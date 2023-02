SEA Auslese Januar 2023

Google definierte eine automatisch angewendete Empfehlung neu und stieß damit die hitzige Debatte um die Automatisierung auf der Plattform erneut an. Schlechte News gab es zur Werbekooperation von Microsoft und Netflix. Und bei Amazon können sich Käufer*innen zur Mitte des Jahres auf eine zweite Buy Box freuen – zum Jahresauftakt gab es also schon einige große Neuigkeiten von den Werbenetzwerken. Mehr Details erfahrt ihr in unserer neuen SEA-Auslese.