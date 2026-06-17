2026 hat Meta zum ersten Mal den langjährigen Spitzenreiter Google bei den weltweiten Werbeeinnahmen überholt – ein historischer Meilenstein, der zeigt, wie massiv die Investitionen in KI und automatisierte Werbeformate wie Advantage+ Früchte tragen. Der Tech-Riese hat außerdem vor Kurzem sein „Weihnachts-Playbook“ veröffentlicht. Gleichzeitig hat TikTok auf seiner TikTok World 2026 ein wahres Feuerwerk an neuen intelligenten Anzeigenlösungen, Store-Anbindungen und Creative-KI-Suiten für Advertiser*innen gezündet, während LinkedIn mit seinem Marketing-API-Release tiefere Performance-Datenströme für das Paid-B2B-Marketing freischaltet.

Für euch bedeutet das: Wer jetzt nicht die neuesten KI-Anzeigenformate und Performance-Automatisierungen in die eigene Paid-Media-Strategie adaptiert, läuft Gefahr, im harten Wettbewerb um Sichtbarkeit abgehängt zu werden. In unseren Social Ads News haben wir wieder alle Updates kompakt und praxisnah für euch zusammengefasst.

Meta auf dem Weg an die weltweite Werbespitze vor Google

Die Social-Media-Welt erlebt in diesem Jahr eine tektonische Verschiebung, denn aktuellen Prognosen zufolge ist Meta auf dem besten Weg, Google im Jahr 2026 bei den weltweiten digitalen Werbeeinnahmen zu überholen. Mit prognostizierten 243 Milliarden US-Dollar gegenüber Googles 239 Milliarden US-Dollar knackt Meta eine Vormachtstellung, die fast zwei Jahrzehnte lang als unumstößlich galt.

Haupttreiber hinter diesem rasanten Wachstum von über 24 % im Vorjahresvergleich sind die hervorragende Performance von Reels-Ads sowie der flächendeckende Erfolg der Advantage+-Kampagnen, die das Schalten hocheffektiver Werbeanzeigen gerade für kleinere und mittlere Marken extrem vereinfacht haben.

Für eure Budgetplanung bedeutet das ganz klar, Social-Budgetanteile strategisch aufzuwerten und die algorithmischen Stärken von Meta noch gezielter in eure Performance-Funnels einzubauen, da die Effizienz und Conversion-Raten der KI-gestützten Ausspielung herkömmliche Search-Budgets zunehmend alt aussehen lassen. Ihr solltet daher nicht länger zögern, eure Kampagnen-Budgets zugunsten dieser hocheffizienten Platzierungen umzuverteilen, um die maximale Performance aus eurem Mediabudget herauszuholen. Wer jetzt die Weichen stellt, sichert sich entscheidende Wettbewerbsvorteile im immer intensiver umkämpften Werbemarkt.

Ist denn schon wieder Weihnachten? 🎅 Metas Holiday Guide ist da

Meta hat vorgelegt, der euch eine klare Roadmap für das kritische Jahresendgeschäft an die Hand gibt. Der Fokus liegt auf drei Hebeln: Reels für maximale Markenbekanntheit, Creator-Kooperationen zur Reichweitenverstärkung und ein reibungsloser, friktionsfreier Kaufprozess direkt in der App. Untermauert wird das mit starken Zahlen – laut Meta nutzen 85 % der weltweiten Weihnachtsshopper*innen die Meta-Apps wöchentlich (und geben dabei das 1,2-Fache eines durchschnittlichen Shoppers aus), während bereits 78 % schon einmal direkt in der App gekauft haben.

Besonders wertvoll ist der Quartals-Fahrplan: In Q2 baut ihr das Fundament (passende Creator identifizieren, Content-Briefings entwickeln), in Q3 startet und optimiert ihr eure Advantage+-Kampagnen, und in Q4 skaliert ihr das Ganze. Metas Botschaft ist unmissverständlich: Der Vorsprung aus Q2 und Q3 trennt am Ende eine starke Weihnachtsperformance vom teuren Blindflug. Wer Q4 ernst nimmt, legt also genau jetzt die Basis – fangt frühzeitig mit Creator-Auswahl und Kampagnen-Tests an, statt im November in Hektik zu verfallen.

