutung dieser fĂŒr Affiliate Publisher. Marcus Seidel, GrĂŒnder und CEO von ADCELL, rundete den Konferenzanteil der Veranstaltung durch einen ganzheitlichen Blick auf die Entwicklungen in der Affiliate-Branche ab und forderte mehr Selbstbewusstsein von allen Akteur*innen.

Wie wir wissen, lebt ein Affiliate Event wie der Stammtisch vom gemeinsamen Austausch. So war am Abend genĂŒgend Zeit, um ausgiebig zu networken. Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf und der regen Teilnahme der Branche am Stammtisch 2024 und bedanken uns bei allen, die an dem Event teilgenommen und es unterstĂŒtzt haben. Mehr Infos uns Impressionen zum Event findet ihr in unserem Recap auf dem Blog. Unser Affiliate-Marketing-Team freut sich schon auf das kommende Jahr!

Cheers! 🎉 Das Projecter Affiliate- und eBook-Team mit GĂ€sten auf dem Stammtisch

Axel Springer kĂŒndigt neue Gesellschaftsstrukturen an

In einer Pressemittelung von Axel Springer kĂŒndigt das Medienunternehmen an, u. a. seine Beteiligung am Netzwerk Awin zu reduzieren und das Unternehmen in eine neue Gesellschaftsstruktur zu ĂŒberfĂŒhren. Dies ist Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, wobei es zwei separate Bereiche geben soll: das MediengeschĂ€ft und die RubrikengeschĂ€fte. Dies macht Axel Springer erstmals seit 1985 wieder zu einem vollstĂ€ndig privat gefĂŒhrten Medienunternehmen.

Die RubrikengeschĂ€fte, zu denen Plattformen wie Stepstone, AVIV Group, finanzen.net und auch Awin gehören, werden als separate Einheiten gefĂŒhrt. KKR und CPP Investments werden die Mehrheit dieser GeschĂ€fte halten, wĂ€hrend Axel Springer als Minderheitspartner beteiligt bleibt.

Welche Auswirkungen haben die Umstrukturierungen jetzt auf Awin?

Awin, als eines der RubrikengeschĂ€fte, wird nun unter der MehrheitseigentĂŒmerschaft von KKR und CPP Investments operieren. Das bedeutet, dass Awin unabhĂ€ngiger von Axel Springer agieren wird und möglicherweise mehr strategische UnterstĂŒtzung von den neuen MehrheitsaktionĂ€r*innen erhĂ€lt. Dies könnte sich positiv auf das Wachstum und die Produktentwicklung von Awin auswirken, da KKR und CPP Investments in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie in Technologien und Innovation investieren. Gleichzeitig bleibt Axel Springer als MinderheitseigentĂŒmer weiterhin beteiligt, was fĂŒr eine gewisse KontinuitĂ€t sorgt, und konzentriert sich kĂŒnftig wieder vollstĂ€ndig auf das KerngeschĂ€ft im Mediensektor.

Insgesamt wird Awin wohl von der neuen Struktur profitieren, da das Unternehmen mehr Autonomie erhĂ€lt und gleichzeitig von den Ressourcen und dem Know-how der neuen MehrheitseigentĂŒmer*innen profitieren kann. Demnach zeigt sich das Netzwerk auch enthusiastisch gegenĂŒber den VerĂ€nderungen. Noch stehen die geplanten Vereinbarungen aber nicht fest und sollen vermutlich im Jahr 2025 final beschlossen werden.

Goodbye Global Savings Group, hello Atolls!

