Von Googles bahnbrechendem, neuen KI-Modell Gemini über Änderungen für die Video-Ergebnisseiten bis zur Rückkehr der Rich Results: Wir schauen ein letztes Mal in diesem Jahr auf die wichtigsten News aus der SEO-Welt. Anschließend wagen wir einen Blick in die Zukunft und teilen mit euch unsere Top SEO Trends für 2024. Erfahrt, welche Entwicklungen und Innovationen unsere Arbeit im nächsten Jahr wahrscheinlich prägen werden und wie ihr euch darauf vorbereiten könnt.

News der Suchmaschinen

Gemini, Googles neue KI

Bevor wir zu unseren SEO Trends für 2024 kommen, hat Google vor Jahresende noch eine letzte große Sache rausgehauen: Setzt das Unternehmen jetzt zum Überholen im KI-Wettrennen an? Google hat nämlich ein neues KI-Modell vorgestellt – Gemini. Es wird von Google selbst als Meilenstein und Beginn einer neuen Ära gefeiert. Die Benchmarks verraten, dass die stärkste Version schon besser abschneidet als ChatGPT-4 und somit für OpenAI eine ernst zu nehmende Konkurrenz dargestellt.

Gemini versteht Texte, Bilder, Audio- und Videoinhalte, wie ein Demo-Video demonstriert. Allerdings gab es auch Kritik an dieser Präsentation, da im Video wohl etwas nachgeholfen wurde. Ihr findet das neue KI-Modell bereits bei Anwendung von BARD. Zukünftig soll Gemini Pro z. B. in der Google-Suche, in Google Ads und Chrome zum Einsatz kommen.

Googles neue KI Gemini (Quelle: Google)

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Das Google Review Update wurde am 7. Dezember 2023 vollständig ausgerollt. Besonders betroffen sind Websites mit Produktvergleichen und -tests. Ihr wollt diese verbessern? Hier verrät euch Google Best Practices für hochwertige Reviews.

Google unterstützt zukünftig weitere Angaben bei strukturierten Daten für Organisationen. Diese Neuerung ermöglicht es, detailliertere Informationen, wie Namen, Adressen, Kontaktdaten und verschiedene Unternehmenskennungen, in ihren strukturierten Daten anzugeben.

Google kündigte eine signifikante Änderung in der Art und Weise, wie Videos in den organischen Suchergebnissen berücksichtigt werden, an. Zukünftig wird Google Webseiten mit Videos nur im Kontext von Videoergebnissen anzeigen, wenn das Video den Fokus der Seite darstellt. Seiten, die Videos lediglich als ergänzenden Inhalt einbinden oder mehrere Videos ohne klaren Fokus nebeneinander auflisten, werden nicht mehr im Videoergebniskontext geführt.

Der Filter für Produkt-Ergebnisse in der Google Search Console soll im Januar 2024 entfernt werden. Jedoch könnt ihr mithilfe der verbleibenden Filter (Produkt-Snippets und Händlereinträge) die Leistungen der angebotenen Produkte in der Suche weiterverfolgen.

Seit Mitte November zeigt Google FAQ und How-to Snippets wieder in den Suchergebnissen an. In den SEO News von August berichteten wir, dass Google ab September die Darstellung von Rich Results reduzieren möchte. Jetzt sprach John Müller, Search Advocate bei Google, von der Wiederkehr als ein mögliches, temporäres Experiment. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich die Darstellung der FAQ und How-to Snippets entwickelt.

2024 loading! ⌛ Unsere SEO Trends für 2024

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und es ist an der Zeit, sowohl zurückzublicken als auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Erst kürzlich veröffentlichte Google seinen Jahresrückblick für Deutschland, in dem ein Thema besonders hervorsticht: Künstliche Intelligenz (KI). Kein anderes Thema hat die SEO-Welt in diesem Jahr so intensiv beschäftigt. Ein Blick in unsere diesjährigen SEO News bestätigt das: Keine unserer SEO News kam 2023 ohne das Thema KI aus.

Die häufigsten Suchanfragen bei Google 2023 zum Thema KI (Quelle: Google)

Der Einfluss von KI auf die SEO-Arbeit sorgt für viel Dynamik und eine rasante Entwicklung in diesem Bereich. Es ist daher wenig verwunderlich, dass uns dieses Thema 2024 weiter intensiv begleiten wird. Was wird noch wichtig? Wir haben für euch einmal unsere SEO Trends für 2024 zusammengefasst, von denen wir glauben, dass diese im kommenden Jahr die SEO-Welt prägen werden. Los geht’s!

Künstliche Intelligenz: die Suche im Wandel

Als ChatGPT Ende letzten Jahres erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde, entfachte dies große Begeisterung und machte die enormen Möglichkeiten dieser Technologie deutlich. Dies hat nicht nur die Art und Weise der Suche verändert, sondern auch die Arbeit im SEO-Bereich nachhaltig beeinflusst. Wie in unserer SEO Auslese von August erwähnt, wird KI gern zum Erstellen von Texten genutzt, insbesondere das Tool ChatGPT. Schon durch die Online-Marketing-Trends unserer anderen Kanäle geklickt? Schaut mal hier!