Globaler Rollout für Advantage+ Leads & das Ende der „Automated Ads“

Meta strukturiert sein Anzeigenportfolio radikal um und hat in diesem Zuge den globalen Rollout der Advantage+ Leads-Kampagnen abgeschlossen, während das altgediente Format der „Automated Ads“ im Laufe des nächsten Jahres vollständig eingestellt wird. Die Zusammenführung unter dem Dach von Advantage+ zeigt deutlich Metas Vision einer Werbeplattform, die mit minimalem manuellem Input und maximaler algorithmischer Freiheit die besten Performance-Ergebnisse erzielt. Wer von euch bisher noch auf die klassischen, stark vereinfachten Automated Ads gesetzt hat, wird nun sukzessive auf Advantage+ umgestellt, was euch jedoch weitaus präzisere Optimierungswerkzeuge und intelligentere Zielgruppenansprachen liefert.

Ihr solltet eure bestehenden Lead-Formulare und Kampagnenstrukturen daher umgehend an das neue Advantage+-Framework anpassen, um von den verbesserten Algorithmen bei der Generierung hochwertiger Kundenkontakte zu profitieren. Nutzt diese Übergangsphase aktiv, um eure Creatives und Zielgruppensegmente sauber zu testen, bevor die alten Formate endgültig abgeschaltet werden. Durch diese frühzeitige Umstellung sichert ihr euch einen reibungslosen Übergang ohne Performance-Einbußen bei euren laufenden Lead-Kampagnen.

Webinar-Tipp: Online Masterclass rund um GEO & Future-Proof Ads

Hier folgt ausnahmsweise mal ein kurzer Schwenk zu den Themen SEO & SEA: Denn die Suche verändert sich fundamental – und wer jetzt nicht handelt, verliert Sichtbarkeit an Konkurrenten mit der besseren Strategie. In unserem Masterclass Webinar am Mittwoch, den 24. Juni, bündeln wir für euch die wichtigsten Strategien und Insights rund um GEO und zukunftsfähiges Performance Marketing. Konkret, praxisnah und direkt aus dem Agenturalltag, mit echten Kampagnen und belastbaren Daten für euer restliches Jahr 2026 im Online Marketing. Jetzt kostenfrei anmelden.

Smarte Verkaufshelfer: „Business AI“ & neuer WhatsApp-Sign-up-CTA

Um die Interaktion zwischen Kund*innen und Marken weiter zu automatisieren, rollt Meta aus, das als virtueller Verkaufsassistent direkt auf euren Plattformen und in Ads agieren kann. Dieser intelligente Concierge beantwortet Kundenanfragen in Echtzeit, empfiehlt passende Produkte aus eurem synchronisierten Katalog und führt Nutzer*innen nahtlos durch den Checkout-Prozess, ohne dass ein menschlicher Support eingreifen muss. Flankiert wird diese Entwicklung durch den brandneuen Call-to-Action-Button „WhatsApp sign-up offer“ für Sales-Kampagnen, mit dem ihr Nutzer*innen direkt aus einer Werbeanzeige heraus für exklusive Angebote in den Messenger-Chat ziehen könnt.

Für eure Messaging-Strategie ist dies ein enormer Hebel, da die Hürde für Conversions drastisch sinkt und ihr wertvolle Kundendaten direkt im vertrauten Chat-Umfeld strukturiert erfassen könnt. Indem ihr diese automatisierten Assistenten frühzeitig in eure Customer Journey integriert, entlastet ihr nicht nur euer Support-Team, sondern steigert gleichzeitig eure Conversion-Rate durch sofortige, personalisierte Interaktion.

