People & Operations Jahresrückblick 2022

Ein ganzes Jahr voller Aufgaben, Projekte, Meetings und Ideen ist nicht nur in den Projecter-Fachteams aus den Bereichen Performance, PSW und Content & Creative vorbei: Auch im People & Operations Team, das sich allen Themen „drumherum“ – der IT, dem Office Management, dem Rechnungswesen und auch HR – widmet, ist 2022 viel passiert. Als Team Lead bin ich mit großen, ambitionierten Erwartungen an das Jahr herangegangen, aber zu 100 % überzeugen konnte es mich dann nicht. Denn ganz klar: was auch in anderen Unternehmen dazwischen kommt, war dann doch oft wieder das Leben. Von den vielen Projekten, die mein Team und ich erfolgreich angegangen sind – groß und klein – zeige ich euch hier in unserem P&O-Jahresrückblick eine Auswahl.

Likeminded: Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz

Seit März 2022 arbeiten wir bei Projecter mit Likeminded, einem Tool-Anbieter und Partner für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, zusammen. Das Unternehmen bietet Workshops, Meditationen und auch Einzelcoachings an. Nach einer Testphase von zwei Monaten mit 15 Mitarbeiter*innen haben wir die Zusammenarbeit ausgeweitet, so dass wir jetzt einem Großteil unseres Teams die Möglichkeit geben, sich professionell auszutauschen, sich in verschiedenen Bereichen des Lebens (mental) zu stärken und Hilfe und Beratung zu holen, wo die beste Freundin oder die Eltern dann auch nicht mehr weiterhelfen können.

Das Fazit der Nutzer*innen? Sie sind sehr zufrieden und konnten gestärkt aus ihren Sessions und Workshops hervorgehen. Die Teilnahme der Kolleg*innen an dem Coachings und Workshops ist für Projecter als Arbeitgeber völlig anonym. Wir stellen nur die Rahmenbedingungen her.

Unser Thema des Jahres 2022

Die Wiedereröffnung der Büros

Ich hatte mir am Anfang des Jahres tatsächlich vorgenommen, die Anzahl unserer Nachrichten zu Corona, zu Büroschließungen, teilweiser Büro-Wiedereröffnungen und auch erneuter Büroschließungen aus dem letzten Jahr zu zählen. Aber am Ende war das eine Wahrheit, der ich nicht wirklich ins Auge blicken wollte. Was ich aber weiß? Wie froh ich war, als ich zu Beginn des Sommers endlich die Nachricht in unsere Team-Channels tippen konnte: die Projecter Büros werden ohne jegliche Einschränkung wieder geöffnet. Das hat nach mehr als zwei Jahren eingeschränkter bis gar keiner Öffnung wirklich unglaublich gut getan.

Nach wie vor arbeiten wir bei Projecter im Rahmen eines hybriden Arbeitsmodells zwischen Home Office und Büro. Jede*r kann sich seinen Arbeitsort so aussuchen, dass es am besten passt. Aber wir müssen nicht mehr nachzählen, ob die maximale Besucherzahl in den Büros vielleicht schon ausgeschöpft ist und können so unseren Mitarbeiter*innen ein noch flexibleres Arbeiten ermöglichen.

Bei Projecter haben wir gemeinsam auf die Wiedereröffnung der Leipziger Büros nach zwei Jahren fast vollständigem Home Office angestoßen.

Die Projecter-Sommersause

Ein ganz großes Highlight in diesem Jahr war das Projecter-Sommerfest. Bis vor Corona gab es auch bei uns immer traditionell eine Weihnachtsfeier mit allen Kolleg*innen. Doch schon im Herbst 2021 haben wir uns dafür entschieden, für 2022 ein Sommerfest zu planen. Ein Sommerfest, bei dem alle draußen sein können, die einschränkenden Maßnahmen vielleicht nicht so strikt sind und wir einfach das gute Wetter genießen können.

Es war ganz wunderbar, nach einer gefühlten Ewigkeit einmal wieder die Kolleg*innen „in echt“ zu sehen bzw. überhaupt das erste Mal vor Ort zu sehen und nicht per Webcam kennen zu lernen. Wer mehr lesen möchte, findet hier Lauras Rückblick auf unser großes, sommerliches Wiedersehen in der Leipziger Villa Hasenholz.

Eindrücke von der Projecter-Sommersause 2022 in der Villa Hasenholz (Fotos: Michael Bomke)

Die neue Personal-Software Kenjo

Schon im letzten Jahr haben wir im Hintergrund an der Einführung unserer Personal-Software Kenjo gearbeitet. Mit Start des neuen Jahres ist die Software auch für alle unsere Mitarbeiter*innen live gegangen und vereint auf einer Plattform, was wir vorher mit Hilfe verschiedener Plattformen und Tools gelöst haben. Wir sind nach wie vor am Optimieren und Ausprobieren, um dort alle Prozesse so schlank wie möglich, aber so detailliert wie nötig abzubilden und uns und dem Team alles rund um das Thema Personal-Administration so leicht wie möglich zu machen.

Unser IT-Audit

Wir haben lange darüber nachgedacht und viel philosophiert, wie wir die Projecter-IT auf das nächste Level heben und fit machen, für alles was da kommt. Doch was kommt da überhaupt auf uns zu? Welche Anforderungen müssen wir erfüllen, wo sind wir schon gut, wo können wir noch besser werden und was können wir auch sein lassen? Nach einigen Terminen war uns klar: Das schaffen wir nicht allein.

Mit unserer Teamgröße, den verschiedenen Standorten und dem hybriden Arbeitsmodell hatten wir so viele unbekannte Variablen in unserer Gleichung, dass wir uns den Support der Kupper IT GmbH geholt haben. Zu unserer Struktur wurden uns 1.000 Fragen gestellt, sie wurde bewertet und begutachtet. Wir sind mit einem guten Gefühl aus dem Termin herausgegangen und haben nun einen Fahrplan für das 2023. Wir freuen uns auf die weitere Arbeit und alles, was wir gemeinsam lernen werden.

Und während ich das hier so schreibe, muss ich vielleicht doch ein paar Worte vom Anfang dieses Blogartikels revidieren: 2022 hat mich doch ziemlich überzeugt. Überzeugt, dass wir spannende Projekte begonnen und auch umgesetzt haben. Überzeugt, dass sich einige meiner Erwartungen an das Jahr erfüllt haben. Und vielleicht gehe ich an das nächste Jahr auch noch mal anders heran – und denke erstmal etwas kleiner.

Wer mehr darüber wissen möchte, was wir bei Projecter vor allem im Hintergrund umgesetzt haben: schreibt mir doch gerne eine Nachricht! Regelmäßige Einblicke in unser Agenturleben und was die Projecter-Crew tagtäglich erlebt, seht ihr außerdem auf Instagram.