Big News: die Global Savings Group ist nicht lĂ€nger die Global Savings Group bzw. GSG, sondern heißt seit Kurzem Atolls. Warum das Rebranding und die NamensĂ€nderung? In der Vergangenheit hat sich der Publisher-Pionier zu einem globalen E-Commerce-Anbieter entwickelt. Nach dem starken Wachstum und mehreren Übernahmen, darunter der Zusammenschluss mit Pepper.com in 2023, soll der neue Name

Atolls die Erweiterung des GeschĂ€ftsmodells widerspiegeln. Atolls unterstĂŒtzt Konsument*innen nicht mehr ausschließlich dabei, die besten Deals und Rabatte von Marken zu finden, sondern begleitet sie inzwischen wĂ€hrend des gesamten Einkaufsprozesses entlang der Costumer Journey ĂŒber alle dafĂŒr notwendigen Publisher-Segmente.



Symbolisch steht der Markenname Atolls fĂŒr die verschiedenen Segmentgruppen im Affiliate Marketing, die wie Inseln (oder auch Atolle) im Ozean miteinander auf technologischer und kultureller Ebene verbunden sind. Diese Struktur ermöglicht es, Konsument*innen bei ihren Kaufentscheidungen besser zu unterstĂŒtzen und Partner*innen wie Marken einen höheren Mehrwert zu bieten, indem sie ĂŒber einen Anbieter nahezu alle Publisher-Segmente abdecken und bespielen können.

Noch mehr Rebranding – Auch bei Tradedoubler gibt es Neuigkeiten

Auch Tradedoubler berichtet von neuen Meilensteinen und gab passend zum 25-jÀhrigen Bestehen des Unternehmens im September ein strategisches Rebranding des Partner Marketing GeschÀfts bekannt. Dazu zÀhlen eine eigene Partner Marketing Plattform mit einer neuen Corporate Identity und ein neues, moderneres Design des Netzwerks.

Merchants

#AskTheExpert mit Simon Gall von blackfriday.de

In einem Interview vom Affiliate Blog aus der Reihe #AskTheExpert war Simon Gall zu Gast, welcher seit 2012 die Deal-Plattform blackfriday.de betreibt. Dort trĂ€gt er alle möglichen Black-Friday-Deals verschiedener Unternehmen zusammen. In dem Interview spricht er ĂŒber Trends und Entwicklungen zum Thema und wappnet Merchants hinsichtlich möglicher Herausforderungen seitens der Attribution von Sales und dem richtigen Tracking. Denn die Messbarkeit der Performance wird trotz dem Fallenlassen der fixen Idee von Google, Drittanbieter-Cookies zu blockieren, immer schwieriger.

Besonders wertvoll fĂŒr Merchants sind die Tipps zur Art des Black Friday Deals, den sie kommunizieren. Hier betont Simon Gall die Wichtigkeit, die Deals möglichst simpel ohne Staffelrabatte o. Ä. zu halten und zweistellige Prozente auf das gesamte Sortiment, bestimmte Highlight-Produkte oder Produktgruppen zu gewĂ€hren. DarĂŒber hinaus ist eine gute Vorbereitung wichtig, sowie ein gezieltes Platzierungsdatum im Vorfeld, das an die entsprechenden Publisher, mit denen Aktionen vereinbart worden sind, kommuniziert werden sollte. Das gesamte Interview findet ihr hier.

Ein neues Reporting Dashboard fĂŒr Partner*innen von Redbrain

Der Publisher Redbrain hat ein neues Performance Dashboard fĂŒr kooperierende Advertiser gelauncht, welches den Zugang zu wichtigen Leistungsdaten schnell und effizient ermöglichen soll. Basierend auf einer Umfrage unter den Einzelhandelspartner*innen wurde das Dashboard entwickelt und soll so den Service und die Zusammenarbeit verbessern. Die Hauptmerkmale des Dashboards sind:

Schneller Datenzugriff: Mit einem Klick können Partner*innen Leistungsdaten wie CPO, Bestellungen nach Traffic-Kanal, Land und Zeitraum einsehen und anpassen.

Mit einem Klick können Partner*innen Leistungsdaten wie CPO, Bestellungen nach Traffic-Kanal, Land und Zeitraum einsehen und anpassen. Dynamische Prognosen: Ein neues Tool ermöglicht es, die Auswirkungen von CPO-Änderungen auf die Kampagnenleistung in Echtzeit einzusehen. DarĂŒber hinaus können durch CPA-Anpassungen potenzielle Kampagnenerfolge simuliert werden.

