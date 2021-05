Affiliate Marketing Auslese April 2021

Die Diskussion um das TTDSG und die ePrivacy geht in die nächsten Runden und ist im April ungefähr genauso wechselhaft wie das Wetter. Während wir also auf die Zukunft der Cookies schauen und uns für mögliche Konsequenzen rüsten, dreht sich die Affiliate-Welt natürlich trotzdem weiter. Welche Rechtsprechung sich zur Abwechslung mal wieder zugunsten von uns Affiliates gestaltet und was uns im April sonst so beschäftigt hat, lest ihr in der neuen Auslese.

Neuigkeiten aus der Branche

Black Friday – ein Ende in Sicht im Markenstreit?

Dass einer der wichtigsten Tage des Online- (und Offline-)Shoppings seit langer Zeit als eingetragener Markenname gesichert war und somit zahlreichen Merchants sowie Affiliates einige Steine in den Weg gelegt wurden, wissen die wenigsten NutzerInnen. In unserer Branche allerdings war es schon immer ein wichtiges Gesprächsthema. Umso größer war die Freude, als wir Mitte des Monats die Info bekamen, dass das Landgericht Berlin die Löschung der Marke „Black Friday“ bewilligt hat. Ob es daran einen Haken gibt und wie genau das Urteil am Ende begründet wurde, hat meine Kollegin Franziska in unserem Blogbeitrag zu der gesamten Thematik noch einmal zusammengefasst.

Speaking of Black Friday und passende Leseempfehlung: Wie die Cyberweek, der Black-Friday und Weihnachtsaktionen so in unseren Partnerprogrammen performen und welcher Anlass am meisten Aufschwung in den Zahlen bringt, hat mein Team Lead Robert in einem anderen Blogbeitrag ebenfalls ausgewertet und ist zu ziemlich interessanten Ergebnissen gekommen.

Webgains Accelerate 2021 – Accelerate your eCommerce Growth

Webgains hat zum hauseigenen Event eingeladen: Auf der Webgains Accelerate 2021 trafen sich Affiliate Marketers aus aller Welt und diskutierten an drei Tagen über die wichtigsten Trends unserer Branche. Auch Projecter war dieses Mal mit von der Partie: Johannes Rauner, Head of Partner Management, SEO & Web Analytics, war nämlich Teil einer spannenden Talkrunde auf dem Event. Gemeinsam mit Richard Oberhofer von Webgains selbst, Sebastian Henrich von der Regenbogenkreis GmbH, Nawid Company von Next Level Affiliate Marketing und Yvonne Hansen von der advanced store GmbH hat er darüber gesprochen, wo wir in Deutschland mit Affiliate Marketing ansetzen können und warum genau unser Kanal für Firmen und Website-BetreiberInnen immer noch vielversprechend ist.

Natürlich gab es bei den rund 16 Themenrunden noch weitaus mehr Highlights, die wir Affiliate ManagerInnen ans Herz legen wollen:

Internationalisierung von Marken mit Affiliate Marketing

Webgains Academy Insights

Erfolgsgeschichten mittelständischer Unternehmen

Mythen im Affiliate Marketing

Trends und nicht zu verhindernde Änderungen unserer Branche

Für alle, die sich die Veranstaltung und die einzelnen Vorträge noch einmal anschauen wollen gibt’s das ganze Event zum Nachschauen direkt bei Webgains.

Abbildung 1 Screenshot der ExpertInnenrunde „Taking it to The Next Level in Germany“

Neues Nischennetzwerk – insuranceAds

Viele Branchen erfordern ihre ganz eigenen Tools, Abrechnungsmodelle und vor allem Expertisen. Bereits vor einiger Zeit hat Consumendo das Nischennetzwerk energyAds ins Leben gerufen, um gerade im Energiesektor mit Expertise und Spezialisierung weitere Potenziale zu nutzen. Seit kurzem kommt ebenso die Versicherungsbranche in den Genuss eines eigenen Netzwerks. Ob Consumendo auch mit insuranceAds nachhaltig Potenziale in Nischen nutzen kann, bleibt abzuwarten. Wir sind gespannt und freuen uns auf mögliche Kooperationen und neue Partnerprogramme.