Quelle:

Neues Performance-Ziel „Maximize Interactions“ und Trennung von Klicks

Eine scheinbar kosmetische, aber technisch tiefgreifende Änderung im Ads Manager betrifft das altbekannte Beitrags-Engagement, das Meta ab Juni 2026 durch ersetzt. Hinter diesem Update steckt eine saubere Trennung eurer Daten: Während Interaktionen wie Likes, Kommentare, Shares und Saves weiterhin gezählt werden, fallen reine Link-Klicks ab sofort komplett aus dieser Metrik heraus. Klicks auf eure Webseiten oder Shops werden nun separat erfasst, was eure Conversion-Pfade deutlich transparenter macht, aber auch die historischen Berichte durcheinanderwirbelt.

Für euch bedeutet diese Umstellung, dass ihr eure Dashboards und Kunden-Reportings sofort anpassen müsst, um sinkende Engagement-Zahlen richtig zu interpretieren. Meta führt in diesem Zuge das sogenannte „Engage-through attribution“ ein, um rein soziale Interaktionen von der klassischen „Click-through attribution“ zu isolieren. Dieses granularere Tracking hilft euch enorm dabei zu analysieren, ob eure Brand-Awareness-Kampagnen tatsächlich echten Dialog anregen oder lediglich leere Klicks produzieren. Nutzt die neu gewonnenen Daten, um eure Creatives gezielt für soziale Interaktionen zu optimieren, während ihr für harte Abverkäufe konsequent auf reine Traffic- oder Konvertierungs-Ziele setzt.

TikTok

TikTok World 2026 bringt GMV Max & tiefere Funnel-Insights

Auf der sechsten jährlichen TikTok World hat die Plattform wegweisende Updates für E-Commerce-Treibende präsentiert, allen voran die massive Erweiterung der automatisierten Kampagnenlösung GMV Max. Das Tool optimiert eure Kampagnen nun noch smarter auf den tatsächlichen Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value) und minimiert den manuellen Streuverlust im kreativen Prozess durch integrierte Echtzeit-Analysen.

Zusätzlich wird das Tool TikTok Market Scope weiter ausgebaut, um Marketer*innen tiefere Einblicke in das Nutzer*innenverhalten entlang des gesamten Conversion-Funnels zu geben und genau aufzuzeigen, an welchen Touchpoints potenzielle Käufer*innen abspringen. Diese Updates verdeutlichen, dass TikTok die datenbasierte Kampagnenoptimierung auf ein neues Level hebt, weshalb ihr eure Shop-Systeme und Produktdaten-Feeds penibel pflegen solltet, um dem lernenden Algorithmus die bestmögliche Datengrundlage zu bieten. Wenn ihr eure Kampagnen-Setups zeitnah auf diese tieferen Tracking-Möglichkeiten ausrichtet, könnt ihr eure Streuverluste signifikant reduzieren und eure Budgets effizienter allokieren.

Explosion der Creative-AI: Von „Text to Video“ bis „AI Transition“

TikTok stattet Advertiser*innen mit einer Reihe hochentwickelter, nativer KI-Kreativwerkzeuge aus, die direkt im Creative Center zur Verfügung stehen und die Content-Produktion dramatisch beschleunigen. Neu hinzugekommen sind hochentwickelte Features wie „Image to Video“, „Text to Video“ und „AI Transition“ sowie strukturierende Hilfen wie „AI Outline“ und „Smart Split“, mit denen ihr aus simplen Standbildern und Textprompts dynamische Kurzvideos generieren könnt. Diese Werkzeuge ermöglichen es selbst kleineren Teams ohne großes Produktionsbudget, eine hohe Frequenz an frischen Visuals zu testen, um der berüchtigten Creative Fatigue auf der Plattform effektiv entgegenzuwirken.

Ihr solltet diese KI-Generatoren intensiv nutzen, um Varianten eurer Bestseller-Produkte zu erstellen, müsst jedoch darauf achten, den authentischen, TikTok-typischen Charakter eurer Brand-Stimme nicht vollständig durch sterile KI-Ästhetik zu ersetzen. Durch das geschickte Zusammenspiel aus menschlicher Kreation und maschineller Skalierung könnt ihr eure Produktionskosten senken und gleichzeitig die Performance eurer Video-Ads maximieren. Wie es genau funktioniert, könnt ihr hier nachlesen.

