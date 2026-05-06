Das Google Core Update hat in den letzten Wochen für ordentlich Wirbel gesorgt und zeigt: Austauschbare Inhalte verlieren drastisch an Boden. Wir erklären euch in diesen SEO News, warum große E-Commerce-Portale leiden, welche neuen Spam-Richtlinien gelten und wie Google Maps durch KI-Zusammenfassungen und mehr Transparenz bei gelöschten Rezensionen nutzerfreundlicher wird.

Generische Anbieter verlieren, offizielle Websites gewinnen

Das neuste Core Update wurde am 8. April nach einer Laufzeit von rund 12 Tagen vollständig abgeschlossen. Die Auswirkungen sind laut einer SISTRIX-Auswertung drastisch: Es wurden etwa viermal so viele Verlierer wie Gewinner identifiziert.

Zu den klaren Verlierern des Google March 2026 Core Updates gehören vor allem austauschbare Shops, Tools sowie einige Portale:

Online-Shops: 39 der 134 analysierten Verlierer stammen aus dem E-Commerce – branchenübergreifend. Selbst bekannte Anbieter wie notebooksbilliger.de und expert.de verzeichnen spürbare Verluste.

39 der 134 analysierten Verlierer stammen aus dem E-Commerce – branchenübergreifend. Selbst bekannte Anbieter wie notebooksbilliger.de und expert.de verzeichnen spürbare Verluste. Sprach- und Bildungs-Tools: Plattformen wie bab.la oder Linguee verlieren deutlich an Sichtbarkeit – vermutlich, weil viele Funktionen zunehmend durch KI ersetzt werden.

Plattformen wie bab.la oder Linguee verlieren deutlich an Sichtbarkeit – vermutlich, weil viele Funktionen zunehmend durch KI ersetzt werden. Rezept- und Food-Portale: Da Inhalte immer häufiger direkt in den Suchergebnissen ausgespielt werden, kämpfen diese Seiten schon länger mit Traffic-Rückgängen. Auch Portale wie kuechengoetter.de oder eatsmarter.de sind betroffen.

Ein klares Muster auf der Gewinnerseite fehlt zwar, doch tendenziell profitieren Originalquellen und direkte Anbieter – bspw. Flughäfen gegenüber Flugvergleichsportalen. Bei User Generated Content (UGC) zeigt sich ein geteiltes Bild: Während Reddit weiter zulegt, gehört gutefrage.net zu den Verlierern.

Unser Fazit: Wer als primäre Anlaufstelle für ein Thema gilt, gewinnt an Boden. Austauschbare Inhalte ohne Alleinstellungsmerkmal verlieren hingegen konsequent an Sichtbarkeit.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Local SEO News

Neuerungen in Google Maps

Seit diesem Monat gibt es KI-basierte Zusammenfassungen der Kundenrezensionen in Google Maps. Der Vorteil für Nutzer*innen: Statt viele einzelne Bewertungen zu durchforsten, erhalten sie auf einen Blick die wichtigsten Erkenntnisse und hilfreiche Hinweise von anderen Besucher*innen.

Daneben hat Google Maps in Deutschland eine neue Funktion eingeführt, die aktuell für viel Aufmerksamkeit im Netz sorgt. Unter den Rezensionen wird nämlich ab sofort angezeigt, wie viele Bewertungen in den letzten zwölf Monaten aufgrund von „Beschwerden wegen Diffamierung“ entfernt wurden.

Für SEOs bedeutet das Update von Google Maps vor allem, dass Bewertungen strategisch noch wichtiger werden. Neben der Sternzahl zählt stärker, welche Themen Nutzer*innen in ihren Rezensionen erwähnen – daraus erstellt Google die neuen KI-Zusammenfassungen. Wer Kund*innen zu konkretem, inhaltlich aussagekräftigem Feedback motiviert, kann zentrale USPs so prominenter platzieren. Gleichzeitig macht der neue Hinweis auf entfernte Bewertungen intransparentes oder aggressives Review-Flagging sichtbarer, weshalb klare interne Richtlinien und konstruktive Antworten auf Kritik unverzichtbar sind.

Branchen Insights

Die Europäische Union erhöht den Druck auf Google: Im Rahmen des Digital Markets Act soll der Konzern künftig ausgewählte Such- und Nutzungsdaten auch Drittanbietern zugänglich machen, um den Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt zu stärken. Hintergrund ist Googles dominante Stellung als „Gatekeeper“, was kleineren Anbietern bislang den Zugang zu wichtigen Daten erschwert. Clare Kelly, Googles Senior Competition Counsel, erklärte, sie werden sich gegen diese Maßnahmen wehren, da diese ihrer Ansicht nach zu weit gingen und die Privatsphäre der Nutzer*innen gefährdeten.