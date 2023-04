Wie wir 2030 in Leipzig wohnen, arbeiten und leben wollen, dazu gibt es Antworten und Impulse beim Leipziger Zukunftstag am Samstag, den 22. April 2023. Leipziger*innen teilen ihre Vorstellungen und Ideen für ein nachhaltigeres Stadtleben und Unternehmen und Institutionen zeigen, wie sie unsere Stadt aktiv auf diesem Weg unterstützen – darunter auch Projecter. Von der jährlichen CO2-Bilanzierung unserer Agentur bis zu nachhaltigen Snacks in unseren Büros: Wie wir uns mit großen und kleinen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit einsetzen, woran wir im Moment arbeiten und was wir uns für die Zukunft noch vorgenommen haben, lest ihr in diesem Blogbeitrag.

Der Leipziger Zukunftstag 2023: Wie wir uns beteiligen

Kurz zum Hintergrund: Die Stadt Leipzig ist als eine von europaweit 100 Modellkommunen und von neun deutschen Städten für die EU-Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“ ausgewählt worden, bis 2030 nachhaltig und klimaneutral zu werden. Laut Mitteilung nehmen Städte ungefähr 3 Prozent der Landfläche der Erde ein, produzieren aber über 70 Prozent der Treibhausgasemissionen. Durch die Mission werden diejenigen europäischen Städte, die bis 2030 klimaneutral werden wollen, unterstützt, beim Zugang zu Finanzhilfen gefördert sowie zu Versuchs- und Innovationszentren als Vorbild für alle europäischen Städte gemacht.

Die Organisator*innen des Lebens im Einklang mit der Natur e. V. möchten mit dem „Festival der Zukunft“ und seinem Höhepunkt, dem Leipziger Zukunftstag, auf das Thema aufmerksam machen und aus der Stadtgemeinschaft heraus – ob Bürger*innen, Institutionen oder Unternehmen – Mut und Lust auf ein nachhaltigeres Leipzig machen.

Auch wir nehmen teil: Am Vortag des Zukunftstages, dem 21. April 2023, bieten wir gemeinsam mit der Sächsischen Aufbaubank einen öffentlichen Workshop an, in dem wir euch von unseren Erfahrungen auf dem Weg zur unternehmenseigenen CO2-Bilanz erzählen und mit euch in den Austausch gehen wollen. Außerdem beteiligen wir uns mit einem Zukunftsbaum am ersten Leipziger Zukunftswald: Dieser wird mit Impulsen und Vorsätzen unserer Kolleg*innen geschmückt und am Zukunftstag Teil des Zukunftswaldes auf dem Leipziger Marktplatz sein. Wie wir unseren Zukunftsbaum auf den Zukunftstag vorbereiten, seht ihr im Video auf unserem Instagram-Kanal.

Was bisher geschah: Nachhaltigkeit bei Projecter

Bei Projecter versuchen wir abseits unserer Beteiligung an der Initiative schon länger für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen und unsere Teammitglieder und Kund*innen zu nachhaltigem Handeln zu bewegen. Dabei geschieht vieles nach dem Motto „Learning by doing“ und „Einfach machen“, ohne dass dabei direkt alle Aktivitäten perfekt gelingen – viel wichtiger ist es, das Thema nach und nach in allen Unternehmensbereichen mitzudenken, ohne dabei direkt volle 100 % leisten zu müssen. Denn: 40 % oder auch 60 % Umsetzung eigener Ideen und Vorstellungen sind besser als gar nichts. Wenn ihr euch also nachfolgend von vielen oder auch nur von einzelnen Maßnahmen inspiriert fühlt: Feel free und sprecht uns an – gerne per Mail oder auch bei unserem Workshop!

Unsere Arbeitswege: Jobrad- und ÖPNV-Zuschuss

Unsere Büros in der Ritterstraße und der Nikolaistraße in der Leipziger Innenstadt sind sehr zentral gelegen und daher gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Fußläufig vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt, sind Straßenbahnen, S-Bahnen oder Züge gute Verkehrsmittel, um zu uns zu kommen – für Termine mit Kund*innen, Bewerber*innen oder Partner*innen.

All unsere Kolleg*innen können seit 2018 einen Zuschuss von bis zu 50 € für das Leasing eines Jobrades oder für ein Abo des ÖPNV erhalten. Das neue Deutschlandticket ist damit pro Person vollständig bezahlt. Insgesamt haben wir 30 Teammitglieder, die einen Zuschuss zum ÖPNV bekommen. Projecter bezuschusst außerdem elf Jobräder. Darüber hinaus lauten unsere ungeschriebenen Gesetze für Dienstreisen: Zug vor Flug und Digital First, außer die Reise ist definitiv nicht anders realisierbar – was aber in Bezug auf Dienstreisen per Flug nur durchschnittlich ein bis zwei Mal pro Jahr mal vorkommt. Kleiner Funfact am Rande: von unseren rund 90 Teammitgliedern, die in den Leipziger Büros arbeiten, sind dieses Jahr nach eigenen Angaben nur zwei Kolleg*innen mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Der Rest kommt mit dem Rad, der Tram oder zu Fuß. Was ich auf Radwegen immer gerne dabei habe: die Projecter-Trinkflasche, die jede*r im Team bei ihrem oder seinem Start im Unternehmen bekommen hat.

