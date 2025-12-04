Der November läutete nicht nur die Black-Friday-Saison ein, sondern brachte auch ein paar Game Changer für alle, die Google Ads bis ins Detail optimieren wollen. Händler*innen bekommen mit dem neuen Product Studio im Merchant Center ein unterstützendes KI-Tool an die Hand und YouTube testet bis zu 3-minütige, nicht überspringbare Anzeigen. Außerdem haben wir Googles AI Max Funktion getestet und die Ergebnisse für euch in einem kostenfreien Whitepaper aufbereitet – schaut doch mal rein!

Google Ads

So lief der Black Friday 2025

Der Black Friday war in diesem Jahr erneut vor allem online erfolgreich: Weltweit stiegen die Cyber-Week-E-Commerce-Umsätze um 7 Prozent auf mehr als 333 Milliarden Dollar. Adobe Analytics vermeldete 11,8 Mrd. US-Dollar Umsatz allein für den Black Friday in den USA – ein Plus von 9,1 %.

Währenddessen waren deutsche Kund*innen etwas verhaltener: Laut dem deutschen Handelsverband berichten über 60 % der Händler*innen von weniger Kundschaft als im Vorjahr. Es wurden etwa 5,8 Milliarden Euro für rabattierte Angebote ausgegeben, sogar etwas weniger als 2024. Zum Jahresende erhofft man sich aber insgesamt wohl noch ein kleines Plus.

Unsere Kollegin Beatrix Dombrowski, SEA Senior Specialist, hat den Black Friday speziell aus Performance-Marketing-Sicht wie folgt für euch eingeordnet:

„Der Tool-Anbieter Optmyzr hat Einblick in mehr als 5.000 Google-Ads-Konten mit Fokus auf E-Commerce und 16.000 Google Ads-Konten mit Fokus auf Leadgenerierung – und in ihrer ersten Einschätzung sieht der diesjährige Black Friday nicht wie ein durchgehender Erfolg aus. Zwar konnten mehr Klicks und eine höhere Klickrate generiert werden, aber insgesamt lagen die Impressionen unter dem Vorjahr und insbesondere beim Klickpreis mussten Werbetreibende tiefer in die Tasche greifen. Auch die Effizienz nahm – wie bei vielen unserer eigenen Kund*innen – ab, wodurch ROAS-Werte im Jahresvergleich sanken. Beatrix Dombrowski, SEA Senior Specialist

Die Unternehmensberatung Kearny hat bereits im letzten Jahr die Auswirkungen von Black Friday unter die Lupe genommen: So kostet die Sales-Saison den deutschen Handel jährlich 300 Millionen Euro, denn Konsument*innen warten mittlerweile mit ihren Weihnachtseinkäufen gezielt auf die Rabattschlacht. Dadurch sinken Umsätze vor und nach den Aktionstagen deutlich und können nicht in jedem Fall wieder ausgeglichen werden.

Auch wir haben für unsere Kundenaccounts bereits ein erstes Fazit gezogen und für uns sind die Effizienzverluste beim ROAS auffällig. Im Hinblick auf den Umsatz konnten einige Kund*innen gewinnen, andere haben in diesem Jahr nicht so stark in die Black-Friday-Kommunikation investieren können.“

Whitepaper: AI Max im Praxistest – jetzt kostenlos herunterladen

Google rollt aktuell neue KI-Funktionen für Suchkampagnen aus, darunter auch AI Max for Search – höchste Zeit für einen Praxis-Check! Wir haben die Funktion in mehreren E-Commerce-Accounts getestet und unsere Erkenntnisse für euch gebündelt. Im Whitepaper erfahrt ihr: welche Auswirkungen AI Max auf die Kampagnen-Performance hatte,

welche Chancen und Risiken die Funktion mit sich bringt,

und welche Voraussetzungen euer Konto für einen erfolgreichen Test erfüllen sollte. Jetzt herunterladen

Wir sind überzeugt: Wer jetzt testet, sammelt wertvolle Erfahrungswerte und verschafft sich einen Vorsprung, denn weitere KI-Features werden auch in den kommenden Monaten in Google Ads Einzug halten. Ladet das Whitepaper jetzt kostenlos herunter und macht eure Suchkampagnen fit für die KI-optimierte Zukunft! 🚀

Endlich da: Performance Max Support von vertikalen 9:16-Bildern

Performance-Max-Kampagnen wurden um den Support von hochformatige Bildern im Seitenverhältnis 9:16 erweitert. Das 9:16-Format ist das optimale Vollbild-Format für mobile Umgebungen, insbesondere für Platzierungen in YouTube Shorts oder in Discover Feeds.