In Zukunft wird die Nutzung von KI im SEO auch in anderen Bereichen weiter zunehmen, z. B. bei der Automatisierung zeitaufwendiger Prozesse wie der Keyword-Recherche, bei Wettbewerbsanalysen oder für schnelle Datenanalysen, bei denen KI große Datenmengen schnell und effizient verarbeiten kann.

Es wird spannend: KI und die Google-Suche

Wir denken, dass sich auch die Suche verändern wird. Viele Nutzer*innen verwenden schon jetzt ChatGPT für allgemeine Fragen. Google erkennt dieses Potenzial und arbeitet an einer KI-basierten Suchoberfläche namens Search Generative Experience (SGE) – wir berichteten in den SEO News von Mai darüber. Googles SGE steht derzeit nur in Ländern wie Mexiko, Brasilien, Südkorea oder Indonesien zur Verfügung. Da SGE schon jetzt in vielen Ländern genutzt werden kann, stellt sich die Frage: Wird Googles SGE 2024 auch in Deutschland eingeführt?

Sollte SGE 2024 eventuell auch in Deutschland verfügbar werden, könnte sich das immens auf die Performance von Webseiten auswirken. Eine Sorge ist der potenziell geringere Traffic, da Antworten möglicherweise bereits ohne Klick in der Suche geliefert werden. Für SEO-Expert*innen bedeutet das, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, Veränderungen genau zu beobachten und die KI kontinuierlich zu verstehen und richtig einzusetzen. Nur so könnt ihr fortlaufend mit den rasanten Entwicklungen von KI in der SEO-Landschaft mithalten.

Mehr Fokus auf persönliche und qualitativ hochwertige Inhalte

Wie vorhergehend erwähnt, erleichtern KI-Tools wie ChatGPT und Co. die Texterstellung enorm. Eine Folge: eine Vielzahl an reinen KI-Texten hat plötzlich das Netz überschwemmt. Google äußerte sich teilweise kritisch zu KI-generierten Texten, da diese oft nur aufbereiteter Content von anderen Websites und ohne Mehrwert sind. Reine KI-Texte haben es deshalb schwer, in den Rankings aufzusteigen.

In der SEO-Welt erkennen wir hier einen deutlichen Trend: Der Fokus verlagert sich zunehmend auf persönliche und qualitativ hochwertige Inhalte. In den letzten Monaten ließ sich bei Google durch verschiedene Updates und neue Features erkennen, dass die Suchmaschine einen immer stärkeren Fokus auf EEAT (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) legt. So wird es für Suchmaschinen immer wichtiger, zu verstehen, wer hinter den Texten steht. Ein Beispiel hierfür ist das Feature „About This Author“, das Autoren stärker in den Vordergrund rückt und ihre Expertise hervorhebt.

Echte und persönliche Erfahrungen werden relevanter

So wird das im Dezember 2022 neu eingeführte „E“ für Experience in EEAT vermutlich weiter an Relevanz gewinnen. Das „E“ steht für echte, persönliche Erfahrungen im Gegensatz zu automatisch generierten Inhalten (Projecter-Blog, Dezember 2022). Ein Beispiel dafür ist das Feature „Perspectives“, das derzeit nur für Nutzer*innen in den USA verfügbar ist. Hier ranken persönliche Beiträge aus sozialen Netzwerken, Foren oder anderen Plattformen höher, was die Bedeutung von User Generated Content unterstreicht. Diese Entwicklungen zeigen, dass Suchmaschinen zunehmend Wert auf authentische, von Menschen erstellte Inhalte legen, die echte Erfahrungen und Fachwissen widerspiegeln. Für SEO-Expert*innen bedeutet das, sich auf die Erstellung qualitativ hochwertiger, authentischer, einzigartiger und erfahrungsbasierter Inhalte zu konzentrieren. Unter Google „Perspectives“ ranken persönliche Beiträge aus sozialen Netzwerken, Foren oder anderen Plattformen (Quelle: Google).

Wird Google zum Shopping-Portal?

Google hat im Laufe des Jahres auch sichtbare Änderungen an der Darstellung der Suchergebnisseiten vorgenommen. Besonders auffällig waren die Anpassungen im Shopping-Bereich, die das Erscheinungsbild der Suchergebnisse signifikant verändert haben. Diese Beobachtung haben wir bereits mit euch in den SEO-News von November geteilt.

Ein Schlüsselelement dieser Änderungen war die ständige Anpassung von Multi-Thumbnail-Ergebnissen. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung der visuellen Komponente im Online-Shopping. Um solche Multi-Image-Thumbnails zu erhalten, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Nützliche Tipps dazu erhaltet ihr in einem umfassenden Artikel von SEO-Experte Brodie Clark.

Ein weiterer Trend ist die prominentere Darstellung von Shopping-Ergebnissen für einzelne Produkte. Dies bedeutet, dass zukünftig nicht nur Kategorie-Seiten, sondern auch Produktseiten einen besonderen SEO-Fokus erfordern. SEO Expert*innen empfehlen, einzigartigen Content auf Produktseiten zu erstellen, um sich in den Suchergebnissen hervorzuheben.