Social Ads News 04/2026: Das Ende der Klick-Fixierung

Der letzte Monat hat einen Wendepunkt im Social-Ads-Kanal markiert: KI ist kein experimentelles Feature mehr, sondern der Standard-Motor hinter fast jeder Kampagne. Während Meta Muse Spark präsentiert hat und die Messung von Conversions neu definiert, zwingt uns LinkedIn zum Umdenken beim Thema B2B-Video und Originalität. Alle wichtigen Updates, die ihr für eure Strategie wissen müsst, findet ihr wie immer hier!

Meta präsentiert Muse Spark: Das Ende der Llama-Ära?

Anfang April 2026 hat Meta mit der Vorstellung von Muse Spark die nächste Stufe der künstlichen Intelligenz für die eigenen Plattformen gezündet. Während wir uns gerade erst an die Llama-Modelle gewöhnt hatten, ist Muse Spark nun das erste proprietäre Modell der neuen Meta Superintelligence Labs. Und diese Technologie ist mehr als nur ein Chatbot; sie ist eine native, multimodale KI, die Texte, Bilder und Videos tiefgreifend erfasst.

Muse Spark ist direkt in die Plattformen integriert und fungiert als Bindeglied zwischen Nutzerabsicht und Werbeinhalt. Anstatt nur statische Anzeigen im Feed auszuspielen, erkennt die KI nun in Echtzeit den Kontext von Unterhaltungen und visuellen Trends. Das ermöglicht einen völlig neuen „Conversational Commerce“: Wenn Nutzer*innen in WhatsApp oder Instagram nach Empfehlungen fragen, liefert Muse Spark punktgenaue Produktvorschläge, die auf euren Anzeigenkatalogen basieren.

Durch integriertes „Visual Coding“ können Werbetreibende nun außerdem interaktive Werbeformate wie kleine Mini-Games oder dynamische Dashboards allein durch Textbefehle erstellen. Die KI analysiert dabei die ästhetische Wirkung eurer Creatives und passt die Ausspielung an die psychologische Stimmung der Zielgruppe an. Kurz gesagt: Mit Muse Spark wandelt sich Meta von einer reinen Werbeplattform zu einem persönlichen KI-Assistenten, der Marken und Kund*innen präziser denn je zusammenbringt. Wer jetzt seine Strategie auf diese „Empfehlungs-Logik“ ausrichtet, sichert sich den entscheidenden Vorsprung im Performance Marketing.

Meta AI Business Assistant: Globaler Rollout gestartet

Seit April wird der weltweit für alle Werbetreibenden ausgerollt. Das Tool ist direkt in den Ads Manager und die Business Suite integriert – kein separates Login nötig.

Folgendes wird ermöglicht:

Analyse per Chat: Fragt einfach: „Warum steigt mein CPL?“, um sofortige Antworten in natürlicher Sprache zu erhalten.

Fragt einfach: „Warum steigt mein CPL?“, um sofortige Antworten in natürlicher Sprache zu erhalten. Smart Benchmarking: Vergleicht eure CTR und ROAS direkt mit dem Branchendurchschnitt.

Vergleicht eure CTR und ROAS direkt mit dem Branchendurchschnitt. Troubleshooting: Automatische Erkennung von URL-Fehlern und schnellere Kontowiederherstellung bei Sperrungen.

Automatische Erkennung von URL-Fehlern und schnellere Kontowiederherstellung bei Sperrungen. Performance-Boost: In der US-Testphase senkten Nutzer*innen ihren CPA durch KI-Empfehlungen um durchschnittlich 12 %.

Unser Fazit: Der Assistant reduziert die manuelle Analysearbeit drastisch und ergänzt bestehende Tools wie Advantage+ perfekt.

Werbefrei-Abfrage & Ads-Manager-Zugriff

Eine Sache, die ihr seit April auf dem Schirm haben müsst, ist die erneute Welle der „Pay or Consent“-Abfragen innerhalb der EU. Meta ist regulatorisch verpflichtet, die Wahl zwischen dem werbefreien Abo und der werbefinanzierten Nutzung regelmäßig zu bestätigen. Für euch als Marketer bedeutet das zweierlei: Erstens sinkt die potenziell erreichbare Zielgruppe (Universe) jedes Mal leicht ab, wenn Nutzer*innen in das Bezahlmodell wechseln, was eure Frequenz in Nischenzielgruppen nach oben treiben kann. Zweitens führt die Wahl des werbefreien Abos dazu, dass diese Nutzer*innen komplett aus eurem Reporting im Werbeanzeigenmanager verschwinden – auch für Retargeting-Listen sind sie verloren.

Unser Tipp: Prüft daher regelmäßig eure Zielgruppengrößen und stellt sicher, dass eure Business-Ziele nicht auf einer zu schmalen Datenbasis im Ads Manager beruhen.

