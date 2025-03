Nicht jedes Partnerprogramm erfüllt die gewünschten Ziele. Das Problem dabei liegt oft nicht am Kanal Affiliate Marketing selbst, sondern an einer fehlenden strategischen Ausrichtung, ungenutzten Potenzialen oder veralteten Strukturen im Programm. Ein Affiliate-Programm wird oftmals schnell „nebenbei“ aufgesetzt oder über die Jahre nicht aktiv betreut. Dabei entwickelt sich die Branche stetig und rasant weiter, und nur wer seine Prozesse regelmäßig überprüft und in der Branche up-to-date bleibt, kann sich langfristig gegenüber dem Wettbewerb behaupten. Ein objektiver Blick von außen hilft dabei, Schwachstellen aufzudecken und gezielt Optimierungen vorzunehmen.

Ist dein Affiliate-Programm wirklich optimal aufgestellt?

Läuft dein Partnerprogramm effizient und erzielt nachhaltige Erfolge? Dann bist du bereits gut aufgestellt. Bist du hingegen unsicher, ob dein Tracking, deine Partnerauswahl oder dein Provisionsmodell noch zeitgemäß sind? Dann kann eine tiefgehende Analyse im Rahmen eines Affiliate Audits neue Potenziale offenlegen.

In diesem Artikel erfährst du, wann ein Audit sinnvoll ist, welche Stellschrauben es gibt und wie du dein Programm so optimieren kannst, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Wenn du noch kein Affiliate-Programm hast und an einer Integration des Kanals in deinem Marketing-Mix interessiert bist, empfehlen wir dir unseren Beitrag zur Potenzialanalyse.

❌ Du kennst deine aktivsten Publisher nicht oder weißt nicht, welche Form von Werbeleistung sie erbringen.

❌ Dein Programm läuft „nebenbei“ und hat keine klaren internen Ziele oder KPIs.

❌ Du bietest allen Publishern die gleiche Vergütung – unabhängig von ihrer Leistung.

❌ Deine Provisionsstrategie ist nicht auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet.

❌ Dein Tracking-System ist veraltet oder erfüllt nicht alle Datenschutzanforderungen.

❌ Du bist unsicher, ob dein Affiliate Marketing profitabel ist (CPO, KUR).

❌ Du hast keine Strategie, um neue Top-Publisher und Affiliates zu gewinnen.

Im Laufe der Zeit haben wir bei Projecter viele Affiliate-Programme aufgesetzt, optimiert und übernommen. Dabei sind uns häufig ungenutzte Potenziale und Herausforderungen in der Betreuung aufgefallen, die sich gezielt angehen lassen. Unsere Affiliate Audit bietet eine umfassende Analyse und Optimierung von Partnerprogrammen. Als neutrale Instanz bewerten wir Programme objektiv und im Sinne der Shop-Betreiber*innen, um fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dabei vermitteln wir sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Praxisanweisungen, die für das Partnerprogramm in Frage kommen. Die Analysen und Empfehlungen werden individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten und mit Blick auf nachhaltiges und inkrementelles Umsatzwachstum gestaltet.

Wo genau wir bei unseren Audits ansetzen, liest du im Folgenden.

10 Kernaspekte unseres Affiliate Marketing Audits

Jedes Partnerprogramm sollte stets individuell bewertet werden und auch die Ziele variieren natürlich je nach Shop und Unternehmen. Trotzdem gibt es wesentliche Kernaspekte, nach denen man jedes Partnerprogramm bewerten kann.

1. Auswahl des richtigen Affiliate-Netzwerks: der Grundstein deines Erfolgs

Das Affiliate-Netzwerk bildet das Herzstück deines Partnerprogramms – hier laufen Tracking, Abrechnung, Kooperationsvermittlung und Datenanalyse zusammen. Die Wahl des richtigen Netzwerks entscheidet darüber, wie effizient dein Partnerprogramm performt und ob du dein Umsatzpotenzial voll ausschöpfst.