Die Health- und Beautyindustrie unter der Lupe von Awin

Ganz nach dem Motto „Nach der Auswertung ist vor der Auswertung“ knüpft Janina von Awin mit weiteren Industrie-Insights an die Analyse des Haus- und Garten-Segments aus dem letzten Monat an. Dieses Mal dreht sich alles um die Health- und Beauty-Industrie.



Dass die Sales im Online Business zu Corona-Zeiten einen starken Anstieg verzeichnen und somit die Conversions und Umsätze stetig im Wachstum sind, ist mittlerweile in der Retail-Branche kein Geheimnis mehr.

Während nämlich im Beitrag zur Haus- und Gartenbranche der durchschnittliche Warenkorbwert stetig abnimmt, ist sie im Health- und Beauty-Bereich konstant. Der Zuspruch zum Online Shopping gerade in dieser Branche ist nicht nur dank Influencer-Kooperationen und Shoppingtagen wie Black Friday oder der Cyberweek konstant, sondern auch allgemein in einem starken Wandel hin zum Online Shopping. Für die Marken gilt also, den Fokus weiterhin in diese Kanäle zu legen und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Gängige Mythen und Workarounds im Affiliate Business

„Wir machen doch selbst Google Ads!? Wir brauchen keine CSS-Affiliates!“ oder „Gutscheinseiten wollen doch nur unser Geld! Die Sales bekommen wir auch auf anderen Wegen“ – in der täglichen KundInnenarbeit haben wir mit zahlreichen Mythen, Gerüchten und unbegründeten Behauptungen zu tun, die mal mehr und mal weniger realitätsnah sind.

In einem neuen Beitrag auf dem affiliateblog.de haben sich Dr. Siamak Haschemi von Ingenious Technologies und Daniel Enders von BlueSummit den gängigsten Affiliate-Mythen gewidmet und geprüft, ob da wirklich was dran ist. Ein lesenswerter Artikel, der insbesondere für Gutschein- und CSS-Kooperationen Licht ins Dunkel bringen kann.

Auch wir haben uns bereits ausgiebig mit diesen Thematiken beschäftigt und ein paar weitere gängige Affiliate-Mythen genauer unter die Lupe genommen. In einem separaten Blogbeitrag erfahrt ihr außerdem, was es bei CSS-Kooperation im Affiliate Marketing zu beachten gibt. Auch haben wir dazu einen renommierten CSS-Affiliate von solute befragt, um die andere Seite zu verstehen. Was mein Kollege Johannes unabhängig davon von Gutschein-Affiliates und deren Bedeutung im SEO hält, lest ihr hier.

Ein Blick in die Zukunft der Cookies

In einem Beitrag auf affiliateblog.de hat sich Markus Kellermann dem Thema Cookies gewidmet. Da die Bundesregierung die Rechtslage noch in diesem Jahr mit dem neuen Entwurf zum Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (kurz: TTDSG) klären möchte und dies in jedem Fall Auswirkungen auf die gesamte Affiliate-Branche haben wird, ist das Thema allgegenwärtig und sollte von uns Marketers sorgsam beobachtet werden. Der Artikel von Markus gibt dabei einen wirklich guten Rundumschlag zu der Thematik und vor allem den aktuellen Problemen und Meinungsverschiedenheiten.

Facebook: Instagram und Affiliate Marketing?

Auch an Facebook ist der Affiliate- und Influencer-Marketing-Aufschwung nicht unbemerkt vorbeigegangen. Der Social-Media-Riese plant laut t3n neue Unternehmungen für Produktplatzierungen. Es soll einen Marktplatz geben, auf dem Content Creators passende KooperationspartnerInnen finden können. Auch ein dedizierter Affiliate-Marktplatz auf CPC-Basis sei in Planung. Ob wir als Affiliate-Marketers nun endlich weitere Möglichkeiten auf Social-Media-Plattformen bekommen, bleibt abzuwarten. Wir sind gespannt, welche Möglichkeiten daraus entstehen und wie vor allem Awin, Webgains, retailAds und Co. darauf reagieren werden. Vielleicht wird es sogar Möglichkeiten zur nahtlosen Anbindung geben – wir werden ja wohl mal träumen dürfen 😉

Publisher

Anlässe für Affiliates im Mai

Auch im April kamen die Top-Tipps für Publisher von Peer Wandiger auf seinem Blog affiliate-marketing-tipps.de. In seinem Beitrag geht es darum, wie Affiliates Anlässe wie Muttertag, Vatertag oder Pfingsten für sich nutzen können. Besonders im Bereich Geschenktipps besteht einiges an Potenzial zu dieser Zeit. Wirklich interessant sind dabei seine Analyse der Google Trends und die entsprechenden Handlungsempfehlungen für Publisher.