TikTok GO: Spezialisierte Werbelösungen für die Reisebranche & den Commerce-Sektor

Im Rahmen der TikTok World 2026 hat die Plattform in enger Partnerschaft mit namhaften Akteuren wie Expedia die neue initiative TikTok GO Ads gelauncht. Diese spezialisierten, hochgradig vertikalisierten Kampagnenformate zielen darauf ab, reise- und einkaufsaffine Zielgruppen automatisiert entlang ihrer Customer Journey abzufangen und direkt in Buchungsportale oder Storefronts weiterzuleiten. Durch die direkte Systemintegration und das dynamische Matching von Live-Katalogen können Reiseveranstalter und Retailer maßgeschneiderte, interaktive Werbemittel ausspielen, die sich automatisch an die Präferenzen der Nutzer*innen anpassen.

Für eure Performance-Planung bedeutet das einen signifikanten Effizienzsprung, da das zeitaufwendige manuelle Setup nischenspezifischer Ad-Varianten durch hochperformante, branchenspezifische Automationen abgelöst wird. Ihr solltet diese hochgradig personalisierten Formate unbedingt in eure kommenden Kampagnen-Sprints einbinden, um von den niedrigen Einstiegshürden für Neukund*innen zu profitieren.

LinkedIn

Marketing API Release 202605 liefert tiefere Company-Insights

LinkedIn hat mit seinem neuesten API-Release (Version 202605) bahnbrechende Daten-Schnittstellen für B2B-Marketer*innen freigeschaltet, die das Account-Based Marketing (ABM) auf ein völlig neues Fundament stellen. Über den neu strukturierten /accountIntelligence-Endpunkt erhaltet ihr ab sofort direkt aggregierte Performance-Werte auf Unternehmensebene, darunter die Felder paidQualifiedLeads (qualifizierte Leads aus eurer Conversions-API) und detaillierte conversions für eure Zielunternehmen.

Diese nahtlose Verknüpfung eurer CRM-Daten mit den LinkedIn-Kampagnen-Dashboards eliminiert mühsame manuelle Daten-Abgleiche und zeigt euch glasklar, welche Ziel-Accounts tatsächlich auf eure Botschaften reagieren. Nutzt dieses API-Update zwingend, um eure ABM-Kampagnen in Echtzeit nachzujustieren und eure Budget-Allokation präzise auf die Unternehmen mit der höchsten Interaktions- und Leadqualität zu lenken. Auf diese Weise vermeidet ihr unnötigen Budget-Waste bei irrelevanten Firmen und maximiert den Impact eurer B2B-Kampagnen spürbar.

Lead Generation für Event Ads & neue Paid-Video-Metriken

Neben tieferen Account-Insights bringt das API-Update 202605 für LinkedIn-Advertiser*innen die direkte Unterstützung von nativen Lead-Formularen innerhalb von Event-Anzeigen. Diese nahtlose Verzahnung sorgt dafür, dass Nutzer*innen sich für eure gehosteten B2B-Events oder Webinare direkt über ein vorausgefülltes Formular anmelden können, was die Absprungraten im Anmeldeprozess drastisch senkt. Gleichzeitig führt die API neue Metriken für bezahlte Videoaufrufe (paid video view metrics) sowie detaillierte Terminvereinbarungs-Messungen ein, die euch ein wesentlich präziseres Bild eures ROI liefern.

Für euch ist das die perfekte Gelegenheit, eure Video-Trichter auf LinkedIn neu zu bewerten und die gewonnenen Engagement-Daten direkt zur Schärfung eurer Conversion-Optimierung einzusetzen. Durch diese optimierte Datenbasis könnt ihr eure Zielgruppenansprache verfeinern und zukünftige Video-Kampagnen gezielter auf die Bedürfnisse eurer Entscheider*innen ausrichten.