Worauf es bei der Netzwerkwahl ankommt:

Funktionalität und Technologie: Bietet das Netzwerk die benötigten Tracking-Optionen, Schnittstellen (APIs) und Tools für eine effiziente Verwaltung? Finanzielle Aspekte: Sind die Kosten für dein Unternehmen sinnvoll? Gibt es versteckte Gebühren oder unvorteilhafte Vertragsbedingungen? Ausrichtung und Skalierbarkeit: Passt das Netzwerk zu deinen Unternehmenszielen? Passende Publisher: Unterstützt das Netzwerk die richtigen Affiliates und Traffic-Modelle, die zu deinem Unternehmen und Vorhaben passen? App-Tracking und Omnichannel-Fähigkeit: Falls dein Shop eine App oder Cross-Device-Käufe unterstützt, muss das Netzwerk über starkes App-Tracking und Cookieless-Lösungen verfügen.

Viele Advertiser treffen ihre Partner-Netzwerkwahl, ohne vorab eine neutrale Analyse über die verschiedenen Möglichkeiten gemacht zu haben, was zu langfristigen Nachteilen führen kann. Veraltete Technologien, mangelnde Datenschutzkonformität oder unpassende Standard-Setups in Netzwerken verschenken Potenzial für dein Programm. In einem Audit prüfen wir objektiv, wie passend das aktuelle Netzwerk für dein Partnerprogramm ist, identifizieren ggf. bessere Alternativen oder optimieren dein bestehendes Set-up für eine bessere Sicht- und Skalierbarkeit.

2. Publisher-Analyse: die richtigen Partner*innen für dein Affiliate-Programm

Es gilt, die Publisher-Basis zu prüfen, um festzustellen, ob die Partnerschaften mit den Zielen und der Unternehmensphilosophie übereinstimmen. Es reicht nicht aus, einfach viele Publisher im Programm zu haben – sie müssen auch zu deiner Marke, Zielgruppe und Unternehmensstrategie passen.

Ist die gesamte Customer Journey abgedeckt und werden alle Advertiser-Restriktionen eingehalten? Hier lassen sich oft Optimierungsmöglichkeiten und potenzielle neue Partner*innen identifizieren. Nicht jeder Publisher ist perfekt geeignet für den Shop – auch, wenn es in den Sales-Gesprächen mit den Affiliates so klingt.

Warum ist eine Publisher-Analyse wichtig?

Passen die Affiliates zu deinen Unternehmenszielen? Nicht jeder Publisher ist gleich wertvoll – manche generieren nur niedrige Conversion-Raten oder stehen nicht im Einklang mit deiner Brand-Positionierung. Wird die gesamte Customer Journey abgedeckt? Idealerweise sollten deine Affiliates nicht nur am Ende der Customer Journey agieren (Last-Click-Modelle), sondern auch in der Awareness- und Consideration-Phase wirken. Werden alle Restriktionen und Compliance-Regeln eingehalten? Verstöße gegen Branding-Richtlinien oder unerlaubte Werbepraktiken (z. B. unautorisierte SEA-Kampagnen) können deinem Unternehmen schaden (dazu später mehr).

Fakt ist, dass eine unstrukturierte Partnerbasis die Effizienz deines Partnerprogramms beeinträchtigen kann. Daher analysieren wir in einem Audit deine bestehende Publisher-Landschaft, identifizieren hochwertige Publisher im Programm, geben Vorschläge für weitere Top-Publisher, die Potenziale für dein Partnerprogramm bieten, und eliminieren ineffiziente Kooperationen.

3. Wettbewerbsanalyse: So lernst du von der Konkurrenz

Die Konkurrenz schläft nicht. Eine fundierte Wettbewerbsanalyse hilft, Best Practices zu identifizieren, ungenutzte Potenziale zu entdecken und das eigene Partnerprogramm strategisch zu optimieren. Auch lässt sich hier schnell darauf schließen, wie der Kanal bei der Konkurrenz genutzt wird und wo im eigenen Programm Lücken zu finden sind.