Tracking-Revolution: CAPI für alle

Eine große technische Hürde im Performance Marketing fällt: wird durch ein KI-gestütztes Pixel-Setup und eine kostenlose, wartungsfreie 1-Click-Lösung für die Conversions API (CAPI) massiv vereinfacht. Der Vorteil: Eine deutlich bessere Datenbasis – auch bei kleineren Budgets.

Werbetreibende gewinnen dadurch wertvollen Raum für strategische Optimierung, statt Zeit in technisches Troubleshooting zu investieren.

Und wenn wir schon beim Thema Tracking sind – Umstellung bei Conversion-Messung: Fokus auf „Engage Through“

Meta ändert die Art und Weise, wie Click-Through-Conversions gewichtet werden, und bewegt sich hin zu einem . Da Nutzer*innen immer häufiger Inhalte konsumieren, ohne sofort zu klicken (besonders bei Reels), reicht die alte Last-Click-Attribution nicht mehr aus, um den wahren Wert der Ads abzubilden. Für Marketer bedeutet das: Erschreckt nicht, wenn eure reinen Click-Through-Conversions sinken – das System bewertet die „Engagement Velocity“ jetzt höher. Wir empfehlen euch dringend, eure Reporting-Dashboards auf kombinierte Metriken umzustellen, um den Einfluss eurer Video-Ads auf die Customer Journey nicht zu unterschätzen.

LinkedIn

Qualitätssicherung durch den Algorithmus

LinkedIn definiert Relevanz und Expertenstatus ab jetzt nicht mehr wie früher: Mit dem vollständigen Rollout des 360Brew-Systems hat das Unternehmen ein KI-Modell etabliert, das Video-Inhalte semantisch tiefenanalysiert. Für Werbetreibende, die auf Premium-Platzierungen setzen, bedeutet das: Oberflächlicher Content wird aussortiert. Das System belohnt thematische Autorität – nur wer in seinen Videos echtes Fachwissen vermittelt, das exakt zur Nische der Zielgruppe passt, profitiert von einer optimierten Ausspielung und sinkenden TKPs innerhalb des BrandLink-Netzwerks.

Saves sind wichtiger als Likes – auch auf LinkedIn

Ein signifikanter Trend, der sich in den Daten vom April massiv zeigt, ist der Aufstieg der sogenannten „Invisible Interactions“. Aktuelle Analysen zeigen, dass das Abspeichern von Inhalten („Saves“) und das Teilen via Direktnachricht („Sends“) mittlerweile die stärksten Signale für den Algorithmus sind.

Für eure Video-Strategie heißt das: Der Fokus rückt weg von der schnellen Bestätigung durch ein Like hin zum „Lern-Modus“. Ein Video ist dann erfolgreich, wenn Entscheider*innen es als wertvolle Ressource für später sichern. Dieser „High Intent“-Fokus sorgt dafür, dass eure Botschaften nicht nur gesehen, sondern als Referenz im professionellen Archiv von Usern gespeichert werden.

Vertrauen skalieren: Der neue Filter für verifizierte Kommentare

Um die Qualität des Umfelds weiter zu schützen, hat LinkedIn am 26. April ein entscheidendes Feature für die Community-Hygiene eingeführt: den Filter für verifizierte Kommentare. Nutzer*innen können nun gezielt Diskussionen einblenden, die ausschließlich von verifizierten Profilen stammen.

In Kombination mit BrandLink-Anzeigen bietet dies eine beispiellose Sicherheit. Eure Video-Ads erscheinen nicht nur vor Inhalten von Top-Creatorn, sondern werden auch von einem Dialog-Umfeld begleitet, das frei von anonymem Spam und Bots bleibt. In einer Zeit, in der Vertrauen die härteste Währung im B2B ist, stellt dieses Update sicher, dass eure Marke in einem hochseriösen und validierten Kontext wahrgenommen wird.

Pinterest

Pinterest Spring Trend Report 2026: Mut zur Inszenierung

Pinterest hat seinen neuen Spring Trend Report 2026 veröffentlicht und zeigt, welche Themen aktuell die Plattform dominieren. Die Analyse basiert auf steigenden Suchaktivitäten und gibt wertvolle Hinweise auf die Relevanz kommender Trends – perfekt, um eure Inhalte frühzeitig anzupassen.

Snapchat

Snapchat als neue B2B-Destination?

Eine überraschende Studie zeigt, dass Snapchat im April massiv als Werbeplattform für Gesundheits- und Wellness-Dienstleister im B2B- und Experten-Kontext wächst. Durch den Fokus auf private Kommunikation und Augmented Reality (AR) bietet Snapchat eine persönlichere Ebene für Marken, die Vertrauen aufbauen müssen, wie z.B. spezialisierte Ärzt*innen oder Berater*innen.

Wenn ihr also bisher dachtet, Snapchat sei nur für Gen Z-Spielereien gut, solltet ihr eure Zielgruppen-Analyse überdenken. Die Kombination aus hoher Aufmerksamkeit im Chat-Bereich und innovativen AR-Linsen bietet eine Interaktionstiefe, die auf anderen Plattformen oft fehlt.