Vom Ökostrom bis zu den Bürosnacks: Wir pflegen eine nachhaltige Unternehmenskultur

Im Einkauf von Materialien, Snacks oder Technik für unsere Büros versuchen wir anhand von eigenen ökologischen Entscheidungskriterien auf Nachhaltigkeit zu achten. Seit 2020 beziehen wir in all unseren Büros, ob in Leipzig oder Garmisch-Partenkirchen, Ökostrom. Wir kaufen Glasmehrwegflaschen für die Getränkeversorgung, bestellen unseren Kaffee von lokalen Unternehmen und kaufen Großpackungen, um Verpackungsmüll einzusparen. Außerdem haben wir in allen Büros eine Wasserfilteranlage, damit Leitungswasser mit oder ohne Sprudel getrunken werden kann. Durch die gute Lage in der Leipziger Innenstadt können wir viele Wege für unseren Einkauf zu Fuß erledigen.

Wissensvermittlung in der Agentur: Unsere Taskforce zum Thema Nachhaltigkeit

Bei Projecter gibt es eine Taskforce, die im Unternehmen auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam macht, Wissen dazu vermittelt oder größere und kleinere Aktionen dazu startet – zum Beispiel eine Nachhaltigkeits-Challenge, bei der die Teammitglieder im Herbst 2022 versucht haben, so viel Datenmüll wie möglich zu löschen, um CO2 einzusparen. Die Kolleg*innen, die der Taskforce angehören, geben in internen Kanälen Impulse und halten in unseren unternehmensweiten Teammeetings regelmäßig Präsentationen zu verschiedenen Themen, wie jede*r Einzelne auch im persönlichen Alltag auf eine nachhaltigere Lebensweise achten kann.

Das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Wie unsere Teammitglieder sich auch persönlich mit großen und kleinen Maßnahmen engagieren und was bei uns im Agenturleben noch passiert, seht ihr auf Instagram.

Wir meinen es ernst: Unser Weg zum BCorp-Unternehmen

Natürlich kann man viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wir wollen aber auch zeigen, dass wir nicht nur Greenwashing betreiben, sondern es auch so meinen. Seit 2020 erheben wir unsere CO2-Bilanz und stoßen aktuell die die Zertifizierung als BCorp-Unternehmen an. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses merken wir, dass wir schon sehr vieles richtig machen, entdecken aber auch neue Handlungsfelder für die weitere Verbesserung.

Radeln für den guten Zweck: Unsere Unterstützung von gemeinnützigen Initiativen

Bei Projecter unterstützen wir aktiv Projekte und Organisationen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren: z. B. die Employees for Future, die seit ihrer Gründung 2018 das Ziel verfolgen, mit Tools wie dem „Erfahrungs- und Wissensspeicher für Nachhaltigkeit“ (ErWiN) oder der Klimaschutz-Roadmap mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen zu bringen. Wir nehmen jährlich am Leipziger Stadtradeln teil, wie 2022, als wir mit 18 teilnehmenden Kolleg*innen im Aktionszeitraum insgesamt rund 2720 km gefahren sind und dabei 418,9 kg CO2 eingespart haben. (Quelle: Employees for Future)

Mit Spendengeschenken, wie ausgemusterter IT-Hardware oder Möbeln, unterstützen wir von Zeit zu Zeit Vereine und gemeinnützige Organisationen. Wir ermöglichen es unseren Kolleg*innen, bei Demonstrationen für den Klimaschutz Präsenz zu zeigen, und haben zuletzt eine Baumpatenschaft in der Leipziger Innenstadt übernommen. Im Rahmen ihres Jubiläumsgeschenks können sich unsere Teammitglieder außerdem für Spenden unsererseits an einen guten Zweck ihrer Wahl entscheiden.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns schon länger

Wenn ihr noch einmal genauer nachlesen wollt, was sich bei uns in der Vergangenheit so getan hat, lest gerne einmal hier rein: Unsere Kollegin Pia, Senior Specialist Performance Marketing & Nachhaltigkeitsmanagerin bei Projecter, hat auf dem Blog zusammengefasst, wie wir die Vision, nachhaltiger zu werden, von Grund auf angegangen sind und welchen Stolpersteinen wir dabei schon begegnet sind. Beatrix, Specialist Performance Marketing, hat in ihrem Beitrag einen Einblick in konkrete Projekte und Aktionen gegeben, die wir bei Projecter angestoßen haben, und Corinna, Office Management & Teamassistenz, hat in ihrem Artikel davon erzählt, wie wir das Thema Nachhaltigkeit mit den Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie vereinbaren konnten.

Das erste Leipziger Festival der Zukunft: Let’s do this!

Wir nehmen am Leipziger Zukunftstag teil, um uns weiter inspirieren zu lassen – aber auch, um mit den eigenen Maßnahmen andere Unternehmen in Leipzig zu erreichen. Unsere ersten Schritte in Richtung Nachhaltigkeit sind getan und wir wollen andere Organisationen inspirieren, ebenfalls loszulegen und mitzumachen. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Wegbegleiter*innen in den Austausch zu gehen und von euren Erfahrungen zu hören, damit wir alle gemeinsam voneinander lernen können – für eine nachhaltigere Zukunft und ein grüneres Leipzig. 🫶🌱

Kommt zum Leipziger Zukunftstag!

Festival der Zukunft Freitag, 21. April, bis Samstag, 22. April 2023

Workshops, Innovationsausstellung und Leipziger Zukunftstag auf dem Leipziger Marktplatz und in den Passagen Leipziger Zukunftstag Samstag, 22. April 2023

Bühnenprogramm, Zukunftswald und weitere Aktionshöhepunkte auf dem Leipziger Markt

Workshop in Kooperation mit der Sächsischen Aufbaubank

„Nachhaltigkeit in der Finanzierung und Förderung mit Praxisbeispielen CO2-Bilanzierung und Nachhaltigkeitszertifizierung“

Freitag, 21. April 2023, 13:30 bis 16:00 Uhr

Saal 377, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4, 04109 Leipzig

Zur Anmeldung

Mehr Infos in der Mitteilung der Stadt Leipzig und auf leipziger-zukunftstag.de