Wichtige Fragen sind dabei: Welche Netzwerke und Publisher nutzen Mitbewerber*innen? Wie gestalten sie ihre Provisionsmodelle? Und wo gibt es Chancen, Affiliates für sich zu gewinnen? Doch bloßes Kopieren reicht nicht – entscheidend ist eine klare Differenzierung durch einen eigenen USP. Dadurch kann eine detaillierte Konkurrenzanalyse dazu beitragen, ungenutzte Traffic-Quellen zu identifizieren, smarte Provisionsstrategien zu entwickeln und ein Partnerprogramm mit echtem Mehrwert und Attraktivität für die Affiliates zu entwickeln.

4. Zielgruppenanalyse: die Basis für effektives Affiliate Marketing

Ein erfolgreiches Affiliate-Programm basiert auf einem klaren Verständnis der Zielgruppe. Ein entscheidender Faktor ist, zu wissen, welche Kundensegmente/Personas kaufstark sind, welche Affiliate-Kanäle am besten performen und ob die aktuelle Strategie zur Customer Journey passt. Oft ergeben sich aus dem Audit neue Potenziale, wie etwa ungenutzte Traffic-Quellen oder alternative Publisher-Modelle zu erschließen, die vorher nicht in Erwägung gezogen worden sind.

So können auch langfristige Fehler, wie datenlose Herangehensweisen, ein Mismatch zwischen Publisher-Modellen und Zielgruppen oder das Festhalten an veralteten Strategien vermieden werden. Ein Affiliate-Audit bietet Hinweise darauf, ob die Zielgruppenstrategie optimal auf den Shop und das Partnerprogramm abgestimmt ist und kann auf Verbesserungspotenziale hinweisen. Nicht selten lassen sich daraufhin noch maßgebliche Plattformen zur Steigerung der Reichweite identifizieren. Ihr wünscht euch einen Affiliate Audit? Wir helfen euch gerne!

5. Provisionsstrategie und Budgetierung: die richtige Vergütung für nachhaltiges Wachstum

Die Provision ist die maßgebliche Motivation für einen Großteil aller Publisher, um qualitativ hochwertigen Traffic zu generieren und eine Partnerschaft langfristig halten zu wollen – logisch. Eine attraktive und nachhaltige Provisionsstrategie ist daher entscheidend, um den möglichen Worst-Case zu vermeiden, dass sie sich ausschließlich für die Bewerbung der Konkurrenz entscheiden.

Doch auch hier ist die Balance der Schlüssel zum Erfolg, denn gleichzeitig muss die Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen gesichert bleiben. Eine gut kalkulierte CPO-Strategie oder flexible Vergütungsmodelle, wie CPL, Hybrid-Modelle oder Lifetime-Provisionen, machen das möglich und gewährleisten gleichzeitig strategische und kalkulierbare Freiräume, um mit spezifischen Publishern oder Publisher-Gruppen Bewerbungs-Pushes zu vereinbaren.

Wie bereits unter unseren Optimierungs-Anzeigen erwähnt, ist eine pauschale Vergütung über alle Publisher hinweg, niedrige Provisionen oder eine fehlende Anpassung an Markveränderungen nicht der richtige Weg. Eine smarte, individuell optimierte Provisionsstruktur sorgt dafür, dass das Partnerprogramm rentabel bleibt, wertvolle Affiliates anzieht und langfristig wettbewerbsfähig ist.

6. Klare Zielsetzungen sind der Schlüssel zu langfristigen Erfolgen

Ohne klare Ziele fehlen dem Affiliate-Programm die nötige Strategie und Steuerung. Ohne Vorgaben und klare Anweisungen gibt es keine wasserdichte Strategie. Es sollte bspw. klar definiert sein, ob das Programm primär der Neukundengewinnung, der Bestandskundenpflege oder der Profitabilitätssteigerung dient. Häufige Fehler in schnell aufgesetzten Programmen, die wenig gepflegt werden, sind vage formulierte Ziele, fehlendes oder unvollständiges Tracking oder aber auch unvollständige Erfolgskontrollen der einlaufenden Performance.

