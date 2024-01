Wer ab und zu auf dem Projecter-Blog nachschaut, was es in unserem Agenturleben Neues gibt, hat bestimmt schon mal von meinem People & Operations Team und mir gelesen. Wir sind das Team bei Projecter, das die Kolleg*innen bei allem rund um ihre Arbeit supportet – sei es der Bereich IT, das Office Management, das Rechnungswesen oder HR. Dabei machen wir aber auch noch viel, viel mehr als E-Mailadressen einzurichten, Rechnungen zu schreiben oder uns mit der Organisation des nächsten Erste-Hilfe-Kurses zu beschäftigen. Aber was hat unser Team dieses Jahr so umgetrieben und welche Themen haben uns als Agentur allgemein viel beschäftigt? In diesem Blogartikel geben wir euch gerne ein paar Einblicke.