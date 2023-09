Projecter GmbH schließt sich mit dänischer Obsidian-Gruppe zusammen

Marke und Auftritt als Projecter in Deutschland bleiben unverändert. Die Kund*innen werden weiterhin in gewohnter Qualität an den Agenturstandorten betreut. Hohe Ansprüche an Arbeitsqualität, Datenschutz und Kundenkommunikation sind in der gesamten Gruppe Konsens und werden gemeinsam weiter vorangetrieben.

Projecter wurde 2008 gegründet und beschäftigt als eine der größten Digitalagenturen Ostdeutschlands an den beiden Standorten in Leipzig und Garmisch-Partenkirchen insgesamt 90 Mitarbeiter*innen. Zu den bekanntesten Kund*innen auf dem deutschen Markt gehören Carhartt WIP, SportScheck und RB Leipzig.

Obsidian Digital ist eine 2016 gegründete Online-Marketing-Agentur mit Hauptsitz in Kopenhagen und Standorten in Aarhus und Banja Luka in Bosnien. Sie beschäftigt insgesamt 180 Mitarbeiter*innen und betreut Kund*innen wie Pilgrim, Clerk und Bibs.

Die künftige Zusammenarbeit bringt in Bezug auf die Leistungen von Projecter zahlreiche Vorteile mit sich: Für die Bereiche Suchmaschinenmarketing, Social Media Ads, Suchmaschinenoptimierung, Design und Web Analytics ergeben sich die Möglichkeiten, auf zusätzliche Kapazitäten zurückzugreifen und das internationale Know-how zu erweitern.

Auch die erweiterten Möglichkeiten mit Hilfe der technischen Spezialkompetenzen, der hohen Entwickler- und Tracking-Expertise sowie des umfangreichen Wissens von Obsidian im Bereich Marketing-Automation tragen zur Zukunftsfähigkeit im digitalen Markt bei. Den bestehenden Kund*innen von Projecter eröffnen sich neue Optionen für die Expansion nach Skandinavien.

In Zukunft wird Projecter in der Lage sein, Entwicklungsprojekte für Shopify und andere Content Management bzw. Shopsysteme direkt für aktuelle und künftige Kund*innen zu bearbeiten. Darüber hinaus kann im Rahmen der Partnerschaft auf ein großes, erfahrenes Team für Marketing-Automation zurückgegriffen werden. Neue, innovative Projekte können mit mehr Ressourcen und Möglichkeiten noch schneller vorangetrieben werden.

Obsidian erweitert seine Expertise und seine Ressourcen unter anderem in den Bereichen Affiliate Marketing und Amazon Marketing und Advertising und eröffnet den dänischen Kund*innen in diesen Bereichen einen direkten Zugang zum deutschen Markt. Auch die Bereiche Social Media Kreation, Content und Strategie werden durch das Projecter-Team verstärkt.

English: We are delighted to be teaming up with Projecter. Germany is Denmark’s largest export market, however also very different from the Danish market. Hence adding top tier market insights from the many talented consultants at Projecter is one of the key rationales behind the acquisition. Over the last couple of weeks, I have had the pleasure of meeting many of the talented leaders and consultants in the organisation, and we can’t wait to get started on working with our new German colleagues.

Emil Ignatzi Reinholdt, CEO Obsidian Digital