Eine strategische, datenbasierte Zielsetzung ermöglicht einem bestehenden Programm die Option auf kontinuierliche Optimierung, sodass langfristig Erfolge sicher gemessen und erzielt werden können und Wachstum gewährleistet werden kann. Ein Audit unterstützt bei der Entwicklung realistischer Zielsetzungen deines Partnerprogramms.

7. Tracking und Web Analytics gewährleisten präzise Performance-Messung

Ein solides Tracking-System ist unverzichtbar, um die Performance eines Partnerprogramms korrekt zu messen und gezielt zu optimieren. Insbesondere eine wirtschaftliche Steuerung der Budgets kann durch effizientes und funktionierendes Tracking gewährleistet werden. Dazu dienen moderne Tracking-Methoden wie First-Party-Tracking oder auch Server-Side-Tracking, welche die Datenqualität und Datenschutzkonformität deines Programms sicherstellen können.

Welches Tracking-Modell ist in eurem Partnerprogramm bisher aktiv? Ist ein reibungsloses Tracking sichergestellt und nachvollziehbar?

Stark vereinfachter Tracking-Prozess (Quelle: Projecter Affiliate Marketing eBook)

Häufige Fehler sind in den meisten Fällen veraltete Tracking-Modelle, ungenaue Attributionen oder fehlende regelmäßige Trackingtests, die auf mögliche Fehler im Tracking oder gar Trackingausfälle hinweisen können. Vor allem im Hinblick auf die Consent-Thematik ein nicht zu vernachlässigender Part.

In Zusammenarbeit mit unserem Web Analytics Team und dem zuständigen Netzwerk checken wir das Tracking-Set-up und geben Empfehlungen zur Optimierung. Denn gerade in Zeiten von deutlichen und schnellen Datenschutzentwicklungen ist Tracking ein essenzielles Thema für jedes Partnerprogramm.

8. Fraud-Sicherheit: Transparenz und Schutz vor Betrugsfällen im Partnerprogramm

Trotz des erfolgsbasierten Vergütungsmodells im Affiliate Marketing können Manipulationen wie Cookie-Stuffing, Ad-Hijacking, Brand-Bidding oder Fake-Leads gefährden (Spoiler: leider gibt es noch Fraud-Fälle, über die ihr hier in aller Ausführlichkeit mehr lesen könnt). Ein effektives Fraud-Detection-System schützt vor ungerechtfertigten Provisionen, sorgt für Transparenz in der Customer Journey und stellt die Einhaltung rechtlicher Vorgaben sicher. Durch Monitoring-Prozesse, moderne Fraud-Detection-Tools und strenge Compliance-Regeln lassen sich verdächtige Aktivitäten frühzeitig erkennen, verringern und beseitigen.

Im Audit prüfen wir, ob ausreichende Maßnahmen zur Fraud-Prävention vorhanden sind, klären über die Risiken für das Programm und die Performance auf und decken entsprechend potenzielle Probleme und Lücken auf. Ziel ist es, mit vertrauensvollen Partner*innen im Programm zusammenarbeiten, die nachhaltigen Erfolg garantieren und volle Transparenz über jegliche Werbeaktivitäten für dein Partnerprogramm gewährleisten.

Aber keine Sorge: Wer jetzt denkt Affiliate Marketing ist nur Fraud, dem können wir eines besseren belehren!

9. Prozessanalyse und Projektmanagement für einen nachhaltigen Erfolg

Affiliate Marketing ist kein Selbstläufer und auch Kampagnen lassen sich nicht mal eben an- und abschalten. Effiziente Prozesse und ein starkes Projektmanagement sind daher essenziell. Viele Unternehmen, die noch frisch im Affiliate Marketing sind, glauben fälschlicherweise oft, dass nach dem Aufsetzen eines Partnerprogramms der Hase quasi von selbst läuft.

