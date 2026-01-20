Das neue Jahr ist schon in vollem Gange, bis zu den ersten SEO News 2026 dauert es aber noch ein bisschen. Zeit also für ein Zwischenupdate: Wir gehen nochmal mit euch rein und zeigen, was sich im Bereich SEO rund um den Jahreswechsel so getan hat. Dabei widmen wir uns den neuen Google KI-Agenten im E-Commerce, berichten von aktuellen Erkenntnissen zum Google Core Update und werfen einen Blick auf rechtliche Auseinandersetzungen rund um das Scraping von Suchergebnissen.

Agentic Commerce: Wenn KI-Agenten den Einkauf übernehmen

Google hat letzte Woche das Universal Commerce Protocol (UCP) vorgestellt, einen neuen technischen Standard, der 2026 deutlich mehr Bewegung in das Thema Shopping per KI bringen könnte: Mit der Einführung als Standard für Agentic Commerce strebt der Suchmaschinenriese eine Zukunft an, in der KI-Agenten den Online-Einkaufsprozess maßgeblich mitgestalten. Hierbei agieren KI-Bots als selbstständige Assistenten, die für euch die Produktsuche, Beratung und sogar den Checkout übernehmen können.

Genauer gesagt dient das Protokoll als offene „Sprache“, damit KI-Agenten, Onlineshops und Bezahldienste reibungslos interagieren können. Hier haben wir das auch noch einmal erklärt. Das bedeutet für Händler*innen und SEO-Expert*innen: Das Optimieren des Produktdatenfeeds im Merchant Center wird noch wichtiger. Google führt neue Attribute ein, darunter Antworten auf häufige Fragen (FAQs), kompatibles Zubehör oder Produktalternativen.

Zusätzlich hat Google die Funktion des Business-Agenten eingeführt. Damit können Händler*innen künftig einen eigenen Marken-Chatbot direkt in der Google-Suche anbieten, der wie ein virtueller Verkäufer agiert und Fragen zu Produkten im Tone of Voice der Marke beantwortet. Wir in Deutschland müssen uns für die Features jedoch noch etwas gedulden, denn die Neuerungen sind vorerst für den US-Markt reserviert.

Agentic Commerce in der Praxis: So stellt sich Google die KI-gestützte Shopping-Beratung und Produktpräsentation vor (Quelle: Google).

Kurz & knapp: Google-Ticker Dezember und Januar

Analysen zum Google Core Update von Dezember 2025 : Diese zeigen, dass spezialisierte Händler*innen gegenüber breiten Generalist*innen offenbar bevorzugt werden. Besonders im E-Commerce-Bereich gewinnen Marken und Shops an Sichtbarkeit, die eine tiefgehende Autorität und Expertise für spezifische Produktgruppen nachweisen können. Der Rollout des Updates wurde offiziell am 29. Dezember 2025 abgeschlossen.

Diese zeigen, dass spezialisierte Händler*innen gegenüber breiten Generalist*innen offenbar bevorzugt werden. Besonders im E-Commerce-Bereich gewinnen Marken und Shops an Sichtbarkeit, die eine tiefgehende Autorität und Expertise für spezifische Produktgruppen nachweisen können. Der Rollout des Updates wurde offiziell am 29. Dezember 2025 abgeschlossen. Ein neues Feature in der Google Search Console: Künftig soll es möglich sein, mittels KI-Prompt seinen Leistungsbericht zu filtern. Wir haben die Funktion bisher leider noch nicht entdeckt.

Künftig soll es möglich sein, mittels KI-Prompt seinen Leistungsbericht zu filtern. Wir haben die Funktion bisher leider noch nicht entdeckt. Schwankungen in der Search Console: Seit Anfang Dezember werden ungewöhnliche Schwankungen bei den Impressionen (höher) und der durchschnittlichen Position (niedriger) beobachtet. Grund dafür sind vermutlich Aktivitäten von KI-Bots und SEO-Crawlern, die neue Wege gefunden haben, Suchergebnisse abzugreifen, nachdem Google dies im September technisch erschwert hatte. Diese Daten verzerren den Leistungsbericht etwas, da sie kein echtes Nutzerverhalten widerspiegeln.

Seit Anfang Dezember werden ungewöhnliche Schwankungen bei den Impressionen (höher) und der durchschnittlichen Position (niedriger) beobachtet. Grund dafür sind vermutlich Aktivitäten von KI-Bots und SEO-Crawlern, die neue Wege gefunden haben, Suchergebnisse abzugreifen, nachdem Google dies im September technisch erschwert hatte. Diese Daten verzerren den Leistungsbericht etwas, da sie kein echtes Nutzerverhalten widerspiegeln. Eine neue Podcastfolge von „Search Off the Record“ zum Thema GEO: In dieser stellten John Müller und Danny Sullivan von Google klar: Generative Engine Optimization (GEO) erfordert keine völlig neuen Strategien. Das Ziel bleibt identisch: Erstellt hilfreiche, nutzerorientierte Inhalte. Wer für Menschen optimiert, betreibt bereits das richtige SEO und ist nicht abhängig von (sich ständig ändernden) technischen Entwicklungen. Weitere spannende Insights aus dieser Podcastfolge hat euch SEO Südwest in einem Beitrag zusammengefasst.

Branchen Insights

Gemini holt auf, ChatGPT bleibt vorn

Gemini konnte seinen Marktanteil zuletzt deutlich ausbauen, dennoch hält ChatGPT laut aktuellen Traffic-Daten weiterhin die Spitzenposition im Bereich der generativen KI-Tools. Doch Google erweitert sein Einflussgebiet immer mehr: So hat das Unternehmen kürzlich eine langfristige, mehrjährige Partnerschaft mit Apple geschlossen, um die technologische Basis für Apples KI-Funktionen zu liefern. Damit sichert sich Google mit Gemini die Vorherrschaft im KI-Bereich bei Apple-Geräten – Mehr dazu haben wir in PJ Weekly berichtet.

Für SEO-Expert*innen bedeutet diese Entwicklung, dass die Optimierung für Google-KI-Schnittstellen weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wir halten euch auch 2026 beim Wettrennen um die besten KIs und erfolgreichsten Tech-Konzerne auf dem Laufenden!

Der Deal, dass Googles KI zukünftig in Apple-Produkten integriert sein soll, hatte den Börsenkurs von Google-Mutterkonzern Alphabet ordentlich nach oben befördert.

Branchen News kurz & knapp