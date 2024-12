Google Ads

Zielgruppen-Jumpscare bei Demand Gen

Für kurzen Aufruhr in unserem Team sorgte in diesem Monat eine Veränderung im UI der Demand Gen-Kampagnen. Hier wurde in der englischsprachigen Variante des Interfaces ein „Signal“ hinter den hinterlegten Zielgruppen gesichtet.

Deshalb ging schnell in der PPC-Community das Gerücht herum, dass die Zielgruppen in Zukunft wie in Performance-Max-Kampagnen nur noch als Signale funktionieren würden, was den Wert der Demand Gen-Kampagnen praktisch zunichte gemacht hätte. Zum Glück kam im Laufe derselben Woche noch die Entwarnung: Es handelt sich nur um eine (sehr verwirrende) Anpassung der Darstellung.

Videos in Shoppinganzeigen

Offiziell gibt es keine Reaktion von Google, aber es wurden Videos in Shoppinganzeigen gesichtet. Bereits im Jahr 2018 wurde ein ähnliches Format getestet, aber es setzte sich zu diesem Zeitpunkt nicht durch. Mit der immer weiter steigenden Bedeutung von Videoplattformen ist es sinnvoll, Nutzer*innen auch bei den Google-Suchergebnissen Bewegtbilder von Produkten zur Verfügung zu stellen, um ihnen einen besseren Eindruck der präsentierten Produkte zu verschaffen. Im „geschlossenen“ Zustand unterscheiden sich Shoppinganzeigen mit Video dabei kaum von der Variante ohne Video. Erst bei Klick auf das Playsymbol öffnet sich das Video. Über den CTA „Watch“ lassen sich Videos zu den Produkten aufrufen (Quelle: X).

Neue Shoppingoptionen über Google Lens

Über Google Lens kann seit diesem Monat direkt in den Produktpreisvergleich eingestiegen werden. Dafür können (erstmal nur US-)Nutzer*innen im Laden ein Produkt mit Google Lens fotografieren und Google bietet automatisch die Option an, Shoppingangebote für dieses Produkt zu vergleichen.

Damit macht einmal mehr Onlineshopping dem Angebot vor Ort Konkurrenz und Nutzer*innen wird der Produktpreisvergleich noch stärker vereinfacht.

Der Einstieg in den Preisvergleich über Google Lens (Quelle: Search Engine Land)

Buttons in Bildanzeigen

Uns bleibt noch etwas Zeit bis zur Änderung der Richtlinien „Falschdarstellung: Irreführendes Anzeigendesign“, aber ab dem 23. Januar 2025 dürfen nicht mehr übermäßig große Buttons in Bildanzeigen eingebunden werden. Auch Buttons, bei denen kein Zusammenhang mit der Anzeige erkenntlich ist, verstoßen ab dem Stichtag gegen die Richtlinie.

Es kann bis zu acht Wochen dauern, bis die Richtlinienänderung vollständig in Kraft tritt. Wird ein Verstoß festgestellt, kann es zur Kontosperrung kommen. In diesem Fall taucht im betroffenen Konto sieben Tage vor der Kontosperrung eine Warnung auf.

Weitere News

Performance auswerten mit KI

Microsoft Ads wagt den Vorstoß und bietet eine kurze Zusammenfassung der Kampagnenperformance mithilfe von Copilot an. Dafür muss im Interface nur ein Knopf gedrückt werden und die wichtigsten Performance-Details werden in harten Zahlen und einem kleinen Text zusammengefasst. Hintergrundinfos, z. B. zum Wettbewerb, erhalten wir darüber noch nicht, aber für einen kurzen Performance-Check ist die Option nützlich.

Einmal oben klicken und schon erstellt Copilot die kurze Kampagnenauswertung.

Videoanzeigen bei Amazon Ads

Für Connected TV ist bei Amazon Ads seit diesem Monat der Kampagnentyp Sponsored TV als Beta verfügbar geworden. Wer sich dafür entscheidet, Videoanzeigen über diesen Kampagnentypen zu bewerben, wird unter anderem auf Prime Video, Freevee oder Twitch ausgespielt.

Allen Werbetreibenden, die bisher nicht die Amazon Ads DSP nutzen konnten, werden mit dem Kampagnentypen neue Anzeigenplätze zugänglich gemacht. Günstig ist das allerdings nicht, denn Amazon empfiehlt ein Tagesbudget von mindestens 150 €.