Dem Mythos müssen wir leider den Wind aus den Segeln nehmen. Ist das Programm einmal aufgesetzt, geht die Arbeit erst richtig los. Regelmäßige Optimierungen, dedizierte Verantwortlichkeiten für die Betreuung des Kanals und effiziente Arbeitsprozesse sind unentbehrlich, um eine langfristige Performance und das Wachstum des Programm zu gewährleisten.

Aufgrund des häufigen Grundgedankens, dass Affiliate Marketing ein erfolgsversprechender Selbstläufer sei, kommt es oft zu Fehlern, wie mangelnden personellen Ressourcen, fehlenden Optimierungsprozessen oder unzureichendem Know-How über die Branche und den Kanal, die die Potenziale stark einschränken.

In einem Audit zeigen wir auf, wo bei der nachhaltigen Betreuung eines Programms unabdingbarer personeller Einsatz gefragt ist. Nicht selten können wir als Agentur auch direkt supporten und übernehmen. Wir bewerten dahingehend deine internen Prozesse und Ressourcen. Außerdem können wir zusätzlich Schulungen und Workshops bieten, um das Team optimal aufzustellen oder gar selbst über eine Betreuung sprechen.

10. Attraktivität deines Partnerprogramms: Warum sollten Publisher mit dir zusammenarbeiten?

Auch vor der eigenen Haustür sollte gekehrt werden. Nicht immer ist der Shop konkurrenzfähig oder attraktiv zur Bewerbung, wenn die Konkurrenz schlichtweg attraktiver ist. Ein erfolgreiches Affiliate-Programm überzeugt insbesondere durch attraktive Konditionen für die Publisher.

Hochwertige Publisher wählen i.d.R. die Programme mit wettbewerbsfähigen Provisionen, einer starken Marke und einem Conversion-starken Shop. Exklusive Aktionen, ein direkter Support bei Nachfragen und (hier haben wir es wieder) moderne Tracking-Technologien steigern zusätzlich die Attraktivität. Schwierigkeiten bei der Ergänzung des Programms um starke Publisher ergeben sich häufig aus zu niedrigen Provisionen, fehlenden USPs oder einer schwache CVR im Shop.

Im Audit stellen wir dein Partnerprogramm auf den Kopf und schauen ganz individuell, welche Stellschrauben wir drehen können, um es möglichst attraktiv für Publisher zu machen und so ein langfristiges Wachstum sicherzustellen.

Bonus: zwei zentrale Punkte für dein Partnerprogramm

Wirtschaftlichkeit und strategische Einbindung: Warum Affiliate Marketing ein essenzieller Umsatzkanal ist

Neben den Kernaspekten des Programms selbst gilt es ebenso, den gesamten Kanal zu beurteilen, einzuordnen und für euer Unternehmen zu beurteilen. Jedes Partnerprogramm hat einzigartige Anforderungen hinsichtlich der Strategie, des Provisionsmodells und der Publisher-Basis. Um die volle Wirtschaftlichkeit deines Partnerprogramms auszuschöpfen, müssen Budget, Strategie und Synergien optimal aufgestellt sein.

Wir gehen auf individuelle Anfragen ein und liefern konkrete Handlungsanweisungen sowie ehrliche Bewertungen. Unser Ziel ist es, den Weg von der Theorie in die Praxis zu ebnen. Wir fokussieren uns unabhängig davon aber ebenso auf zwei weitere Kernthemen:

1. Kosten-Nutzen-Analyse

Eine der wichtigsten Ressourcen neben dem zeitlichen Aufwand ist oftmals das Budget. Der Vorteil des Affiliate-Kanals gegenüber anderen Kanälen wie Google Ads oder Social Media Ads, die oft auf Klick- oder Impression-Basis abrechnen, ist das Vergütungsmodell. Affiliate Marketing bietet Unternehmen planbare Kosten und eine hohe Skalierbarkeit, da die Kosten in den meisten Fällen pro Transaktion von Anfang an kalkulierbar sind. Kosten entstehen also nur bei tatsächlichem Erfolg. Zudem ermöglicht eine gezielte Provisionsstrategie, Werbekosten direkt auf die Neukundengewinnung auszurichten, anstatt lediglich bestehende Umsätze zu vergüten.

