SEA Auslese September 2022

Performance-Max-Kampagnen können nun über Skripte gesteuert werden und mit einem Beta-Update ist es jetzt auch möglich, diese aus Google in Microsoft zu kopieren. Während sich die Online-Marketing-Welt für das vierte Quartal 2022 wappnet, ging es bei Google und Microsoft Ads im September eher ruhiger zu. In unserer aktuellen Auslese haben wir uns alle Neuerungen wieder im Detail für euch angeschaut. So ganz und gar nicht neu: Microsoft hat sich bei seinen Updates wieder mal von der großen Konkurrenz inspirieren lassen.

Google Ads

Absatzland vs. Feedlabel

Beim Kampagnentyp Performance Max in Google Ads gab es eine Änderung, welche das Absatzland der Shopping-Anzeigen betrifft. Künftig müssen Feedlabels ausgewählt werden, um die korrekten Produkte zuzuordnen. Bislang reichte es aus, das Land, in dem verkauft werden soll, auszuwählen. Das betrifft insbesondere Merchant-Center-Konten, in denen Feeds aus mehreren Ländern zusammenlaufen. Die Neuerung ist ganz einfach über die Ads-Einstellungen der Kampagne anzupassen.

Feedlabels bei Performance-Max-Kampagnen

Und noch ein Hinweis: Lasst euch nicht von der Rückversicherung seitens Google nicht abschrecken – bekanntlich wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird.

Rückversicherung für Feedlabels

Skripte für Performance Max

Freunde von Google-Ads-Skripten aufgepasst: Ab sofort greifen diese auch für Performance Max. Ihr könnt die Kampagnen pausieren, aktivieren und die allermeisten Asset-Typen abändern. Allerdings können weder Text-Assets angepasst noch neue Elemente, wie Kampagnen oder Asset Groups, aufgesetzt werden. Ok, immerhin!

Google überarbeitet den Bereich „Erweiterungen“ im Konto. In den kommenden Wochen bekommen wir die Möglichkeit, Erweiterungen direkt im Erstellungsprozess im Interface einzustellen, anstatt diese wie in der Vergangenheit zunächst separat anzulegen und nachträglich hinzuzufügen.

Es wird auch einen neuen Report über alle im Konto hinterlegten Assets (Titel und Beschreibungen) geben. Und was definitiv auch zur Verfügung stehen soll, ist eine Art Kombinationsreport, welcher wirkungsvolle RSA-Textkombinationen aufzeigt. Das Update wird in den kommenden Monaten ausgerollt. In den Konten muss dafür nichts geändert werden. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Microsoft Ads

Eine Objektbibliothek für Assets

Microsoft Advertising hat jetzt auch eine Bibliothek, um das Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten von Assets in den Kampagnen bzw. Anzeigengruppen übersichtlicher zu machen. Um sich von nicht zu nennenden, anderen Suchmaschinen abzugrenzen, wurde sie „Objektbibliothek“ genannt. 😉

Aktuell steht dieses Feature ausgewählten Kund*innen zur Verfügung, zumindest taucht sie bei uns (noch) nicht in jedem Konto auf.

Eine Neuentdeckung: die Objektbibliothek für Assets

Performance-Max-Kampagnen in Microsoft Ads

Microsoft will unsere Arbeit über zwei Plattformen erleichtern und hat ein Beta-Update ins Leben gerufen, um Performance-Max-Kampagnen aus Google in Microsoft kopieren zu können. Dort erscheinen diese als „Local Inventory Ads“ bzw. Smart-Shopping-Kampagnen.

Da es sich um ein geschlossenes Beta-Update handelt, muss man sich dafür bei Microsoft registrieren lassen. In der folgenden Tabelle ist zu sehen, wie die Performance-Max-Kampagnen gemappt werden:

Mehr News

Microsoft bezeichnet den Import von Pinterest-Kampagnen als die „Top-Story“ des Monats. Für uns hat das jedoch keine großen Auswirkungen, da wir noch wenig mit Pinterest-Kampagnen arbeiten. Die zeitsparende Neuerung ist über den Menüpunkt „Importieren“ möglich. Da keines unserer Kundenkonten diese Möglichkeit im Interface aufführt, vermuten wir, dass das Update aktuell noch regional auf die USA beschränkt ist. Kampagnen können kopiert und an die Rahmenbedingungen (Gebote, Budget, Zielvorhaben etc.) angepasst werden.

Des Weiteren bietet der Microsoft Advertising Editor nun auch einen Support für Multimedia Ads. Ab sofort können diese kreativen Anzeigen von dort aus für das Suchnetzwerk und für alle Märkte verwaltet werden. Der Support für das Microsoft-Partner-Netzwerk ist noch in Arbeit.

Im Bereich der „Branchenanzeigen“ von Microsoft Ads sind nun auch folgende Themen global verfügbar: Automobil, Kreuzfahrten und Touren & Aktivitäten. Dieses Format speist sich aus dynamischen Datenfeeds, um Anzeigen mit qualitativ hochwertigen Platzierungen zu generieren. Dynamisch angelegt, generiert der Algorithmus mehr Volumen, höhere Klickraten und niedrigere Kosten pro Klick.

Events

Amazon SellerDay 2022

Von der perfekten Marktplatz-Strategie bis zum Amazon Advertising im Weihnachtsgeschäft: Auch 2022 erwartet uns zum Amazon SellerDay am 14. Oktober wieder ein umfangreiches Programm in Leipzig. Neben Vorträgen von Expert*innen mit fundiertem Praxiswissen für euer Amazon-Business eröffnet Amazon den SellerDay in diesem Jahr mit einer eigenen Keynote. Welche Programmpunkte wir euch vor allem zum Thema Amazon Ads empfehlen und wie ihr einen Rabatt auf euer Ticket erhaltet, lest ihr in Trixis Blogbeitrag.