Ein Tipp von uns: Fügt diesen Asset-Typ wirklich zu euren Anzeigengruppen hinzu. Nur so können PMax-Kampagnen die gesamte Reichweite ausschöpfen und die Nutzererfahrung in den wichtigsten mobilen Kanälen optimal bedienen.

Marken-Listen (Brand Inclusions) werden für Shopping ausgerollt

Für Standard-Shopping-Kampagnen wird das Feature der sogenannten „Brand Inclusions“ (Marken-Listen) ausgerollt. Während „Brand Exclusions“ es ermöglichen, bestimmte Marken von der Kampagne auszuschließen, erlaubt das neue Feature, Marken zu bestimmen, die ausschließlich beworben werden sollen.

Dies bietet euch eine bessere und einfachere Möglichkeit, spezifische Kampagnenstrukturen und Budgets für die Bewerbung einzelner oder definierter Markengruppen zu verwalten, ohne auf komplexe Umgehungslösungen angewiesen zu sein.

Asset-level Reporting kommt für Display-Kampagnen

Bisher war es oft schwierig, die Leistung einzelner Creatives in Display-Kampagnen präzise zu analysieren. Nun führt Google das Asset-level Reporting für Display-Kampagnen ein. Mit der neuen Funktion können Werbetreibende nun die Performance jedes einzelnen Bild-, Text- und Video-Assets detailliert einsehen. Dies ermöglicht eine datengestützte und effiziente Optimierung, bei der leistungsschwache Assets identifiziert und schnell ausgetauscht werden können – ein wichtiges Feature zur Steigerung der Gesamt-Performance.

Mit KI Produktbilder im Merchant Center erstellen

Googles KI-gestütztes Tool „Product Studio“ ist nun direkt im Merchant Center verfügbar. Dadurch wird es Händler*innen ermöglicht, mit Künstlicher Intelligenz Produktbilder zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies umfasst bspw. das Generieren neuer Hintergründe oder Szenen.

Durch die direkte Integration in das Merchant Center wird der Workflow für das Creative-Management erheblich vereinfacht, wodurch Kosten für das Erstellen neuer Fotos eingespart werden und schneller mit neuen Bild-Assets experimentiert werden kann.

Tests von nicht überspringbaren Anzeigen von 2-3 Minuten

YouTube testet nicht überspringbaren Anzeigen, sogenannten Non-Skippable Ads, mit einer Länge von 2-3 Minuten. Die Verlängerung der Non-Skippable Ads bietet Werbetreibenden eine garantierte und lange View-Time für ihre Werbebotschaften, was besonders für Storytelling-Formate attraktiv ist. Wie Nutzer*innen darauf reagieren, bleibt noch abzuwarten.

Außerdem werden auf mobilen Geräten Sidebar-Anzeigen fixiert und die Möglichkeit zum Schließen der Anzeigen über ein Icon entfernt. Ziel ist es, durch die Fixierung der Sidebar-Anzeigen die Sichtbarkeit zu erhöhen und zu verhindern, dass Nutzer*innen die Werbung einfach wegklicken. Beides sind Maßnahmen, die die Wirksamkeit von Werbung auf YouTube steigern sollen.

Die YouTube-Sidebar-Anzeigen (Quelle: Search Engine Land)

Microsoft Ads

Video Assets mit „Image Animation“ erstellen

Microsoft Advertising rollt die neue, von Copilot angetriebene Funktion „Image Animation“ aus. Dieses Tool wandelt statische Bilder automatisch in kurze, dynamische Video-Assets um. Die Funktion befindet sich in einer globalen Pilotphase und ist über die Video-Templates im Ads Studio zugänglich.