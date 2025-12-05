Der November ist oft der Monat der Wahrheit im Performance Marketing: Während die Black Week Budgets durch die Leitungen fließen, definieren Meta und LinkedIn gerade neu, wie ihre Algorithmen grundsätzlich funktionieren. Die Ära der manuellen Hacks ist also quasi vorbei … Gleichzeitig haben wir mächtige neue Tools für das Weihnachtsgeschäft an die Hand bekommen. Was das konkret für eure Accounts bedeutet und warum „Creative“ endgültig das neue Targeting ist, lest ihr in unseren Social Ads News.

GEM AI & Andromeda

Meta drückt beim Thema Künstliche Intelligenz weiter aufs Gaspedal: Das Highlight des letzten Monats war definitiv der Rollout des GEM AI Modells. GEM fungiert dabei als eine Art „zentrales Gehirn“, das Erkenntnisse direkt an die bestehenden Systeme Meta Lattice (zuständig für das Ranking von Anzeigen) und Meta Andromeda (verantwortlich für die Ausspielung an spezifische Nutzer*innen) weiterleitet.

Das Besondere: GEM lernt nicht isoliert, sondern zieht sein Wissen aus dem gesamten Meta-Ökosystem – also sowohl aus organischen Inhalten als auch aus bezahlter Werbung. Diese ganzheitliche Datenbasis ermöglicht einen effektiveren Wissenstransfer zwischen verschiedenen Formaten und Platzierungen, wodurch das System Nutzerpräferenzen noch besser verstehen kann.

Andromeda spielt künftig eine sehr wichtige Rolle dabei, wie ihr eure Ad-Creatives betrachten und planen solltet. Sie ist Metas neue Retrieval Engine und wird aktuell final ausgerollt. Hier die zentralen Learnings:

Konsolidierung ist King: Andromeda benötigt große Datenmengen pro Asset. Fragmentierte Accounts mit vielen kleinen Ad Sets gehen unter. Fasst also Kampagnen zusammen, wo es nur geht.

Andromeda benötigt große Datenmengen pro Asset. Fragmentierte Accounts mit vielen kleinen Ad Sets gehen unter. Fasst also Kampagnen zusammen, wo es nur geht. Creative Diversity: Da das System Inhalte semantisch besser versteht, solltet ihr radikal unterschiedliche Creative-Konzepte testen (visuell und inhaltlich), um verschiedene Zielgruppen-Segmente zu erreichen. Vielleicht ist euch hier in letzter Zeit auch aufgefallen, dass nur sehr wenige Ads fast das gesamte Budget eines AdSets allokiert bekommen? Das liegt daran, dass Meta zu ähnliche Creatives jetzt genau identifiziert und diese als „gleich“ abstempelt – ähnliche Varianten werden dann einfach links liegen gelassen.

Lead Gen bekommt ein Qualitäts-Upgrade

Auch für die Lead-Generierung rollt Meta Updates aus. Durch die Integration in die Advantage+ Suite sollen Lead-Kampagnen effizienter werden (Meta spricht von bis zu 14 % günstigeren CPLs). Besonders wertvoll für B2B: Neue Verifizierungs-Optionen ermöglichen es, gezielt geschäftliche E-Mail-Adressen zu erzwingen oder Telefonnummern zu validieren. Zudem wird die CRM-Integration ausgebaut und um neue Nurturing-Tools im Messenger ergänzt, um Leads schneller zu qualifizieren. Quelle: Facebook

Meta hat die Anzeigenplatzierung im „Messenger Posteingang“ entfernt. Überprüft also eure Reportings und Platzierungen, falls ihr diesen Slot bisher manuell bespielt habt.

LinkedIn

Thought Leader Ads Discovery

Auf LinkedIn war das Highlight des letzten Monats der neue „Partnerships“-Tab im Campaign Manager. Dieser vereinfacht das Finden von bewerbungswürdigen Inhalten massiv. Ihr könnt nun gezielt nach Posts suchen, die eure Brand erwähnen und zwar nicht nur von Mitarbeitenden, sondern von Kontakten 1., 2. und sogar 3. Grades.

Warum ist das wichtig? Ihr könnt authentischen Social Proof (z. B. zufriedene Kundenstimmen oder Branchen-Expert*innen, die über euch posten) direkt identifizieren und eine Sponsoring-Anfrage stellen. Laut LinkedIn erzielen Thought Leader Ads im Schnitt eine zweimal höhere Click-Through-Rate (CTR) als klassische Single Image Ads. Mit der neuen Suchfunktion wird dieser Format-Typ endlich skalierbarer.

TikTok

Die Holiday-Shopping-Offensive

TikTok meint es ernst mit dem Weihnachtsgeschäft. Pünktlich zur heißesten Phase des Jahres rollt die Plattform eine massive Offensive für das In-Stream-Shopping aus. Ziel ist es, die Nutzer*innen nicht nur zu inspirieren, sondern den Kaufabschluss direkt in der App zu halten.

TikTok pusht dabei aggressiv Features, die die Hürde vom „Sehen“ zum „Kaufen“ minimieren. Besonders spannend: Die Plattform fördert Inhalte, die Geschenkideen und „Holiday Hauls“ thematisieren, algorithmisch stärker. Für Brands war das der klare Call-to-Action, ihre Creatives jetzt voll auf „Gifting“ und festliche Inspiration auszurichten.

Pinterest

Der „Holiday Edit“ und KI-Shopping-Assistenten

Pinterest bringt währenddessen den „Holiday Edit“: Dieses Update ermöglicht präziseres Targeting für Weihnachtseinkäufe und hilft Brands, Nutzer*innen genau in ihrer Inspirationsphase zu erreichen.

Zusätzlich revolutioniert der neue Pinterest Assistant das Einkaufserlebnis. Die KI hilft Usern dabei, passendere Produkte basierend auf ihren Boards und Suchanfragen zu finden. Für uns als Werbetreibende bedeutet das: Je besser unsere Produktdaten und Creatives gepflegt sind, desto wahrscheinlicher werden wir vom Assistenten empfohlen.