Ein neues Tool ermöglicht es, die Auswirkungen von CPO-Änderungen auf die Kampagnenleistung in Echtzeit einzusehen. DarĂŒber hinaus können durch CPA-Anpassungen potenzielle Kampagnenerfolge simuliert werden. MarktĂŒbersicht: Nutzer*innen des Dashboards haben einen Einblick in Leistungskennzahlen fĂŒr verschiedene MĂ€rkte und können diese individuell analysieren.

DarĂŒber hinaus plant Redbrain, in den kommenden Monaten weitere Funktionen hinzuzufĂŒgen und lĂ€dt Partner*innen ein, das Dashboard zu nutzen. Aus unserer Sicht sind genau solche Entwicklungen von Publisher-Seite ein wichtiger Weg, um die Zusammenarbeit zwischen den Partner*innen ĂŒber den Performance-Einblick in den Netzwerken hinaus noch transparenter und ĂŒbersichtlicher zu gestalten. Wir testen das neue Dashboard auf jeden Fall aus, und ihr?

Ein kurzer, aber wichtiger Appell zu Publisher-Empfehlungen von Netzwerken

Ishtvan Torpoi, selbststĂ€ndiger Affiliate Manager, hat kĂŒrzlich in einem LinkedIn-Beitrag auf Empfehlungen von Netzwerken bezĂŒglich vielversprechender Publisher hingewiesen. Oft ist es so, dass die vorgeschlagenen Publisher fĂŒr eine vermeintlich schnelle und hochwertige Performance im Programm sorgen, was in der RealitĂ€t aber anders aussieht. So sind unter den Empfehlungen oftmals Publisher aus dem Segment Gutschein oder Metanetzwerk, die unter erfahrenen Affiliate Marketern bekannt fĂŒr Frauds wie Brand Bidding sind.

Torpoi appelliert in seinem Post an die Affiliate-Netzwerke, dass sie neben dem Aussprechen einer Empfehlung dieser Publisher mehr ErklĂ€rungs- und AufklĂ€rungsarbeit leisten mĂŒssen, da Affiliate-Manager den Empfehlungen hĂ€ufig „blind“ vertrauen und im Anschluss hĂ€ufig von Fraud-FĂ€llen im Programm betroffen sind. Wir schließen uns der Meinung zu 100 % an und wĂŒnschen uns mehr Verantwortung von Affiliate-Netzwerken bei Publisher-Empfehlungen. Wer mehr ĂŒber BetrugsfĂ€lle im Affiliate-Marketing erfahren möchte und wie man dagegen vorgehen kann, erfahrt ihr auch im Gastbeitrag unseres Kollegen Marius bei OMR Reviews.

Events

Die erste TactixX auf Mallorca

Am kommenden Montag, den 7. Oktober 2024, findet wieder die TactixX statt, diesmal auf Mallorca: Ein anderer Ort Àndert zwar nichts am herkömmlichen Sinn und Zweck des Events, welches zum Networken und Wissensaustausch der Branche einlÀdt. Es verleiht der Konferenz aber definitiv eine neue AtmosphÀre, inkl. Vorabend-Programm und einer kleinen Sightseeing-Tour am Folgetag.

Das Programm hĂ€lt einige spannende Themen parat, auf die sich die Teilnehmenden freuen können. Mitunter sprechen Speaker*innen wie ADCELL-GeschĂ€ftsfĂŒhrer Marcus Seidel, Corinna Harloff und Benjamin Gebhardt von der PIA GmbH oder Gunnar Militz von MCANISM. Es geht um Themen wie KI-Publisher, psychologische Trigger im Affiliate Marketing oder auch den Mangel an InternationalitĂ€t bei Affiliate-Events. Wir wĂŒnschen viel Spaß beim Event!