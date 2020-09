Unser Erfahrungsbericht: Umstieg von einer lokalen Cloudspeicherlösung hin zu Microsoft SharePoint Online mit Onedrive

Arbeiten in der Cloud, Daten in der Cloud, paralleles Arbeiten an Dokumenten, Zugriff auf Daten von jedem Standort. Diese Begriffe hat wohl jeder schonmal gelesen, wenn es um Digitalisierung geht oder, wie nun seit Anfang 2020 aktuell, das Verlagern der Arbeit aus dem Büro ins Homeoffice aufgrund der Corona-Pandemie. Aber was bedeuten diese Schlagworte nun konkret? Am Beispiel des Umstiegs von unserer privaten und lokalen Cloudspeicherlösung hin zu SharePoint Online, soll das in diesem Artikel etwas greifbarer gemacht werden. Wir stellen die Gründe für unseren Umzug vor, welche Überlegungen dabei eine Rolle gespielt haben und wie wir konkret vorgegangen sind, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu schaffen.