Das richtige Partnerprogramm finden

Für Affiliates, die sich aktuell noch im Aufbau ihrer Seite befinden, ist die richtige Wahl der Partnerprogramme essenziell. Zu Beginn des Monats hat Peer eine Artikelreihe gestartet, die wir sowohl Neulingen als auch etablierten Affiliates ans Herz legen.

Zwei der zehn Beiträge sind bereits online und klären u.a. folgende Fragen:

Welche Erfolgsfaktoren gibt es im Affiliate Marketing?

Warum nicht einfach jedes Partnerprogramm bewerben?

Was gilt es zu Beginn zu prüfen?

Welche Nische und welche Zielgruppe nehme ich?

Wie setze ich meine eigene Seite richtig um?

Werden diese Punkte von Affiliates sorgsam betrachtet und umgesetzt, wird eine solide Grundlage für die weitere Arbeit geschaffen. Natürlich ist der Erfolg nie vorprogrammiert, aber in dieser wichtigen Setup-Phase sollte das Potenzial der eigene Seite und das der Zielgruppe realistisch beurteilt werden, um auch als neuer Affiliate Fuß zu fassen.

Top sieben SEO-Fehler für Affiliates

Sind die richtigen PartnerInnen bereits gewählt, sollte der eigene Content stets optimiert werden. Wie fatale SEO-Fehler vermieden und somit Ranking-Abstrafungen vorgebeugt werden kann, erfahrt ihr ebenfalls von Peer direkt in seinem Beitrag. Es geht unter anderem um die richtige Gestaltung von Backlinks, Linktexten, Titles, interner Verlinkungen und das Verfassen von suchmaschinenoptimierten Texten, ohne Keyword Stuffing zu betreiben.

Abbildung 2 SEO-Meme | Quelle

Mein Kollege Michael Brumm hat sich ebenfalls mit dieser Thematik befasst und gibt ein paar wichtige Tools an die Hand, die kein Affiliate außen vor lassen sollte. Auch bei der Umsetzung von Peers Tipps können diese Tools einiges an Arbeitszeit sparen.

Merchants

Warum überhaupt mit Agenturen arbeiten? Awin zählt fünf Gründe auf

Dass dieser Beitrag von Awin in unserer Auslese landet, ist wohl kein größeres Wunder. (Du weißt nicht warum? Dann schau mal hier. 😉

Es geht nämlich um die Zusammenarbeit zwischen Awin und Agenturen. Das Netzwerk zählt dabei ein paar sehr wichtige Infos auf, von denen auch wir als Agentur und vor allem unsere KundInnen profitieren.

Dabei ist nicht nur das Agency Team, das sich ausschließlich um uns Agenturen kümmert, zu nennen, sondern auch die regelmäßigen Pro-Trainings, bei denen neue Key Features und Funktionen der Plattform gezeigt werden.

Auch in der täglichen Zusammenarbeit mit unseren KundInnen ist das häufig ein großer Vorteil: Es können neue Werbemöglichkeiten getestet, direkt zwischen Netzwerk und KundIn kommuniziert und eine vertrauensvolle Grundlage der Zusammenarbeit aufgebaut werden. Firmen, die sich entscheiden, ohne größeren Support von Agenturen und/oder Netzwerken ein Affiliate-Partnerprogramm zu starten, scheitern nicht selten an mangelnder Erfahrung und falschen Annahmen bezüglich Werbeleistungen und Partnermodellen.

Wie genau der Support von Awin rund um das hauseigene Agency-Team aussieht, ist direkt bei Awin im Blog nachzulesen.