Trotz der genannten Vorteile gibt es immer wieder Fehlannahmen, die die Advertiser von einer intensiveren Nutzung des Kanals abhalten. So wird oft angenommen, dass Affiliate Marketing teurer sei als andere Online-Marketing-Kanäle oder Bestandskund*innen ohnehin im Shop kaufen würden. Das führt u.a. zu Fehlentscheidungen, die die Kosten-Nutzen-Effizienz des Kanals stark schmälern können und zu Unsicherheiten auf Advertiser-Seite führen.

Unsere Lösung: Wir analysieren die Wirtschaftlichkeit deines Programms, um zu überprüfen, ob der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag steht, und behandeln dabei auch die Frage, ob dein Budget optimal für eine maximale Rentabilität und das Wachstum deines Programms genutzt wird.

2. Strategische Einbindung in den gesamten Marketing-Mix: Warum Affiliate Marketing unverzichtbar ist

Nicht selten gibt es wesentliche Überschneidungen in den Online Marketing Channels, die es sowohl analytisch als auch strategisch zu beachten gibt – sei es in den Zielen, der Performance-Messung oder dem Tracking. Beispielsweise sollten Affiliate-CSS-Kampagnen immer mit hauseigenen Google-Shopping-Aktivitäten abgestimmt werden. Richtig integriert, kann Affiliate sogar Paid Ads & SEO ergänzen und effizienter machen.

Beispielsweise steigern Gutschein-Affiliates, Testberichte und Preisvergleichsseiten nicht nur die Conversion-Rate in einem Kanal, sondern optimieren auch die Performance von Paid Ads und SEO, indem sie Vertrauen und Kaufanreize schaffen. Ein weiterer Vorteil ist der SEO-Boost durch Content-Affiliates wie Blogs oder Testseiten, die organische Rankings stärken, ohne dass Unternehmen selbst hohe Investitionen in die Content-Produktion tätigen müssen. Auch für PPC- und Social-Ads-Kampagnen bietet Affiliate Marketing Mehrwert, indem es zusätzliche Touchpoints schafft und Retargeting-Maßnahmen verbessert. Gleichzeitig zählt der Kanal zu den transparentesten im Marketing-Mix, da jede Transaktion und jeder Partner präzise trackbar ist, was eine gezielte Optimierung ermöglicht.

Einige Fehlannahmen sorgen allerdings oft dafür, das Potenzial des Affiliate-Kanals ungenutzt zu lassen. So wird fälschlicherweise angenommen, dass der Kanal in Konkurrenz zu Google Ads oder Social Media steht, obwohl er tatsächlich als sinnvolle Ergänzung für anderer Strategien dienen kann. Auch lässt sich durch gezieltes Partner-Management, klare Guidelines und Performance-Analysen steuern, mit welchen Affiliates zusammengearbeitet wird – von fehlender Kontrolle ist also keine Spur.

Wir setzen dein Affiliate-Programm bei einem Affiliate-Audit in den Kontext des gesamten Online-Marketing-Funnels, um Synergien effektiv zu nutzen und Besonderheiten aufzuklären.

Maximiere das Potenzial deines Affiliate-Programms mit unserem Audit

Im Rahmen unserer Affiliate Audits prüfen wir gemeinsam mit euch, den Advertisern, ob das Partnerprogramm aus strategischer, wirtschaftlicher und technischer Sicht auf dem richtigen Weg ist. Mit über zehn Jahren Erfahrung im Affiliate Marketing helfen wird dir, dein bestehendes Programm inkrementell, nachhaltig und zukunftsfähig aufzubauen, um ein nachhaltiges Wachstum zu sichern.

Bist du neugierig geworden und möchtest gemeinsam mit uns herausfinden, ob in deinem Programm noch unentdeckte Potenziale schlummern? Dann buche jetzt ein unverbindliches Erstgespräch und nimm Kontakt zu unserem Projecter-Kollegen Alexander Schenk auf.