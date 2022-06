Das Traineeship bei Projecter als Start ins Online Marketing: Ein Podcast

All das erfahrt ihr in der neuen Folge unseres Podcasts „Verklickt & Zugenäht“: Darin tausche ich mich mit meinen KollegInnen Paula und Alex über unsere Erfahrungen als ehemalige Trainees aus. Wir berichten vom Start unserer Laufbahn, was uns vorher vielleicht nicht so klar war und wie ein Berufseinstieg während einer Pandemie ablaufen kann. Freut euch auf Einblicke in die Möglichkeiten bei einer Online-Marketing-Agentur und natürlich ein paar Fun Facts. Im Blogartikel erfahrt ihr von weiteren KollegInnen, welche Erfahrungen sie in ihrem Traineeship gesammelt haben.

Raus aus der Uni, rein in die Praxis: Während in vielen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen Theorie und Grundlagen des Marketings im Vordergrund stehen, spielt speziell das Thema Online Marketing dort noch eine eher untergeordnete Rolle. Mit einem Traineeship ist es möglich, das Gelernte endlich anzuwenden und das Thema beruflich weiter zu vertiefen. Aber wie genau läuft ein Traineeship bei Projecter eigentlich ab? Für wen eignet es sich? Und können sich auch QuereinsteigerInnen bewerben?

Wie läuft das Traineeship bei Projecter ab?

Grundsätzlich durchlaufen alle Trainees die gleichen Stationen – egal in welcher Abteilung sie dann final bleiben. Daran hat auch die Coronapandemie nichts geändert. Trotzdem ist jedes Traineeship unterschiedlich: In unserem Podcast-Gespräch wird deutlich, dass Projecter großen Wert auf die individuellen Fähigkeiten und Ziele der Trainees legt. Die Aufgaben können sich je nach Fachbereich sehr unterscheiden.

Mein Schwager hat mich auf Projecter aufmerksam gemacht. Über die Website habe ich das Traineeship entdeckt und war direkt begeistert, da es einige Überschneidungen zu meinem Studium und meinen Interessen für die Zeit nach dem Abschluss gab. Sehr gut gefallen hat mir auch der Instagram-Kanal, der einen guten Einblick in das Team gibt. Da ich mich nach meinem Studium gerne in verschiedenen Marketing-Bereichen ausprobieren wollte, habe ich mich besonders darauf gefreut, im Rahmen des Traineeships verschiedene Abteilungen in einer Online-Marketing-Agentur kennenzulernen. Laura Nelle, Senior Specialist SEA

Der erste Arbeitstag

Am ersten Tag lernen die Trainees das Unternehmen kennen, wobei ihnen erfahrene Projecter als persönliche PatInnen zur Seite stehen. Als erste AnsprechpartnerInnen bieten sie einen kleinen Rundgang durch die Büroräume in der Leipziger Innenstadt und erklären die wichtigsten Tools, Workflows und Routinen. Es gibt natürlich auch diverse Vorstellungsrunden mit allen KollegInnen, die coronabedingt vor allem per Zoom, aber auch im Büro stattfinden.

Der Projecter Onboarding Guide

Alle neuen KollegInnen lernen den Projecter Onboarding Guide kennen, der detaillierte Einblicke in die verschiedenen Fachbereiche der Agentur gibt. Google Ads, Affiliate Marketing, SEO, SEA, SMA, Social Media und Google Analytics: Zu all diesen Themen stehen nicht nur unzählige Infos zur Verfügung, sondern es wartet auch eine Vielzahl an Aufgaben, um die Bereiche genauer kennenzulernen. Sind die Aufgaben fertig bearbeitet, wird jeder Teil mit KollegInnen aus den jeweiligen Fachbereichen besprochen, um Fragen direkt klären zu können.

Nach meinem Bachelor wollte ich unbedingt arbeiten und nicht weiter studieren. Darum habe ich nach Traineeships Ausschau gehalten, die sich mit Kommunikation und Kreativität beschäftigen. Die Stellenausschreibung bei Projecter, die guten Bewertungen auf Arbeitgeber-Vergleichsportalen, attraktive Boni und das junge Team haben mich damals überzeugt. Natürlich fande ich das Thema Online Marketing auch super spannend und vor allem zukunftsorientiert. Damian Krüger, Trainee Online Marketing

Die Rotation

Nach dem Onboarding, also der allgemeinen Einarbeitung, startet die Rotation. Das bedeutet, die neuen Trainees durchlaufen alle Abteilungen für jeweils einen Monat und werden direkt in die KundInnenarbeit einbezogen. So lässt es sich schnell Praxiserfahrungen sammeln. Mit Start der Rotation übernimmt die Patenschaft dann ein Teammitglied aus dem jeweiligen Fachbereich. Den Trainees steht damit immer eine Person mit Expertenwissen zur Seite. Vor jedem Wechsel in eine neue Abteilung gibt es außerdem ein umfangreiches Feedbackgespräch, in dem gemeinsam über die geleistete Arbeit und über die individuellen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung gesprochen wird.

Jetzt wird’s ernst: Der finale Einstieg

Nach ungefähr einem halben Jahr Rotation wechseln dieTrainees in die final vorgesehene Abteilung – das kann Content & Creative, SEA, SEO, Affiliate Marketing oder Web Analytics sein. Dort durchläuft der Trainee nochmals ein fachliches Onboarding und übernimmt die ersten Aufgaben direkt für KundInnen. Zwar arbeiten die Trainees hier noch nicht in vollständiger Eigenverantwortung, jedoch werden die Zuarbeiten immer umfangreicher und es stehen auch die ersten Kunden-Meetings an.

