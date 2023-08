Stammtisch am 24. August 2023: Networking in Leipzig

Am Donnerstag, den 24. August 2023, findet eine neue Ausgabe des Stammtisches im Felix Restaurant in Leipzig statt. Veranstaltet wird das bekannte Networking-Event von der Oliro GmbH. Wir von Projecter sind als Hauptsponsor des Events auch mit unserem Affiliate-Marketing-Team vor Ort dabei, diesmal sogar mit einer der angebotenen Keynotes. Ein Event, das es sich zu besuchen lohnt, wenn ihr euch wieder einmal mit bekannten und neuen Gesichtern der Affiliate-Branche austauschen möchtet oder Affiliate Marketing für euch und euer Unternehmen interessant ist – alle Infos findet ihr hier im Artikel.

Wir freuen uns unglaublich darüber, sagen zu können: Nach langer Pandemie-Pause findet in diesem Jahr wieder unser Stammtisch statt, und zwar am 24. August 2023. 🎉 Projecter ist Hauptsponsor des Events und mit vielen Kolleg*innen unseres Affiliate-Marketing-Teams vor Ort: Es ist toll, die Branche endlich einmal wieder bei diesem Event zu sehen – diesmal bei uns in Leipzig.

Impulsvorträge und Networking in entspannter Atmosphäre

Bei dem bekannten Event aus der Affiliate-Szene hat das Networking seit Jahren oberste Priorität: Es bietet eine Menge Raum zum Networken, Kennenlernen und Austausch über Trends und Erfahrungen der Branche.

Diesmal enthält das Programm außerdem Impulsvorträge: Unser Teammitglied und Specialist Affiliate Marketing Marius hält eine Keynote zum Thema „Affiliate Marketing auf CPO-Basis – Sag mal geht’s noch?!“. Er spricht darin über eine Problematik, der wir uns mit unseren Kund*innen in der täglichen Arbeit stellen: hohe WKZ-Summen und kaum noch Aktionsmöglichkeiten auf Basis einer Provisionserhöhung. Dabei stellt er die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Affiliate Marketer heraus und hebt daraus resultierende Konflikte hervor. Beim Get-Together unterhält er sich gerne mit euch über das Keynote-Thema sowie über unsere Erfahrungen im Affiliate Marketing bei Projecter. Marius Hasselkus, Specialist Affiliate Marketing bei Projecter, hält eine der geplanten Keynotes.

Und was natürlich auch nicht zu kurz kommen wird: Gemeinsam mit den Kolleg*innen endlich mal wieder eine gute, entspannte Zeit zum gemeinsamen Feiern zu haben – für leckeres Essen ist jedenfalls gesorgt. Von unserem Team haben wir noch ein paar Schnappschüsse aus den letzten Jahren mit engen Ansprechpartner*innen aus der Branche gefunden, die wir euch nicht vorenthalten wollen … Man sieht: das Projecter-Team besucht den Stammtisch immer wieder gerne. 😄

Ihr interessiert euch für Affiliate Marketing?

Solltet ihr noch nie beim Stammtisch gewesen sein, zögert bitte nicht, dabei zu sein – auch für Neueinsteiger*innen mit Interesse am Affiliate-Marketing-Kanal empfehlen wir die Veranstaltung, da man hier auf einfache Weise ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen kann.

Mit unserer Auszeichnung als beste Affiliate-Agentur der DACH-Region bei den PerformixX Awards 2023 seid ihr mit euren Fragen und Wünschen zum Thema Affiliate Marketing bei uns an der richtigen Stelle – sprecht uns einfach an, ob direkt beim Event oder bereits zuvor per Mail!

So könnt ihr euch ein Ticket sichern

Tickets für den Stammtisch gibt es hier zu kaufen. Als Hauptsponsor der Veranstaltung können wir euch den Zugang zu Tickets außerdem vereinfachen und haben zudem noch ein paar wenige Freitickets in der Hinterhand. Meldet euch hierfür einfach direkt bei unserem Team Lead Affiliate Marketing Robert per Mail. Wir freuen uns darauf, euch bald in Leipzig zu treffen!

Stammtisch

Donnerstag, 24. August 2023

Felix Restaurant am Augustusplatz in Leipzig

Networking, Impulsvorträge und Get-Together