Awin-Pro-Schulung

Wenn wir gerade beim Thema Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Netzwerken sind:

Auch beim letzten Awin-Pro-Training waren wir als Projecter dabei und es wurden u.a. folgende Themen besprochen:

der neue Awin-Gold-Standard

das beste Tracking-Setup (auch zum Thema App-Tracking)

Deduplizierung von Sales

Optimierung von Produktdatenfeeds

Aktuelle Tasks und Produktentwicklungen von Awin

Datenschutz

Advertiser/Advertiser-Kooperationen

Ob Advertiser oder Publisher ist dabei völlig egal – die Awin Trainings bieten uns in regelmäßigen Abständen ein paar wirklich hilfreiche Insights in die Arbeit mit dem Netzwerk.

Affiliate Marketing Vor- und Nachteile

Thomas Dirnhöfer von xpose360 hat einen Gastbeitrag auf omr.com verfasst, in dem er Aufschluss über die Vor- und Nachteile des Affiliate-Marketing-Kanals gibt und sich dabei insbesondere der Vergütung, dem Datenschutz und dem allgemeinen Betreuungsaufwand in einem Partnerprogramm widmet.

In seinem Artikel ist die Rede von erneutem „Aufräumen“ mit gängigen Missverständnissen und der Aufklärung über ein doch relativ simples Geschäftsmodell.

Auch wir sind der Meinung, dass hinsichtlich der Vergütungsmethoden die CPO-Basis zwar für HändlerInnen viele Vorteile mit sich bringt, jedoch die Last-Cookie-Attribution schon lange nicht mehr zeitgemäß ist. Wo genau es nach Thomas‘ Meinung noch Vorteile gibt und warum eine Weisheit seiner Oma auch so ziemlich unsere Meinung zusammenfasst, lest ihr direkt bei den Online Marketing Rockstars.

Abbildung 3 Affiliate-Meme | Quelle

iGraal Days – ein Pendant zu den Shoop Days?

Das Cashback-Segment ist auf dem Vormarsch. Nicht nur der Platzhirsch Shoop bietet zahlreiche hauseigene Shopping-Events an – auch bei den MitbewerberInnen werden Events organisiert, um neben den NutzerInnen auch Merchants für Aktionen und Rabatte zu motivieren, die dann zusätzlich noch mit Cashback versüßt werden können. Am 12.04. und 13.04. gab es die iGraal Days, in denen mit außerordentlich hohen Cashback-Raten von bis zu 30% geworben wurde.



Bei Awin wurde sich ebenfalls mit dem Thema Cashback befasst und auch in unseren Partnerprogrammen arbeiten wir mit zahlreichen PartnerInnen aus diesem Segment zusammen. Wo genau dabei zu unterscheiden ist und welche AnbieterInnen es gibt, lest ihr bei uns im Blog.

QR Code Generator bei Commission Factory

Trotz der Dominanz der Online-Nutzung zurzeit, sind Printmedien noch lange nicht tot und auch auf Veranstaltungen oder in Ladengeschäften gibt es viel Potenzial für die Verknüpfung von Offline-Werbung und Online Shopping. Die Commission Factory hat daher einen QR Code Generator erstellt, mit dem QR Codes als Affiliate-Verlinkung fungieren können. Wir sind gespannt, wann, wo und wie wir derartige Kampagnen mal live erleben können, denn das Potenzial ist nicht zu bestreiten. Eine ähnliche Funktion sucht man bei den hiesigen Netzwerken als Direktanbindung aktuell leider noch vergebens.

Die richtige Publisher-Vergütung dank AIDA? Wir zeigen wie.

Kaum eine Abkürzung haben wir im Studium, der Ausbildung oder in Webinaren zum Thema Marketing öfter gehört – das AIDA-Modell. Ist die Unterscheidung des Marketing Funnels in Awareness, Interest, Desire und Action immer noch zeitgemäß? Wir sagen ganz klar „Jain“ und meinen das auch so.

Warum es sich immer lohnt, eingefahrene Workflows zu überdenken, Bewährtes aber nicht ohne Grund immer noch bewährt ist und was auch immer es mit „The Messy Middle“ auf sich hat, hat meine Kollegin Franziska zusammengefasst. Ob Publisher, Merchant, Influencer oder NutzerIn – ihr Beitrag ist eine klare Leseempfehlung für alle, die sich für Marketing interessieren.