Bei den größeren Projekten, in die ich als Trainee in den Teams Content & Creative und SMA eingebunden war, konnte ich schnell am praktischen Beispiel dazulernen. Sich diesen Herausforderungen zu stellen, hat mir viel Spaß gemacht. Toll fand ich es auch, immer wieder neue Teams kennenzulernen und somit vertrauter mit der Agentur zu werden. Alexander Bitterlich, Trainee Online Marketing SEA

Der Abschluss des Traineeships

Eine lehrreiche Zeit geht zu Ende: Nach einem Jahr ist das Traineeship schließlich vorbei. In einem abschließenden Gespräch erhalten die Trainees ein umfangreiches Feedback von den beteiligten KollegInnen. Je nach Feedback und Vorlieben des Trainees werden dann alle weiteren Schritte sowie eine potenzielle Übernahme besprochen. Übrigens: Unsere Übernahmequote bei Projecter liegt bei fast 100 Prozent! 😉

Wie geht es nach dem Traineeship weiter?

Nach einem Jahr umfassender Einarbeitung und Praxiserfahrung gibt es eigentlich nur eine logische Konsequenz: den direkten Berufseinstieg bei Projecter. Eine Übernahme ist das erklärte Ziel des Traineeships, da wir als Agentur die Ausbildung als idealen Weg zu dringend gesuchten Fachkräften verstehen. Wer sein Traineeship also erfolgreich abschließt und sich bei Projecter wohl fühlt, kann als Junior Specialist starten.

Junior Specialists betreuen bei Projecter direkt die ersten KundInnen. Zusammen mit dem oder der Vorgesetzten werden außerdem die Ziele für die persönliche Weiterentwicklung innerhalb der Agentur gesetzt. Dabei geht es vor allem darum, welche Rollen der ehemalige Trainee zukünftig einnehmen kann – sei es vorrangig im Account- oder Projektmanagement für KundInnen, im Support bei internen Projekten wie dem Blog oder allgemein als AnsprechpartnerIn für zuvor vereinbarte Fokusbereiche.

Ich bin als Praktikant bei Projecter gestartet, weil ich in den letzten Zügen meines Studiums schon mal etwas Praxisluft schnuppern wollte. Anschließend habe ich das Team als Werkstudent unterstützt. Weil ich mein Aufgabenfeld sehr spannend fand und das Team liebgewonnen hatte, war der nächste Schritt zum Trainee naheliegend. Das Traineeship hat mir die Möglichkeit geboten, in einem noch sehr geschützten Raum ein Know-How-Fundament aufzubauen und dieses dann schon praktisch anzuwenden. Auf jeden Fall hat es mir geholfen, mit einem sicheren Gefühl als Junior zu starten, und mir das Rüstzeug mitgegeben, das ich für mein Aufgabenfeld benötige. Jakob Palmer, Junior Specialist SEO

Für wen eignet sich ein Traineeship?

Wer frisch aus dem Studium kommt und darauf brennt, Praxiserfahrungen im Online Marketing zu sammeln, sollte auf jeden Fall über ein Traineeship bei Projecter nachdenken. Das Beste: Projecter bietet allen Trainees die Chance, sich je nach persönlichen Vorlieben, vorherigen Erfahrungen und individuellen Fähigkeiten in gewissen Bereichen zu spezialisieren.

QuereinsteigerInnen können über das Traineeship in eine zukunftsfähige Branche einsteigen, die aufgrund ihres ständigen Wandels jeden Tag neue spannende Aufgaben und Herausforderungen bereithält. Wichtig sind dabei ein grundlegendes technisches Verständnis, eine Online-Affinität, unternehmerisches Denken und natürlich eine Begeisterung für das Thema Online Marketing.

Leider habe ich mich während meines Studiums nicht direkt im Online-Marketing-Bereich ausbilden können. Zwar wurde Marketing als Teil des Studiums angeboten, jedoch war es kein Teil der Lehrveranstaltung. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändern wird. Deswegen habe ich mich neben dem Studium für eine Weiterbildung entschieden und selbstständig einen Digital Marketing Nanodegree über Udacity mit finalem Praxisteil absolviert. Die Lerninhalte waren breit gefächert von der Customer Journey im Allgemeinen bis hin zu Auswertungen von Social Media Kampagnen. Shahd Afram, Trainee Online Marketing

Und last but not least zum Thema Work-Life-Balance: Projecter überlässt es übrigens allen MitarbeiterInnen, ob sie lieber im Büro oder im Home Office arbeiten möchten. So kann die Arbeit bestmöglich mit dem Privatleben abgestimmt werden.

Das alles klingt nach einem Berufseinstieg, der dir gefallen würde? Dann bewirb dich doch bei uns! Mehr zu den Voraussetzungen findest du direkt in den Stellenbeschreibungen auf unserer Job-Seite. Weitere Einblicke in die Einstiegsmöglichkeiten bei Projecter – ob als Trainee, WerkstudentIn oder PraktikantIn – und die Möglichkeiten für QuereinsteigerInnen findest du auf unserem Blog.